Meet Hangouts (APK), Google'ın Android kullanıcılarına ücretsiz sunduğu video konferans uygulaması.

Erkan Calp - 4 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Meet Hangouts (APK), Google’ın iş kullanıcılarına özel hazırladığı ücretsiz video konferans uygulaması. Çalışanların aralarındaki mesafeyi ortadan kaldıran, iletişimi kolaylaştıran Android uygulamasında görüntülü konuşmanın yanı sıra telefonla görüşmeye katılma seçeneği mevcut. Android, iOS ve web platformlarında milyonlarca kullanıcıya sahip olan Meet Hangouts ücretsiz olarak kullanılıyor. İngilizce dil desteği eşliğinde kullanılan başarılı görüntülü sohbet uygulaması günümüzde iş dünyası tarafından da kullanılıyor. Online çalışan insanların toplantı mekanı olarak karşımıza çıkan Meet apk indir, süresiz kullanımı ile başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Meet Apk Özellikleri

Ücretsiz,

Android, iOS ve Web sürümü,

Süresiz video konferansı,

Toplantı yapabilme,

Ekran paylaşımı yapabilme,

İngilizce kullanım,

Görüntülü konuşma,

Ofis içi çalışanların freelance çalışan çalışma arkadaşlarıyla rahat, kolay, hızlı bir şekilde iletişime geçmelerine, toplantılar düzenlemelerine imkan tanıyan Google uygulaması Meet Hangouts (APK), tamamen ücretsiz indirilip kullanılabiliyor. Herkese açık ancak tüm özelliklerden faydalanabilmek için Meet uygulamasını kullanma yetkisi olan bir G Suite hesabınızın olması gerekiyor.

En fazla 30 katılımcının yer alabildiği online toplantıların düzenlendiği uygulamada görüntülü görüşmeler HD kalitede gerçekleşiyor. Toplantıya görüntülü olarak katılmak istemeyenler için de telefon seçeneği düşünülmüş. Unutmadan, takvime entegre edildiğinden katılacağınız toplantıları detaylarıyla birlikte görebiliyor ve sadece katıl butonuna dokunarak toplantıya katılıyorsunuz.

Meet Apk İndir

Android ve iOS platformu için Google Play ve App Store üzerinde yayınlanan Meet apk yükle, günümüzde ücretsiz olarak Web platformu üzerinde de kullanılabiliyor. Kullanıcılarına süresiz video konferansı yapam fırsatı veren uygulama, İngilizce dil desteği ile kullanılıyor. Düzenli olarak güncellemeler alan uygulama, net görüntü kalitesi ve düşük RAM tüketimi ile akıllı telefon, tablet ve bilgisayarları yormuyor. Online toplantılar ile kullanıcı kitlesini artırmaya devam eden Meet apk, herhangi bir üyeliğe ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor. Tek tık ile ekran paylaşımına da izin veren uygulama milyonlara hitap etmeye devam ediyor.