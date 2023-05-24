Uygulama Düzgün Başlatılamadı (0xc000007b) Hatası Nasıl Çözülür?

Uygulama düzgün olarak başlatılamadı (0xc000007b) hatası, bilgisayar kullanımını doğrudan ciddi ölçüde olumsuz yönde etkiliyor çünkü programların ya da oyunların açılmamasına yol açıyor. Bu rehberde söz konusu problemin düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri sıraladık.

PC'de yüklü olan herhangi bir programı ya da oyunu açmaya çalıştığınızda can sıkıcı bir hata mesajıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu işlemi birkaç kez tekrarlasanız bile aynı hatayı görmeye devam edersiniz. Neyse ki can sıkıcı sorunu çözebilecek çeşitli yollar bulunuyor.

0xc000007b Hatası İçin Çözüm Yöntemleri

Programı yönetici olarak çalıştırın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Windows'u güncelleyin.

SFC komutunu çalıştırın.

Microsoft Visual C++ yazılımını yeniden yükleyin.

Framework yükleyin.

Antivirüsü devre dışı bırakın.

Programı silip yeniden yükleyin.

Programı Yönetici Olarak Çalıştırın

Uygulama düzgün olarak başlatılamadı hatası ile karşılaştıysanız öncelikle problemin yaşandığı programı yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bunun için programın simgesine sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Yeniden başlatma işlemi çeşitli sorunların düzelmesini sağlayabiliyor. Dolayısıyla bilgisayarı kapatıp açın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın.

Güncellemeyi yapın.

SFC Komutunu Çalıştırın

Windows + R kısayolunu kullanın.

Kutucuğa cmd yazın.

Ctrl ve Shift'e basılı tutarak Enter tuşuna basın.

"Evet" seçeneğini seçin.

Komut satırına sfc /scannow yazın.

Enter tuşuna basın.

Microsoft Visual C++ Yazılımını Yeniden Yükleyin

Programların ve oyunların düzgün çalışmasını sağlayan Microsoft Visual C++ Yeniden Dağıtılabilir isimli yazımda dosyalar hasar almışsa çeşitli problemler ile karşılaşabilirsiniz. Bu sebepten ötürü söz konusu yazılımı yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Framework Yükleyin

Programların ve oyunların açılamamasına yol açan sorun, .Net Framework yazılımından kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenden dolayı .Net Framework yazılımının en son sürümünü yükleyin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Antivirüsü Devre Dışı Bırakın

Antivirüs programları sisteme bulaşan kötü amaçlı yazılımları tespit edip temizler. Bu nedenden ötürü güvenlik açısından çok büyük öneme sahiptir fakat bilgisayarınızda yüklü olan güvenlik yazılımı 0xc00007b sorununa yol açıyor olabilir. Dolayısıyla antivirüs programını geçici süreliğine kapatıp bırakıp sorunun düzelip düzelmediğine bakın.

Programı Silip Yeniden Yükleyin

Eğer yukarıda yer alan adımları uyguladığınız hâlde sorun düzelmediyse problem yaşadığınız programı veya oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.