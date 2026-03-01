Mortal Kombat APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.09 GB
- Üretici Warner Bros. International Enterprises
-
Mortal Kombat APK, 3v3 savaşlar yapabileceğiniz, kart koleksiyonu, PvP modları ve bitirici hareketler sunan bir aksiyon dövüş oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Mortal Kombat, 3v3 takım savaşları üzerine kuruludur.
- Mortal Kombat, PvP ve online etkinlikler içerir.
- Mortal Kombat'da kart koleksiyonu ve karakter geliştirme sistemi bulunur.
Mortal Kombat APK, serinin efsanevi karakterlerini mobil platforma taşıyan aksiyon dolu bir dövüş ve kart koleksiyon oyunudur. Oyunda Scorpion, Sub-Zero, Raiden ve Kitana gibi karakterleri toplayarak kendi takımlarınızı oluşturur ve savaşlara katılırsınız.
Oyun 3v3 takım savaşları üzerine kuruludur. Farklı karakter kombinasyonları ve özel yetenekler kullanarak stratejik mücadeleler yaparsınız. Her karakter kendine özgü saldırılar ve bitirici hareketlere sahiptir, bu da savaşları daha eğlenceli ve dinamik hale getirir.
Oyunda Tower etkinlikleri, Faction Wars PvP modu ve Krypt keşif sistemi gibi farklı içerikler bulunur. Oyunda boss savaşlarına katılabilir, sıralamalarda yükselerek ödüller kazanabilir ve haftalık görevlerle yeni karakterler elde edebilirsiniz.
Mortal Kombat APK İndir
Mortal Kombat APK, Android cihazlarınız için sunulan aksiyon dövüş ve kart koleksiyon oyunudur.
Eğer siz de efsanevi karakterlerle savaşmak ve PvP rekabetine katılmak istiyorsanız, Mortal Kombat APK'yı indirin!
Mortal Kombat Oyun Özellikleri
- 3v3 takım tabanlı dövüş sistemi
- 150’den fazla karakter koleksiyonu
- Scorpion, Sub-Zero, Raiden gibi ikonik savaşçılar
- PvP Faction Wars modu
- Tower etkinlikleri ve boss savaşları
- Krypt keşif sistemi
- Brutality ve Friendship finisher hareketleri
- Haftalık görevler ve ödül sistemi
- Kart toplama ve geliştirme mekaniği
Sıkça Sorulan Sorular
Mortal Kombat mobil oyunu nasıl bir oyundur?
3v3 takım savaşları ve kart koleksiyon sistemi içeren aksiyon dövüş oyunudur.
Mortal Kombat mobil'de PvP var mı?
Evet, Faction Wars modu ile oyuncular diğer oyuncularla savaşabilir.
Mortal Kombat'ta karakter sayısı kaç?
Oyunda 150’den fazla karakter bulunmaktadır.
Mortal Kombat mobil offline oynanır mı?
Oyun online modlar içerdiği için internet bağlantısı gerekir.