Script Ne Demek? Script Türleri Nelerdir?

Türkçe karşılığı: hazır metin ya da seneryo olarak bilinen script, yazılımla uğraşan kişiler tarafından oldukça bilinir. Bir web sitesi yapmak istediğinizde bile karşınıza çıkan script, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki ya script ne demek, script nedir? Gelin birlikte bakalım.

Kodlama ile uğraşanların aşikar olduğu script; "Herhangi bir programlama dilinde yazılmış, uygulama bölümlerinin tüm kodlarını içeren hazır kod bloglarıdır". Kısaca script ne demek istersek, daha önceleri profesyonel kişiler tarafından yazılan kodların bir blog olarak kullanabilmesini sağlar.

Script Türleri Nelerdir?

JavaScript (.js)

Visual Basic Script (.vbs)

Php Script

mIRC Script

Nulled Script

Apple Script

CGI Script

Shell Script

Batch Files (.bat)

Command Files (.cmd)

JavaScript (.js)

Birçok yazılımcının tercih ettiği script'ler arasında yer alan JavaScript, web sitelerinin bir vazgeçilmezidir. Üç boyutlu görüntüler elde etmek, video ve ses düzenlemeleri yapmak gibi işlemler rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. ayrıca veritabanı yönetimi ve veri görselleştirme gibi işlemler de gerçekleştirilmektedir.

Visual Basic Script (.vbs)

Microsoft tarafından geliştirilen script, genellikle programlara görsellik kazandırmak için kullanılıyor. Oldukça sık kullanılan programlama dilleri arasında yer alan Visual Basic Script, istemci ve sunucu tarafında da çalışabilmektedir.

Php Script

Web programlamada en çok kullanılan diller arasında yer almaktadır öyle ki 244 milyondan fazla web sitesi PHP ile çalışmaktadır. Ana sayfa yönetimi için oluşturulan dil sunucu tarafında da çalışabilmektedir.

mIRC Script

1990'lı Yılların sonunda oldukça popüler olan script, sohbet odalarının bir vazgeçilmezi ve atasıdır. Sohbet lobilerine bağlanılmak üzere yani sohbet sunucularına bağlanmak üzere kullanılan bir programdır. Yalnızca mIRC uygulamasını çalıştırabilir.

Nulled Script

İnternette bulunan her ücretli programın ücretsiz hale getirebilen yani lisanslı uygulamaların lisanslarını kırıp birçok kullanıcıya ulaştıran script türüdür. Genel anlamıyla script türü sayılmasa da lisanslı olmayan scriptlerin genel adı söylenebilir.

Apple Script

MacOS işletim sistemleri için Apple tarafından geliştirilen script türüdür. Kullanıcıların dosya değiştirme, dönüştürme, belirtilen zamanlarda işlem yapma ve birçok çeşitli işlemlerde kullanılır. Kolay kelimelerden oluşan script türü kullanıcıların komutları kolayca ezberlemesine olanak sağlamaktadır.

CGI Script

Web tabanlı servislerin uzaktan yönetilmesine olanak sağlayan ve programlar arasında bağlantı oluşturmasını amaçlayan script türüdür. CGI Script'in açılımı ise şu şekilde: Common Gateway Interface.

Shell Script

Daha çok Linux işletim sistemlerinde kullanılan bir script türüdür. İşletim sistemlerinin özel kısmında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Batch Files (.bat)

Toplu iş dosyaları anlamına gelmektedir. Windows sürümlerinde daha fazla kullanılmakta, sırasıyla yapılması istenen işlerin engel koymadan kendiliğinden yapmasını sağlar.

Command Files (.cmd)

Az önce bahsettiğimiz Batch Files ile nerdeyse aynı görevi görmektedir. İstenen işlerin müdahale edilmeden yapılmasını gerçekleştirir.

Bu içeriğimizde birçok kişinin bilmediği ve birçok kişininde bildiği script nedir, türleri nelerdir? Gibi sorulardan bahsettik. Yorumlarda bizler ile görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.