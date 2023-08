Bazı oyunlar vardır ki çok iyi hikayeye sahiptir. Bazı oyunlar vardır ki muhteşem oynanışıyla sizi saatler boyunca ekran karşısında tutar. Öyle oyunlar vardır ki o oyunları unutamazsınız çünkü müzikleri bir kere zihninize kazınmıştır. O müziği duyduğunuz anda sanki oyunu baştan sonra bir kez daha bitirmiş gibi olursunuz.

Biz de bu yazımızda size böyle müziklere sahip oyunlardan bir liste oluşturdul. En iyi müzikli oyunlara yer verdiğimiz bu listedeki pek çok popüler oyun sadece müzikleriyle değil, pek çok özelliği ile öne çıkan yapımlar olsalar da müzikal anlamda da övgüyü hak eden yapımlardır. İşte en iyi müzikli oyunlar.

En İyi Müziklere Sahip Oyunlar

Doom

Portal

Silent Hill 2

God of War 3

Hotline Miami 2

World of Warcraft

Assassin's Creed 2

The Witcher 3: Wild Hunt

The Elder Scrolls V: Skyrim

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Doom

Doom serisinin tüm oyunları müzik anlamında övgüyü hak ediyor. Oyunun ruhuna uygun metal parçalar her oyunda bizlerin kulağının pasını siliyor ve bizi oyunun moduna sokuyor. Gaza getiren, nabzımızı yükselten, enerji patlaması yaşatan Doom müzikleri oyundan bağımsız olarak da dinlenebilecek kalitede.

Portal

Portal oyununun başarılı olduğu alanları yazacak olsan ona ayrı bir sayfa açmamız gerekir. Ancak bir de Portal’ın bir müziği vardır ki gerçekten üzerine konuşulmaya değer. Oyunun sonundaki emeği geçenler kısmında karşımıza çıkan Still Alive şarkısı oyunu adeta özetler ve tamamlar nitelikte.

İçerisinde pek çok “easter egg”in ve göndermenin bulunduğu bu müzik hem çok muzip hem de çok duyguludur. Oyundaki Glad0s tarafından seslendirilen bu şarkı defalarca dinlenebilecek türden bir eser.

Silent Hill 2

Silent Hill 2’nin müzikleri sizi gerçekten derinden etkileyebilir. Silent Hill 2 zaten psikolojik gerilim türünün en iyi temsilcilerinden biri ve oyunun müzikleri de bu etkiyi daha da kuvvetlendiriyor. Pek çok Silent Hill 2 müziği size oyundaki atmosferi tekrar tekrar yaşatabilir.

God of War 3

God of War serisinin hem eski oyunları, hem de rebootlanmış yeni oyunları müzikal anlamda eşsizdir. God of War 3’ün müzikleri son derece görkemlidir. Oyunun yapısına uygun, Yunan mitolojisi temalı pek çok müzik, God of War 3’ün etkileyici oynanışını daha da çarpıcı kılıyor.

Hotline Miami 2

Elektronik müzik seviyor musunuz? Hotline Miami’nin aşırı hızlı oynanışı ile birlikte oyunun yapısına uygun tarzda müzikler ile kendinizi tutamayacaksınız. Oyun oynama şeklinizi bile değiştirecek kadar etkili olan bu müzikleri elektronik müzik sevmeseniz bile keyifle dinleyebilirsiniz. Bir kere dinlediğiniz zaman zihninize kazınacak olan bu parçalar son derece ikonik.

World of Warcraft

World of Warcraft son derece büyük bir yapım ve pek çok oyun içi müziğe sahip. Aralarından en iyisinin hangisi olduğunu söylemek çok zor çünkü çok fazla iyi müziğe sahip. Aralarından belki de en çarpıcı olanı Wrath of the Lich King sinematiğindeki “Arthas, My Son” şarkısıdır. En iyi oyun sinematiklerinden biri olan bu videoda çalan şarkı da yıllar içerisinde unutamadığımız şarkılardan biri haline gelmiştir.

Assassin's Creed 2

Assassin's Creed serisi de müzikleriyle öne çıkıyor. Çok fazla oyuna sahip olan bu serinin pek çok akılda kalıcı müziği olsa da ikinci oyundaki “Ezio's Family” şarkısı, melodi olarak sonraki Assassin's Creed oyunlarında bile kullanıldı. Dönemin ruhuna uygun olarak dizayn edilmiş olan bu beste Assassin's Creed markasının en ikonik müziklerinden biridir.

The Witcher 3: Wild Hunt

Leleleley leley leleleley leley. En az oyunun kendisi kadar popüler olan Silver For Monsters şarkısı, oyunda canavarlarla dövüştüğümüzde pek çok kez nakaratıyla bizlere eşlik eden bir şarkı. Folk müzik sevenlerin bayılacağı bu şarkı gibi pek çok beste The Witcher 3: Wild Hunt oynarken sizlere eşlik edecek.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Fus ro dah! Skyrim’in neredeyse tüm şarkıları dinlemeye değer ve akılda kalıcı. Skyrim’in bu kadar popüler olmasında ve üstünden yıllar geçmesine rağmen hala hatırlanmasını sağlayan hiç şüphesiz müzikleridir. Hem sakin müzikleri hem de yüksek tempolu müzikleri çok kaliteli olan Skyrim’de yüzlerce saat geçirseniz bile müzikleri sizi hiç sıkmayacaktır.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Metal Gear Solid serisinin her bir oyununun efsane haline gelmiş müzikleri vardır. En iyi Metal Gear Solid müziğini seçmek bile başlı başına bir zorluktur. Zira çok farklı tarzda pek çok müziğin bulunduğu bu oyunda müziklerin rolü epey fazladır. Ünlü oyun yönetmedi Hideo Kojima müzikler konusunda takıntılı birisi ve oyunlarını adeta müzikler üzerine inşa ediyor. Sırf oyunlarında istediği şarkı olsun diye sanatçılara uçuk fiyat ödettiren Hideo Kojima oyunlarını sanat ile beslemeyi çok seviyor.

Özellikle Metal Gear Solid 3: Snake Eater’ın aynı adı taşıyan şarkısı belki de bu serinin en iyi şarkısı olabilir. Metal Gear Solid 3: Snake Eater’ın remake’inin de gelmesinden ötürü önümüzdeki yıllarda bu şarkıyı daha çok kez dinleyeceğiz gibi gözüküyor.

En iyi müzikli oyunlar listemizin sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce en iyi müziklere sahip oyun hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.