Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package Visual C++ kütüphaneleri

Can Erdil Şentürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Visual C++ 2005, Microsoft'un Microsoft Visual C++ programlama dili ile geliştirilmiş uygulamaların, programların, oyunların ve benzeri hizmetlerin ihtiyaç duyduğu Visual C++ kütüphanelerini bir araya toplayan bir pakettir. Bilgisayar oyunları ve programlarını çalıştırmaya yarayan yardımcı kütüphane Windows bilgisayarlar için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Format sonrası bilgisayara yüklenmesi gereken kütüphanelerden bir tanesi olan Microsoft Visual C++ 2005, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Microsoft Visual C++ 2005 Özellikleri

Güvenli bir kütüphane,

Program ve oyunlar için olmazsa olmaz,

Düşük dosya yapısı,

İngilizce adı Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package olan paketin iki farklı versiyonu bulunmaktadır. 32 bit işletim sistemleri için Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) versiyonunu, 64 bit işletim sistemleri için Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x64) versiyonunu kullanabilirsiniz.

Microsoft Visual C++ 2005 İndir

Microsoft tarafından ücretsiz olarak dağıtılan Microsoft Visual C++ 2005 milyonlarca bilgisayarda kullanılmaya devam ediliyor.

