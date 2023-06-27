Çok İşinize Yarayacak Witcher 3 Hileleri

Witcher 3’ü bilmeyen duymayan kaldı mı? Pek sanmıyoruz. Eğer hala oynamadıysanız hiç üzülmeyin ama bir an önce oynamak için de kendinize zaman verin. Eğer oyunda yeniyseniz ve bir yerlerde takıldıysanız da endişe etmenize gerek yok. Witcher 3 hileleri yanınızda.

İster oyuna yeni başlıyor olun isterseniz de defalarca Witcher 3’ü bitirmiş olun her zaman Witcher 3 hilelerini kullanabilirsiniz. Zorlandığınız bir yeri geçmek ya da güç fantazisi yapıp oyunda eğlenmek için Witcher 3 hilelerini kullanabilirsiniz. Tabi önce oyunumuzu hile kullanmak için hazır hale getirmeliyiz.

Witcher 3 Hileleri Nasıl Kullanılır?

Öncelikle oyunun kurulu olduğu dizine gidin.

Ardından Bin>config>base.Locate-general.ini uzantılı dosyayı sağ tıklayıp metin belgesi ile açın.

uzantılı dosyayı sağ tıklayıp metin belgesi ile açın. Akabinde General’in altına “ DBGConsoleOn=true ” ekleyin ve kaydedip çıkın.

” ekleyin ve kaydedip çıkın. Oyuna giriş yapın ve “ é ” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basın.

” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basın. Karşınıza hile yazmak için bir konsol çıkacak.

Aşağıdaki Witcher 3 hile kodlarını girin.

Witcher 3’te hile yapmak işte bu kadar kolay. Siz de yukarıdaki adımları uygulayın ve aşağıdaki kodları girerek hile yapmaya başlayın. Oyunda yapabileceğiniz pek çok hile bulunuyor. İşinize yarayanları ve sürekli kullanmak isteyebileceklerinizi not almanızı tavsiye ederiz. Witcher 3 hileleri son derece kullanışlı ve etkilidir.

The Witcher 3 Hileleri

Cat(1): Gece görüşünü açar.

addmoney(#): # yerine yazılan sayı kadar para kazanırsınız.

Drunk(1): Sarhoşluk efekti verir.

instantMount(‘horse’): Oyuncuyu ata bindirir.

addexp(#): # yerine yazılan sayı kadar tecrübe puanı kazanırsınız.

god: Ölümsüz modu açar. Tekrar yazarak kapatabilirsiniz.

staminapony: Atın dayanıklılığını sınırsız yapar.

killall: Etrafınızdaki düşmanları öldürür.

likeaboss: Hasarlar, hedefin sağlığının %40’ına eşit olur.

Drunk(0): Sarhoşluk efektini kaldırır.

addskillpoints(#): # yerine yazılan sayı kadar yetenek puanı kazanırsınız.

healme: Sağlığınızı doldurur.

removemoney(#): # yerine yazılan sayı kadar paranızı siler.

setlevel(#): # yerine yazılan sayıda seviyeye ulaşırsınız.

witchcraft: Her şeyden 1 tane verir.

Cat(0): Gece görüşünü kapatır.

cleardevelop: Her şeyi sıfırlar. Birinci seviyeden oyuna başlarsınız.

Geralt Hileleri

addabl(‘ConImmortal’): 998000 sağlık verir.

addabl(‘StatsRangedSuperLame’): Aim süresini uzatır.

addabl(‘isim’) ile buff ekler ve rmvabl(‘isim’) ile siler.

addabl(ForceDismemberment)

addabl(ForceFinisher)

addabl(‘ConAthletic’): 1000 sağlık, 100 dayanma gücü ve dayanma gücü yenilenmesi.

addabl(‘ForceCriticalHits’): %100 kritik şans verir.

addabl(‘DamageBuff’): 200 büyü ve atak gücü verir.

Yetenek Hileleri

learnskill(‘isim’) ile yetenekler öğrenilir.

learnskill(‘magic_s1’) … learnskill(‘magic_s20’)

learnskill(‘magic_1’) … learnskill(‘magic_5’)

learnskill(‘sword_1’) … learnskill(‘sword_5’)

learnskill(‘sword_s1’): s2, s3, s4… şeklinde s20’ye kadar gider.

learnskill(‘perk_1_day_ability’) … learnskill(‘perk_1_night_ability’)

learnskill(‘perk_1’) … learnskill(‘perk_12’)

learnskill(‘alchemy_s1’) … learnskill(‘alchemy_s19’)

Hava Durumu Hileleri

changeweather(WT_Heavy_Clouds)

stoprain: Yağmuru durdurur.

changeweather(WT_Light_Snow)

changeweather(WT_Rain_Storm)

makeitrain: Yağmuru başlatır.

changeweather(WT_Light_Rain)

changeweather(WT_Light_Clouds)

changeweather(WT_Mid_Clouds)

changeweather(WT_Clear)

changeweather(WT_Blizzard)

Işınlanma Hileleri

xy(-537,197): e3_fake_arinbjorn_quarry; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(-447,369): e3_fake_skellige_tombs; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(7,-41): kaer_trolde_crach_castle; RoadSign

xy(-222,617): e3_fake_holmstein; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(1024,200): wm_pin_Skellige_ArdSkellig; WorldMap

xy(-287,-899): e3_fake_dimun_village; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(200,300): wm_pin_Prologue_Village; WorldMap

xy(400,200): kaer_trolde_port; Boat

xy(334,184): e3_fake_hemmingur; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(545,667): arinbjorn_village; RoadSign

xy(12,574): lonely_pine_crossroadLeft; RoadSign

xy(500,500): DEBUG_wm_pin_April; WorldMap DEBUG FOR DROID REQUEST

xy(1441,131): e3_fake_burners_village; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(100,356): kaer_trolde_crach_castle_tunel; RoadSign

xy(1000,200): ard_hugtand_port; Boat

xy(750,900): wm_pin_Wyzima; WorldMap

xy(222,767): valley_route; RoadSign

xy(200,100): DebugBidonRS2; RoadSign

xy(434,343): ft_harbor_02; Boat

xy(864,837): e3_fake_crystal_cavern; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(1024,1024): wm_pin_NMLandNovigrad; WorldMap

xy(574,12): lonely_pine_crossroad_right; RoadSign

xy(-441,28): e3_fake_upper_arinbjorn; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(-40,-348): lonely_pine; RoadSign

xy(,): e3d_startpoint; RoadSign e3 demo start

xy(120,10): lonely_pine_crossroadDown; RoadSign

xy(104,140): FishermenVillage; RoadSign

xy(212,121): ft_harbor_01; Boat

xy(44,242): FerylundVillage; RoadSign

xy(200,1024): wm_pin_Island_of_Myst; WorldMap

xy(355,266): forest_verge; RoadSign

xy(-1102,505): skellige_undvik_road_sign; RoadSign Fast travel to igi beach

xy(840,-835): e3_fake_nordbukt; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(100,200): DebugBidonRS1; RoadSign

xy(11,10): lonely_pine_crossroadUp; RoadSign

xy(-1461,-6): e3_fake_old_monastery; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(126,496): e3_fake_fyresdal; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(444,333): druids; RoadSign

xy(164,-200): e3_fake_mountain_passage; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

xy(333,444): fyresdal_village; RoadSign

xy(-31,-259): lonely_pine_02; RoadSign

xy(600,600): DEBUG_wm_pin_May; WorldMap DEBUG FOR DROID REQUEST

xy(500,400): wm_pin_Kaer_Morhen; WorldMap

xy(677,929): e3_fake_giant_cliff_islands; RoadSign e3 demo fake fasttravel point

Ursine Witcher Seti Hileleri

additem(‘Bear School silver sword Upgrade schematic 2’)

additem(‘Witcher Bear Pants Upgrade schematic 3’)

additem(‘Bear Armor 2’)

additem(‘Bear Boots 1’)

additem(‘Bear School silver sword 4’)

additem(‘Bear Gloves 5’)

additem(‘Witcher Bear Jacket Upgrade schematic 2’)

additem(‘Bear Gloves 1’)

additem(‘Bear Pants 5’)

additem(‘Witcher Bear Jacket Upgrade schematic 4’)

additem(‘Bear Pants 3’)

additem(‘th1007_journal_bear_part2’)

additem(‘Bear School silver sword 2’)

additem(‘Witcher Bear Gloves Upgrade schematic 4’)

additem(‘Bear School steel sword Upgrade schematic 4’)

additem(‘Bear School steel sword 1’)

additem(‘Witcher Bear Boots Upgrade schematic 4’)

additem(‘Bear School silver sword schematic’)

additem(‘Witcher Bear Jacket Upgrade schematic 3’)

additem(‘Witcher Bear Pants Upgrade schematic 4’)

additem(‘Witcher Bear Boots Upgrade schematic 3’)

additem(‘Bear Gloves 3’)

additem(‘Bear School steel sword schematic’)

additem(‘Bear Armor 1’)

additem(‘Bear School silver sword’)

additem(‘Witcher Bear Pants Upgrade schematic 1’)

additem(‘Witcher Bear Gloves Upgrade schematic 3’)

additem(‘Bear Boots 2’)

additem(‘Bear Pants 1’)

additem(‘Bear School steel sword Upgrade schematic 1’)

additem(‘Bear School steel sword’)

additem(‘Bear Pants 2’)

additem(‘th1007_map_bear_upgrade1a’)

additem(‘th1007_journal_bear_part1’)

additem(‘Bear Gloves 2’)

additem(‘Witcher Bear Jacket Upgrade schematic 1’)

additem(‘th1007_journal_bear_part5’)

additem(‘Witcher Bear Boots Upgrade schematic 2’)

additem(‘Bear Gloves 4’)

additem(‘Witcher Bear Gloves Upgrade schematic 2’)

additem(‘Bear Pants schematic’)

additem(‘Bear School Crossbow schematic’)

additem(‘th1007_journal_bear_part3’)

additem(‘Bear School silver sword 3’)

additem(‘th1007_journal_bear_part6’)

additem(‘th1007_journal_bear_part7’)

additem(‘Bear School steel sword 4’)

additem(‘Witcher Bear Gloves Upgrade schematic 1’)

additem(‘th1007_map_bear_upgrade1b’)

additem(‘Bear Pants 4’)

additem(‘Bear Boots 4’)

additem(‘Bear Boots schematic’)

additem(‘Bear Boots 5’)

additem(‘Bear Armor 3’)

additem(‘Bear Boots 3’)

additem(‘Bear School silver sword Upgrade schematic 1’)

additem(‘Bear School steel sword 3’)

additem(‘Bear School Crossbow’)

additem(‘Witcher Bear Boots Upgrade schematic 1’)

additem(‘th1007_map_bear_upgrade2’)

additem(‘Bear School silver sword Upgrade schematic 4’)

additem(‘Bear Armor 4’)

additem(‘Bear School silver sword 1’)

additem(‘Bear Armor schematic’)

additem(‘th1007_map_bear_upgrade3’)

additem(‘Witcher Bear Pants Upgrade schematic 2’)

additem(‘Bear School silver sword Upgrade schematic 3’)

additem(‘th1007_journal_bear_part4’)

additem(‘Bear School steel sword Upgrade schematic 2’)

additem(‘Bear School steel sword Upgrade schematic 3’)

additem(‘Bear Gloves schematic’)

additem(‘Bear Armor’)

additem(‘Bear School steel sword 2’)

Dünya Hileleri

ShowAIIFT(1): Bütün hızlı seyahat noktalarını ortaya çıkartır.

gotoNovigrad: Novigrad portalına gider.

gotoKaerMohren: KaerMohren portalına gider.

gotoWyzima: Wyzima portalına gider.

AllowFT(1): Her yerden hızlı seyahat yapmayı etkinleştirir.

gotoSkellige: Skellige portalına gider.

ShowPins(1): Tüm bölgeleri ortaya çıkartır.

gotoPrologWinter: Prolog’da beyaz karlı bahçeye gider.

gotoProlog: Prolog’da beyaz bahçeye gider.

ShowKnownPins(1): Bütün “?” yerlerini gösterir.

Griffin Witcher Seti Hileleri

additem(‘th1005_journal_gryphon_part1’)

additem(‘Gryphon Armor 4’)

additem(‘Witcher Gryphon Pants Upgrade schematic 3’)

additem(‘th1005_journal_gryphon_part7’)

additem(‘Witcher Gryphon Jacket Upgrade schematic 1’)

additem(‘Gryphon Armor’)

additem(‘Gryphon School silver sword’)

additem(‘Gryphon Boots 4’)

additem(‘Gryphon Boots 1’)

additem(‘Gryphon Pants 3’)

additem(‘Gryphon School silver sword 1’)

additem(‘Gryphon Pants 2’)

additem(‘Gryphon Gloves 4’)

additem(‘Gryphon Pants 4’)

additem(‘Gryphon School steel sword’)

additem(‘Gryphon Gloves 2’)

additem(‘Witcher Gryphon Pants Upgrade schematic 1’)

additem(‘th1005_journal_gryphon_part4’)

additem(‘Witcher Gryphon Jacket Upgrade schematic 4’)

additem(‘Gryphon School steel sword 1’)

additem(‘Gryphon Armor 3’)

additem(‘Gryphon Boots schematic’)

additem(‘th1005_map_gryphon_upgrade3’)

additem(‘Gryphon Armor schematic’)

additem(‘Gryphon Armor 2’)

additem(‘th1005_journal_gryphon_part3’)

additem(‘Witcher Gryphon Jacket Upgrade schematic 3’)

additem(‘Gryphon Gloves 1’)

additem(‘Gryphon School silver sword 4’)

additem(‘Gryphon School silver sword 3’)

additem(‘Witcher Gryphon Gloves Upgrade schematic 2’)

additem(‘Witcher Gryphon Boots Upgrade schematic 2’)

additem(‘Witcher Gryphon Gloves Upgrade schematic 4’)

additem(‘Gryphon Armor 1’)

additem(‘Gryphon Boots 3’)

additem(‘Gryphon Boots 5’)

additem(‘Gryphon Gloves schematic’)

additem(‘th1005_map_gryphon_upgrade2’)

additem(‘Gryphon School silver sword 2’)

additem(‘Witcher Gryphon Boots Upgrade schematic 1’)

additem(‘Witcher Gryphon Gloves Upgrade schematic 1’)

additem(‘Gryphon School steel sword 4’)

additem(‘Gryphon School steel sword 2’)

additem(‘th1005_map_gryphon_upgrade1b’)

additem(‘Gryphon Pants 5’)

additem(‘Witcher Gryphon Boots Upgrade schematic 3’)

additem(‘Witcher Gryphon Boots Upgrade schematic 4’)

additem(‘Gryphon Pants 1’)

additem(‘Witcher Gryphon Gloves Upgrade schematic 3’)

additem(‘Gryphon Gloves 5’)

additem(‘th1005_journal_gryphon_part6’)

additem(‘th1005_journal_gryphon_part5’)

additem(‘Witcher Gryphon Pants Upgrade schematic 2’)

additem(‘th1005_journal_gryphon_part2’)

additem(‘Gryphon Gloves 3’)

additem(‘Gryphon Boots 2’)

additem(‘Witcher Gryphon Pants Upgrade schematic 4’)

additem(‘Gryphon Pants schematic’)

additem(‘th1005_map_gryphon_upgrade1a’)

additem(‘Gryphon School steel sword 3’)

additem(‘Witcher Gryphon Jacket Upgrade schematic 2’)

Ciri Hileleri

addabl(Ciri_Q305): 500 sağlık ve 100 atak verir.

secretgwint: Gwent oyunu başlatır.

settime(süre)

TM(sayı): Oyunun ne kadar hızlı geçeceğini belirler.

addabl(Ciri_Q111): 2500 sağlık ve 600 atak verir.

addabl(CiriBilink): Ciri’nin blink yeteneğini verir.

additem(q403_ciri_meteor): Ciri’nin meteorunu verir.

addabl(Ciri_Rage): Ciri’nin rage yeteneğini verir.

winGwint(true): Gwent oyunlarını kazanırsın.

addabl(Ciri_Q501): 2500 sağlık ve 80 atak verir.

addabl(Ciri_Q403): 2000 sağlık ve 500 atak verir.

addabl(Ciri_Q205): 250 sağlık verir.

addgwintcards: Bir tane Gwent kartı verir.

addabl(CiriCharge): Ciri’nin charge yeteneğini verir.

Witcher 3 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Sizin favori Witcher 3 hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.