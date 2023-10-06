Mortal Kombat 1 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Mortal Kombat 1 ile artık her şey en baştan başlıyor. Bu yazımıza göz atın ve Mortal Kombat 1 hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin.
Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıktı. Bazı oyuncular tarafından eleştirilse de genel olarak olumlu eleştiriler alan Mortal Kombat 1 seriye adeta reset atan bir oyun oldu.
İçindekiler [Gizle]
Mortal Kombat 1 seriye reboot atan bir oyun oldu. Mortal Kombat hikayesini baştan ele alan bu yapımda hikaye yepyeni bir şekilde kurgulanıyor. Eğer daha önce Mortal Kombat oynamadıysanız bu oyun ile seriye başlayabilirsiniz.
Mortal Kombat 1 her yönüyle farklı bir yapım. Eğer siz de Mortal Kombat 1’i oynayıp oynamamak konusunda kararsızsanız bu yazımız size fikir verebilir.
Mortal Kombat 1 Kaç TL?
Steamde Mortal Kombat 1’in standart sürümü 1.199 TL’den satışa sunuluyor. Mortal Kombat 1 Premium Edition ise 1.1699 TL.
Steam’de ilk olarak 595 TL’den satılan Mortal Kombat 1 kısa süre sonra Steam’den tamamen kaldırıldı. Daha sonra 1.199 TL’den tekrar satışa sunuldu.
Mortal Kombat 1 Game Pass’e Gelecek mi?
Oyun çıkış yaptı ancak Game Pass’e gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Şu an Game Pass’de Mortal Kombat 1 bulunmuyor. İleride de gelir mi gelmez mi bilmemiz gerçekten çok zor.
Mortal Kombat 1 Türkçe mi?
Maalesef. Mortal Kombat 1 Türkçe dil desteğine sahip değil. Eğer oyunu hikayesi için oynayacaksanız biraz olsun İngilizce bilmeye ihtiyacınız var ancak sadece PvP ya da botlara karşı oynayacaksanız pek İngilizce bilmeseniz bile oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz.
Mortal Kombat 1 Kaç GB?
Mortal Kombat 1’i oynamanız için 100 GB depolama alanına ihtiyacınız var. Günümüzde artık pek çok oyun 100 GB’ın üzerinde depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Mortal Kombat 1 için de bu durum geçerli.
Mortal Kombat Karakterleri, En İyi Karakter Hangisi?
1992 yılında hayatımıza Mortal Kombat isimli bir oyun girdi ve pek çoğumuzun yıllarca oynadığı bir seri haline geldi. 11 ana oyunu ve pek çok ara oyunu ile birlikte Mortal Kombat serisi şu an oyun tarihinin en bilinen serilerinden bir tanesi.
Mortal Kombat 1’ de Hangi Karakterler Var?
Tüm Mortal Kombat karakterlerinin listesini aşağıda sizler için paylaştık.
- Ashrah
- Baraka
- Geras
- Havik
- Johnny Cage
- Kenshi
- Kitana
- Kung Lao
- Li Mei
- Liu Kang
- Mileena
- Nitara
- Raiden
- Rain
- Reiko
- Reptile
- Scorpion
- Shang Tsung (Pre-order bonusu)
- Shao Kahn
- Sindel
- Smoke
- Sub-Zero
- Tanya
Havik, Omni-Man, Quan Chi, Peacemaker, Erman, Homelander, Takahashi Takeda gibi pek çok karakteri de DLC’leri satın alarak ulaşabiliyorsunuz. Eminiz ki ilerleyen günlerde pek çok yeni karakter de DLC olarak oyuna eklenecektir.
Gamepad ile Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar
Gamepad ile oyun oynamayı sevenlerden misiniz yoksa klavye-mouse kombinasyonunu mu tercih edersiniz? Eğer tercihiniz gamepad’den yanaysa sizin için güzel bir liste hazırladık.
Mortal Kombat 1 PC'ye Gelecek mi?
Tabii ki. Mortal Kombat 1; PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC platformlarına aynı anda çıkış yaptı. Mortal Kombat 1’i dilediğiniz platform üzerinden satın alarak oynayabilirsiniz.
Mortal Kombat 1 PS4’e Gelecek mi?
Maalesef. Mortal Kombat 1 mevcut konsol nesline ve Nintendo Switch’e çıkış yaptı ancak PS4’ü es geçti. PS4 oyuncuları bu duruma epey üzülecek gibi ancak ilerleyen günlerde de gelmesi pek olası değil.
Mortal Kombat 1 hakkında bilmeniz gerekenler ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Mortal Kombat serisinin hangi oyunlarını oynadınız? Mortal Kombat 1’i beğendiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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