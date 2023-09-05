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METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 5000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Konami
  • İndir

Metal Gear Solid Master Collection ile oyun dünyasının en iyi serilerinden biri olan Metal Gear efsanesini bilgisayarınızda yaşayın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Oyun dünyasının en ikonik, uzun soluklu ve efsane serisi olan Metal Gear serisi geri dönüyor. Hem de Steam’de!

Gizlilik oyunlarına yön veren, kendi türünün en iyisi olan, taklit dahi edilemeyen oyunların toplandığı bu pakette sizleri eşi benzeri görülmemiş bir hikaye ve oynanış bekliyor. 

Usta oyun yönetmeni Hideo Kojimanın ömrünü adadığı oyun serisinin ilk 5 oyunu Steam’e geliyor. PlayStation 1 ve 2’de oynayabildiğimiz bu oyunları artık Steam’de oynayabileceğiz. Hayatınızda hiç bu oyunları oynamadıysanız çok şanslısınız. Çünkü sizi uzun saatler boyu ekran başında tutacak mükemmel bir hikaye sizleri bekliyor.  

Metal Gear Solid Master Collection’ın içeriği şu şekilde

  • Metal Gear
  • Metal Gear 2: Solid Snake
  • Metal Gear Solid (Including VR Missions/Special Missions)
  • Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)
  • Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)
  • Metal Gear (NES/FC version)
  • Snake's Revenge

Bunlara ek olarak Metal Gear Solid 1 ve 2’nin dijital grafik romanı ve Metal Gear Solid 1, 2 ve 3’ün dijital kitapları bulunuyor.

Metal Gear Solid Serisi Hangi Sırayla Oynanmalı?
OYUN

Metal Gear Solid Serisi Hangi Sırayla Oynanmalı?

Metal Gear Solid serisi, oyun dünyasının görmüş olduğu en kompleks ve sıra dışı hikayelere sahiptir. Öyle ki; daha önce hiçbir oyunun yapamadığı kadar sizi düşünmeye, sorgulamaya, iç hesaplaşmaya iten monologlara ve olaylara sahip bir oyundur.

Metal Gear Solid Master Collection İndir

Oyun şu an indirilmeye ve oynanmaya hazır değil ancak 24 Ekim 2023 tarihinde Metal Gear Solid Master Collection indirilebilir durumda olacaktır.

ARTILAR

Serinin en iyi oyunları tek bir pakette

Türünün en iyisi

Uzun süreli oynanış

Benzersiz bir hikaye

Anlaşılması güç, karmaşık ve kompleks bir hikaye anlatımı

Bilgisayar için optimize edilmiş görsellik

Dönemine göre çığır açan oynanış mekanikleri

Tekrar oynanabilirliği çok yüksek oyunlar

Paketin içerisinde pek çok grafik roman ve videolu içerik var

EKSİLER

Sadece gamepad ile oynanabiliyor

Fiyatı biraz pahalı