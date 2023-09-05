Metal Gear Solid Master Collection ile oyun dünyasının en iyi serilerinden biri olan Metal Gear efsanesini bilgisayarınızda yaşayın.

Kemal Tavus - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyun dünyasının en ikonik, uzun soluklu ve efsane serisi olan Metal Gear serisi geri dönüyor. Hem de Steam’de!

Gizlilik oyunlarına yön veren, kendi türünün en iyisi olan, taklit dahi edilemeyen oyunların toplandığı bu pakette sizleri eşi benzeri görülmemiş bir hikaye ve oynanış bekliyor.

Usta oyun yönetmeni Hideo Kojimanın ömrünü adadığı oyun serisinin ilk 5 oyunu Steam’e geliyor. PlayStation 1 ve 2’de oynayabildiğimiz bu oyunları artık Steam’de oynayabileceğiz. Hayatınızda hiç bu oyunları oynamadıysanız çok şanslısınız. Çünkü sizi uzun saatler boyu ekran başında tutacak mükemmel bir hikaye sizleri bekliyor.

Metal Gear Solid Master Collection’ın içeriği şu şekilde

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (Including VR Missions/Special Missions)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)

Metal Gear (NES/FC version)

Snake's Revenge

Bunlara ek olarak Metal Gear Solid 1 ve 2’nin dijital grafik romanı ve Metal Gear Solid 1, 2 ve 3’ün dijital kitapları bulunuyor.

Metal Gear Solid Master Collection İndir

Oyun şu an indirilmeye ve oynanmaya hazır değil ancak 24 Ekim 2023 tarihinde Metal Gear Solid Master Collection indirilebilir durumda olacaktır.