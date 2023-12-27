GTA Vice City Mouse Sorunu ve Çözümü

Günümüzde hâlâ popülerliğini sürdüren GTA Vice City, mouse sorunu nedeni ile can sıkıcı hâle gelebiliyor. Bazı oyuncuların karşılaştığı bu problem, oyun deneyimini doğrudan önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Peki, çözüm için hangi yöntemler uygulanmalıdır?

Bu rehberde GTA Vice City'de mouse çalışmıyor ise uygulanabilecek yöntemleri açıkladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, oyunun oynanamamasına yol açan sorunun düzelmesine yardım edebilir.

GTA Vice City Mouse Sorunu İçin Çözüm Yolları

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

DINPUT8.DLL dosyasını ekleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Mouse ve ekran kartı sürücülerini güncelleyin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

Grand Theft Auto Vice City mouse çalışmama sorunu için uygulanabilecek yöntemlere detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

GTA Vice City'i yönetici olarak çalıştırmak için ilk olarak oyunun simgesine sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladığınızda yeni bir pencere açılacaktır. "Evet" butonuna basarak işlemi onaylayın.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsünü açın.

Uyumluluk sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine basın.

Eski Windows sürümlerinden birini seçin.

"Uygula" butonuna tıklayın.

"Tamam" seçeneğine basın.

Dinput8.DLL Dosyasını Ekleyin

DINPUT8.DLL dosyasını güvenilir bir web sitesinden indirip Grand Theft Auto: Vice City'nin ana dizinine eklemeyi deneyin. Bu işlemin ardından oyuna girin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Arka planda çalışan gereksiz programlara sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğine basın.

Mouse ve Ekran Kartı Sürücülerini Güncelleyin

Mouse ve ekran kartı sürücüleri güncel değilse söz konusu problem meydana gelebilir. Bunun için mouse ve ekran kartının resmî web sitelerinden uygun sürücüleri bulup indirmeniz ve yüklemeniz gerekiyor.

Driver güncelleme programı, bu süreci çok daha kolay hâle getiriyor. Bu programlar, bilgisayardaki güncel olmayan sürücülerin çok pratik bir şekilde güncellenmesini sağlıyor. Dolayısıyla güncelleme adımları ile uğraşmak istemiyorsanız sürücü güncelleme hizmeti kullanabilirsiniz.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Rehberde yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Silme işlemi için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu programlar, bilgisayarda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirir.

Bu rehberde GTA Vice City'de mouse çalışmıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.