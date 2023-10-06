Mortal Kombat 1 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıktı. Bazı oyuncular tarafından eleştirilse de genel olarak olumlu eleştiriler alan Mortal Kombat 1 seriye adeta reset atan bir oyun oldu.

Mortal Kombat 1 seriye reboot atan bir oyun oldu. Mortal Kombat hikayesini baştan ele alan bu yapımda hikaye yepyeni bir şekilde kurgulanıyor. Eğer daha önce Mortal Kombat oynamadıysanız bu oyun ile seriye başlayabilirsiniz.

Mortal Kombat 1 her yönüyle farklı bir yapım. Eğer siz de Mortal Kombat 1’i oynayıp oynamamak konusunda kararsızsanız bu yazımız size fikir verebilir.

Mortal Kombat 1 Kaç TL?

Steamde Mortal Kombat 1’in standart sürümü 1.199 TL’den satışa sunuluyor. Mortal Kombat 1 Premium Edition ise 1.1699 TL.

Steam’de ilk olarak 595 TL’den satılan Mortal Kombat 1 kısa süre sonra Steam’den tamamen kaldırıldı. Daha sonra 1.199 TL’den tekrar satışa sunuldu.

Mortal Kombat 1 Game Pass’e Gelecek mi?

Oyun çıkış yaptı ancak Game Pass’e gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Şu an Game Pass’de Mortal Kombat 1 bulunmuyor. İleride de gelir mi gelmez mi bilmemiz gerçekten çok zor.

Mortal Kombat 1 Türkçe mi?

Maalesef. Mortal Kombat 1 Türkçe dil desteğine sahip değil. Eğer oyunu hikayesi için oynayacaksanız biraz olsun İngilizce bilmeye ihtiyacınız var ancak sadece PvP ya da botlara karşı oynayacaksanız pek İngilizce bilmeseniz bile oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Mortal Kombat 1 Kaç GB?

Mortal Kombat 1’i oynamanız için 100 GB depolama alanına ihtiyacınız var. Günümüzde artık pek çok oyun 100 GB’ın üzerinde depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Mortal Kombat 1 için de bu durum geçerli.

Mortal Kombat 1’ de Hangi Karakterler Var?

Tüm Mortal Kombat karakterlerinin listesini aşağıda sizler için paylaştık.

Ashrah

Baraka

Geras

Havik

Johnny Cage

Kenshi

Kitana

Kung Lao

Li Mei

Liu Kang

Mileena

Nitara

Raiden

Rain

Reiko

Reptile

Scorpion

Shang Tsung (Pre-order bonusu)

Shao Kahn

Sindel

Smoke

Sub-Zero

Tanya

Havik, Omni-Man, Quan Chi, Peacemaker, Erman, Homelander, Takahashi Takeda gibi pek çok karakteri de DLC’leri satın alarak ulaşabiliyorsunuz. Eminiz ki ilerleyen günlerde pek çok yeni karakter de DLC olarak oyuna eklenecektir.

Mortal Kombat 1 PC'ye Gelecek mi?

Tabii ki. Mortal Kombat 1; PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC platformlarına aynı anda çıkış yaptı. Mortal Kombat 1’i dilediğiniz platform üzerinden satın alarak oynayabilirsiniz.

Mortal Kombat 1 PS4’e Gelecek mi?

Maalesef. Mortal Kombat 1 mevcut konsol nesline ve Nintendo Switch’e çıkış yaptı ancak PS4’ü es geçti. PS4 oyuncuları bu duruma epey üzülecek gibi ancak ilerleyen günlerde de gelmesi pek olası değil.

Mortal Kombat 1 hakkında bilmeniz gerekenler ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Mortal Kombat serisinin hangi oyunlarını oynadınız? Mortal Kombat 1’i beğendiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.