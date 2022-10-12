En İyi Tasarlanmış 10 Pokemon Mega Evrimi

En iyi tasarlanmış Pokemon Mega Evrimleri, oyun performansının yükseltilmesi açısından çok önemlidir. Mega Evrimleştirme; Pokemon’un geçici olarak görünümünün değişmesini ifade ediyor. Bu sistem ile Pokemon’a; güç, yeni tipleme ve yetenekler kazandırılır.

Savaş oyununa yönelik bir özelliktir. Pokemon, Mega Evrimi ile gücünü artırır. Bunun akabinde güçlü düşmanları yok edip liderliğe yükselebilir. Mega Evrimleri, görüntüleriyle de dikkat çekiyor. Göz alıcı tasarımlar sayesinde oyunlar daha keyifli hale gelir.

En İyi Tasarlanmış Pokemon Mega Evrimleri

Mega Diancie

Mega Absol

Mega Banette

Mega Mawile

Mega Slowbro

Mega Pinsir

Mega Charizard X

Mega Alteria

Mega Beedriil

Mega Tyranitar

1- Mega Diancie

Mega Diancie; Stealth Rock hareketiyle takımda değer kazanmıştır. Fairy tipinin mükemmel bir şekilde örneklendiği tasarımdır. Kapsama alanı, ses türü kombinasyonu, ön yükleme sağlamak için yardımcı programı ve yüksek taban gücüyle çok güçlü Pokemon’lar arasında yer alıyor.

Rock / Peri kombinasyonuyla dikkat çeken Mega Diancie’nin kayası elbiseyi andıran pembe kristal haline dönüşmektedir. Vücut altındaki kristaller dikkat çekici mücevherlerdir. Zarif görünümlü Mega Diancie, uçuşan beyaz kuşaklarıyla dikkat çekiyor.

2- Mega Absol

Mega Absol, havalı tasarımıyla dikkat çekiyor. Dönen siyah, beyaz görünümü ile kendine has bir atmosfere sahip. Kırmızı gözlere sahip olan Mega Absol, kediye benziyor. Onun gibi arka ayaklarıyla zıplar vaziyette duruyor. Oyunda rekabet zevkini yaşatacak en iyi Mega Evrimleri arasında yer alıyor.

3- Mega Banette

Mega Banette, ürkütücü görünüşlü bir kukladır. Yoğun renk şemasıyla tasarlanan Banette, ürkütücü gülme tarzıyla oyunun heyecanını artırıyor. Bu Mega Evriminin fermuar ağzı çoğalmaktadır. Fermuarlar vücudunu daha heybetli göstermektedir. Mega Banette’yi güçlü cadı şeklinde gösteren cüppe vardır.

4- Mega Mawile

En iyi tasarlanmış Pokemon Mega Evrimleri arasında yer alan Mawile’nin havali görüntüsü vardır. Sevimli görünmesini sağlayan iki ayağı vardır. Ayakları çok büyük olan ağzını gizliyor.

Havalı samuray tarzıyla oyunculara poz veriyor. Çift kolu ve kır saçlara sahip. En güçlü Pokemonlar içerisinde gösteriliyor. Savaşta önemli güç merkezi konumundadır. Güçlü görüntüsü; Kılıçların Dansı ve Huge Power hareketinden kaynaklanıyor.

5- Mega Slowbro

Hem komik hem de çekici şekilde tasarlanan Mega Slowbro, pembe Pokemon olarak öne çıkıyor. Yuvarlak ve çizgili göbekli olarak tasarlanmıştır. Mega Slowbro’nun kuyruğuna Shellder bağlıdır.

Shellder kuyruğunu ısırdığında Slowbro zevk almaya başlıyor. Shellder’in sindirim sıvılarından yararlanarak Slowbroi motivasyon ve güç elde eder. Slowbro, savaşmayı tercih etmez. Her zaman barışçıl davranmaya çalışır.

6- Mega Pinsir

Mega Pinsir, uçan dev böcek olarak tabir edilebilir. Pinsir kanatlarını açıp havalara uçmaktadır. Boynuzlarının üzerindeki dikenler kadar gözlerinin de vahşi olduğunu söyleyebiliriz. Ürkütücü olmasına rağmen havalıdır. Havalandırma yeteneğiyle birlikte Dönüşü ve Kılıçların Dansı hareketlerine gücünü borçludur.

7- Mega Charizard X

Pokemon Mega Evrimleri arasında Charizard X de fazlasıyla havalıdır. Kanatları değişince Charizard X, korkunç bir görünüme bürünüyor. Dragon Pokemon Hydreigon’a çok benzemektedir. Gözleri kırmızı, derisi siyah ve omuzları diken halini alır. Alevleriyse elektrik mavisine dönüşmektedir. Ağız kenarlarından mavi alev çıktığı için korkunç bir görünüme bürünür.

8- Mega Alteria

Mega Alteria; kabarık ve beyaz tüy tutamlarıyla tasarlanmıştır. Dalgalanan bulutlarla çevrilen ejderhayı andırıyor. Mega Alteria’nin kuyruğu da dikkat çekicidir. Oyunda savaşırken en iyi Pokemon Mega Evrimlerindendir. Roost ve Dragon Dance hareketleriyle güç kazanıyor.

9- Mega Beedriil

İkonik, mükemmel tasarımıyla Mega Beedriil dikkat çekiyor. Yaban arısı kanatları gibi kanatlarının görüntüsü vardır. Kol matkapları hem korkutucu hem de büyüktür. Mega Beedriil’in tasarımı korkutucu olmasına rağmen bir tarafı da hoş izlenim bırakıyor. Mükemmel derecede uyarlanabilirlik yeteneği vardır. Toxic Spikes ve U dönüşü hareketlerinden hız sağlıyor.

10- Mega Tyranitar

Mega Tyranitar; havalı Pokemonlardandır. Tyranitar’in normal çok ürtücüdür. Fakat ürkütücü olduğu kadar etkileyici tarafı da vardır. Bir Pokemon nasıl patron olur konusu Mega Tyranitar’dan öğrenilir.

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