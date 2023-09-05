METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5000.00 MB
- Üretici Konami
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Metal Gear Solid Master Collection ile oyun dünyasının en iyi serilerinden biri olan Metal Gear efsanesini bilgisayarınızda yaşayın.
Oyun dünyasının en ikonik, uzun soluklu ve efsane serisi olan Metal Gear serisi geri dönüyor. Hem de Steam’de!
Gizlilik oyunlarına yön veren, kendi türünün en iyisi olan, taklit dahi edilemeyen oyunların toplandığı bu pakette sizleri eşi benzeri görülmemiş bir hikaye ve oynanış bekliyor.
Usta oyun yönetmeni Hideo Kojimanın ömrünü adadığı oyun serisinin ilk 5 oyunu Steam’e geliyor. PlayStation 1 ve 2’de oynayabildiğimiz bu oyunları artık Steam’de oynayabileceğiz. Hayatınızda hiç bu oyunları oynamadıysanız çok şanslısınız. Çünkü sizi uzun saatler boyu ekran başında tutacak mükemmel bir hikaye sizleri bekliyor.
Metal Gear Solid Master Collection’ın içeriği şu şekilde
- Metal Gear
- Metal Gear 2: Solid Snake
- Metal Gear Solid (Including VR Missions/Special Missions)
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)
- Metal Gear (NES/FC version)
- Snake's Revenge
Bunlara ek olarak Metal Gear Solid 1 ve 2’nin dijital grafik romanı ve Metal Gear Solid 1, 2 ve 3’ün dijital kitapları bulunuyor.
Metal Gear Solid Serisi Hangi Sırayla Oynanmalı?
Metal Gear Solid serisi, oyun dünyasının görmüş olduğu en kompleks ve sıra dışı hikayelere sahiptir. Öyle ki; daha önce hiçbir oyunun yapamadığı kadar sizi düşünmeye, sorgulamaya, iç hesaplaşmaya iten monologlara ve olaylara sahip bir oyundur.
Metal Gear Solid Master Collection İndir
Oyun şu an indirilmeye ve oynanmaya hazır değil ancak 24 Ekim 2023 tarihinde Metal Gear Solid Master Collection indirilebilir durumda olacaktır.
Serinin en iyi oyunları tek bir pakette
Türünün en iyisi
Uzun süreli oynanış
Benzersiz bir hikaye
Anlaşılması güç, karmaşık ve kompleks bir hikaye anlatımı
Bilgisayar için optimize edilmiş görsellik
Dönemine göre çığır açan oynanış mekanikleri
Tekrar oynanabilirliği çok yüksek oyunlar
Paketin içerisinde pek çok grafik roman ve videolu içerik var
Sadece gamepad ile oynanabiliyor
Fiyatı biraz pahalı