Mortal Kombat APK, 3v3 savaşlar yapabileceğiniz, kart koleksiyonu, PvP modları ve bitirici hareketler sunan bir aksiyon dövüş oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Mortal Kombat, 3v3 takım savaşları üzerine kuruludur.

Mortal Kombat, PvP ve online etkinlikler içerir.

Mortal Kombat'da kart koleksiyonu ve karakter geliştirme sistemi bulunur.

Mortal Kombat APK, serinin efsanevi karakterlerini mobil platforma taşıyan aksiyon dolu bir dövüş ve kart koleksiyon oyunudur. Oyunda Scorpion, Sub-Zero, Raiden ve Kitana gibi karakterleri toplayarak kendi takımlarınızı oluşturur ve savaşlara katılırsınız.

Oyun 3v3 takım savaşları üzerine kuruludur. Farklı karakter kombinasyonları ve özel yetenekler kullanarak stratejik mücadeleler yaparsınız. Her karakter kendine özgü saldırılar ve bitirici hareketlere sahiptir, bu da savaşları daha eğlenceli ve dinamik hale getirir.

Oyunda Tower etkinlikleri, Faction Wars PvP modu ve Krypt keşif sistemi gibi farklı içerikler bulunur. Oyunda boss savaşlarına katılabilir, sıralamalarda yükselerek ödüller kazanabilir ve haftalık görevlerle yeni karakterler elde edebilirsiniz.

Mortal Kombat APK İndir

Mortal Kombat APK, Android cihazlarınız için sunulan aksiyon dövüş ve kart koleksiyon oyunudur.

Eğer siz de efsanevi karakterlerle savaşmak ve PvP rekabetine katılmak istiyorsanız, Mortal Kombat APK'yı indirin!

Mortal Kombat Oyun Özellikleri

3v3 takım tabanlı dövüş sistemi

150’den fazla karakter koleksiyonu

Scorpion, Sub-Zero, Raiden gibi ikonik savaşçılar

PvP Faction Wars modu

Tower etkinlikleri ve boss savaşları

Krypt keşif sistemi

Brutality ve Friendship finisher hareketleri

Haftalık görevler ve ödül sistemi

Kart toplama ve geliştirme mekaniği