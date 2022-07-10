Net Framework Nedir, Ne İşe Yarar?

Net Framework nedir, ne işe yarar sorusu, Windows bilgisayara sahip kullanıcılar tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Microsoft tarafından sunulan bu hizmet tam olarak ne işe yarıyor? Bu yazıda çok sayıda PC kullanıcısı tarafından oldukça merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayara bir program ya da video oyunu yüklerken Framework gerekebilir. Bu yazılım bilgisayarınızda bulunmuyorsa programlar veya oyunlar çeşitli hatalar verebilir.

Windows bilgisayarlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan Net Framework ne demek? Bu sorunun yanıtını merak eden PC kullanıcıları için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve Microsoft tarafından sunulan yazılım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Net Framework Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft tarafından sunulan Net Framework, Windows programlarını oluşturmak ve çalıştırmak için geliştirilen bir yazılım geliştirme platformudur. Microsoft'un yazılım geliştirme platformu geliştirici araçlarından, program dillerinden ve kütüphanelerden oluşuyor.

Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan yazılım geliştirme platformunun amacı ilk etapta Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda çalışacak yazılımlar oluşturmaktı. İlk olarak 2002 yılında yayımlanan yazılımın ilk sürümünün ismi ".Net Framework 1.0" şeklindeydi.

Microsoft'un yazılım geliştirme platformu yıllar içerisinde çok büyük bir yol kat ederek önemli bir başarının altına imza attı. Bu platform hem form tabanlı hem de web tabanlı uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir.

Web hizmetleri Framework kullanılarak da geliştirilebilir. Söz konusu platform ayrıca Visual Basic ve C# gibi çeşitli programlama dillerini de destekliyor. Böylelikle geliştiriciler gerekli programı geliştirebilmek için bir programlama dilini seçebilir.

Açık kaynaklı bir geliştirme platformu olan Net Framework, birden fazla programlama dilini destekler. Söz konusu platform mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar, web ve nesnelerin interneti için yazılımlar oluşturmayı çok daha kolay hâle getiren büyük kod kütüphaneleri içerir.

Microsoft isimli yazılım devi tarafından geliştirilen platform, yıllar içerisinde çok sayıda geliştirici tarafından form tabanlı ve web tabanlı uygulamalar oluşturmak için kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor.

Söz konusu platform Framework Class Library (FCL) ve Common Language Runtime (CLR) isimli büyük bir kütüphane içeriyor. Bu, platform üzerinde geliştirilen yazılımların birden çok programlama dilinde birlikte çalışabilmesine imkân tanır.

Geliştiriciler Framework ile yalnızca bir geliştirme ortamında Windows, Windows Server, XML Web Hizmetleri ve Microsoft Azure için programlar oluşturabilir ve çalıştırabilir.

Platformun birincil odak noktası yüksek maliyetler, dağıtım noktasında yaşanan problemler, uygulama değiştirme zorluğu ve uzun geliştirme süreleri gibi yazılım geliştirmenin temel zorluklarını ortadan kaldırmaktı. CLR ve FCL bu sorunların çoğunu ele aldı.

Framework platformunun desteklediği diller arasında C#, F#, Visual Basic'in yanı sıra C++, IronPython, IronRuby, Visual Studio dahil olmak üzere çeşitli diller bulunuyor. F#, söz konusu platform üzerinde çalışabilen temel işlevsel bir programlama dilidir. Basit söz dizimi kullanan Visual Basic ise nesne yönelimli programlar oluşturmak için kullanılan basit bir dildir.

Program geliştirme konusunda çeşitli avantajlar sağlamak için tasarlanan platformun beraberinde getirdiği bazı avantajlar mevcut. Bu avantajların başında güvenilirlik geliyor. Platform 2002 yılında çıkışını gerçekleştirmesinden bu yana binlerce programı geliştirmek ve çalıştırmak için kullanıldı. Yeni sürümlerin oluşturulmasına rağmen önceki Framework versiyonları hâlâ güvenilir bir performans sunuyor.

Framework üzerinde geliştirilen programlar herhangi bir Windows platformunda çalışabilir. Ayrıca geliştiricilerin diğer işletim sistemlerinde uygulamaları çalıştırmasına olanak tanıyan çapraz platform yeteneğine de sahiptir.

Microsoft'un sunduğu popüler platform bir uygulama adına bellek yönetimi için Common Language Runtime'ı kullanır. Söz konusu platform, kullanıcıya programa ve kaynak koduna erişim izni vermeden önce programları doğrulayan bir güvenlik mekanizması sunar.

Google, Samsung, Technical Steering Group ve Red Hat dahil olmak üzere binlerce şirketten 60 binden fazla programcıdan oluşan bir topluluk açık kaynak bir yapıya sahip olan hizmete katkıda bulunuyor. Bu topluluk Framework'ü geliştirir ve platformla etkileşime girerken teknik zorluklarla karşılaşabilecek kullanıcılara destek sağlar.

Net Framework Sürümü Öğrenme Adımları Neler?

Görev çubuğundaki arama butonuna basın.

Kutucuğa Regedit yazın.

Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne sağ tıklayın.

"Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

"HKEY_LOCAL_MACHINE" klasörüne girin.

SOFTWARE klasörünü açın.

Microsoft klasörünü görüntüleyin.

NET Framework Setup'a girin.

NDP'yi açın.

"Client" seçeneğini seçin.

Sağ kısımdaki "Versiyon" bölümünden sürümü öğrenebilirsiniz.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarınızda yüklü olan Net Framework sürümünü çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun için Kayıt Defteri Düzenleyicisi yazılımı üzerinden bazı adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Söz konusu işlem için ilk olarak görev çubuğunda yer alan arama butonuna basın. Kutucuğa Regedit yazın. Bunu yaptığınızda arama sonuçlarında Kayıt Defteri Düzenleyicisi yazımını göreceksiniz. İster bu yazılımın üzerine sağ tıklayın ister sağ kısımdan "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Açılan pencere üzerinden "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP" yolunu takip etmeniz gerekiyor. Daha sonra Client seçeneğini seçin. Bu adımın ardından sağ kısımda bulunan "Versiyon" bölümünden Framework sürümünü öğrenebilirsiniz.

Bu yazıda yazılım devi tarafından geliştirilen platform ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Python nedir? Python ile neler yapılabilir? Sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.