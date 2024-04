2024 yılının sürpriz yapabilecek isimlerinden biri olan Where Winds Meet yayınladığı fragman ile bizleri hem şaşırttı hem de meraklandırdı. Son dönemde Çin’den gelen pek çok oyunun fragmanı ağzımızı açık bıraktı. Bunlardan biri de Where Winds Meet oldu. Kapalı beta testlerinin başladığı bu oyun ile alakalı en çok merak edilen konulardan biri de Where Winds Meet sistem gereksinimleri oldu.

Biz de bu yazımızda sizlere Where Winds Meet’in sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz. Eğer yayınlanan fragmanı izleyecek olursanız Where Winds Meet sistem gereksinimlerinin az olmayacağını tahmin edebilirsiniz.

Where Winds Meet Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10/11

: Windows 10/11 İşlemci : I7-9700 / AMD Ryzen4 3600X ya da eş değeri

: I7-9700 / AMD Ryzen4 3600X ya da eş değeri Ekran Kartı : GTX 1060(6GB )/ RX 480 (8GB) ya da eş değeri

: GTX 1060(6GB )/ RX 480 (8GB) ya da eş değeri RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama: 100 GB SSD

Where Winds Meet Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10/11

: Windows 10/11 İşlemci : I7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X ya da eş değeri

: I7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X ya da eş değeri Ekran Kartı : RTX 2070 SUPER / RX 6700 XT ya da eş değeri

: RTX 2070 SUPER / RX 6700 XT ya da eş değeri RAM : 32 GB

: 32 GB Depolama: 100 GB SSD

Where Winds Meet Yüksek Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10/11

: Windows 10/11 İşlemci : I7-12700K / AMD Ryzen9 5950X ya da eş değeri

: I7-12700K / AMD Ryzen9 5950X ya da eş değeri Ekran Kartı : RTX 3080/ RX 6800 XT ya da eş değeri

: RTX 3080/ RX 6800 XT ya da eş değeri RAM : 32 GB

: 32 GB Depolama: 100 GB SSD

Where Winds Meet sistem gereksinimlerine baktığımızda bu oyunun sistemlerimizi zorlu bir teste sokacağını görebiliyoruz. Bu oyunu minimumda oynamak için bile 16 GB RAM’e sahip olmanız gerekiyor. Artık oyunlar en az 16 GB RAM talep eder konuma geldiler. Where Winds Meet’in önerilen ayarlarda oynamak için ise RTX 2070 SUPER ayarında bir ekran kartına ihtiyacınız var. Bu gereksinim, ülkemizdeki pek çok kullanıcı için zorlu bir sınav olacak gibi.

Oyunun yüksek sistem gereksinimlerinde ise RTX 3080 ya da eş değerinde bir ekran kartına ihtiyacınız var. Bu ekran kartı piyasada bulabileceğiniz en iyi kartlardan bir tanesi. Anlaşılan o ki Where Winds Meet ya optimizasyon konusunda sıkıntılı bir yapım ya da hayatımızda görmediğimiz grafikleri bize gösterecek bir oyun olacak.

Where Winds Meet sistem gereksinimlerinin oyunun kapalı betası için geçerli olduğunu hatırlatalım. Oyun tam sürüm olarak çıkış yaptığında bu gereksinimler değişebilir. Yukarı ve aşağı yönlü olarak. Eğer Where Winds Meet’i oynamak istiyorsanız sağlam bir sisteme ihtiyacınız var diyebiliriz.

Where Winds Meet sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin sisteminiz Where Winds Meet’i çalıştırmaya yetiyor mu? Where Winds Meet sistem gereksinimlerini siz nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.