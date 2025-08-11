Ücretsiz oynayabileceğiniz Mecharashi, mecha temasıyla ön plana çıkan bir sıra tabanlı strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BlackJack Studio tarafından geliştirilen Ücretsiz oynayabileceğiniz Mecharashi, mecha temasıyla ön plana çıkan bir sıra tabanlı strateji oyunudur., sıra tabanlı strateji oyunları arasında yerini alıyor. Mecha temasıyla ön plana çıkan bu oyunda, kendi mechalarınızı oluşturabilecek ve savaşlarda istediğiniz gibi yönetebileceksiniz. Karakterlerinizi geniş silah yelpazesi sayesinde donatın ve net bir stratejik avantaj elde edin.

Her ne kadar sıra tabanlı strateji oyunu olsa da, içerisinde barındırdığı sahne tasarımları mükemmel seviyededir. Her ayrıntıyı en üst düzeyde sunan Mecharashi, sahne tasarımından mekanik modellemelere kadar gerçekçi bir tarzda işlenmiştir.

Mecharashi İndir

Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz Mecharashi, oynanışının yanı sıra sürükleyici hikayesiyle de ön plana çıkıyor. Anlatıları ve zorlukları birleştiren hikaye aşamalarıyla oyunculara hem aksiyon hem de strateji deneyimi sunmaktadır.

120'den fazla ücretsiz renk seçenekleri sayesinde mechalarınızı özelleştirebilir ve silahlarınızın boyasına kadar kendinize uygun bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Eğer siz de sıra tabanlı strateji oyunlarından hoşlanıyorsanız, Mecharashi indirin ve kendi mecha takımınızı oluşturarak rakiplerinizi alt edin!

Mecharashi Sistem Gereksinimleri