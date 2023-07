Eski retro havasıyla Mega City Police'de, şehri suçlulardan kurtarmak için bir polisi canlandırıyoruz.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mega City Police, retro bir havaya sahip, yetenek tabanlı bir aksiyon oyunudur. Oyunda bir polis olarak şehrin güvenliğini sağlamak zorundasınız. Suçlarla mücadele ederek, çeşitli vahşi düşmanları alt edin. İstediğiniz türdeki polisinizi seçin, ardından silah ve yeteneklerinizi belirleyin.

Seçeceğiniz silah ve yeteneklerle birlikte, suçluları kolayca öldürün. Mega City Police'de, suç kontrol dışına çıkmış durumdadır. Bunu düzeltmek sizin elinizde. şehri saran suç dalgasını bitirmek için, Mega Şehir Polis Departmanı'nın bir polisi olarak, suçlular ve acımasız patronlarla ölümcül bir savaşa girin.

Mega City Police İndir

80'ler ve 90'lardan ilham alan Mega City Police, 2D grafikleriyle birlikte oyunculara eski zevkleri tekrardan yaşatmayı hedefliyor. Düşmanları yok etmek için ateş edin, yumruklayın veya yeteneklerinizi kullanın. Birçok mekanik ile beraber, her seviyede çeşitli yetenekler ve silahlara sahip olun.

Kulağa hoş gelen bir müzik eşliğinde, retro ruhunu taşıyan bu oyunu keyifle deneyimleyin. Her sila, her eşya ve oyundakii her bir piksel sizin eski hislerinizi tekrardan yaşamanız için özenle hazırlanmış. Nostaljik bir hava içeren Mega City Police'i indirin ve şehri acımasız suçlulardan kurtarın.

Mega City Police Sistem Gereksinimleri