Mortal Sin, görsel ve oynanış açısından özgün bir yapıda olan aksiyon roguelike oyunudur.

Aksiyon roguelike oyunları arasında yer alan Mortal Sin, oyunculara acımasız savaşlar ve gerçekçi yakın dövüş deneyimi sunuyor. Sürekli değişen seviyelerde zorlu düşmanlara karşı savaşacaksınız. Karakterlerin farklı dövüş stillerini kullanın ve kendinize en yakın hissettiğiniz sınıfı seçin.

Grafik ve oynanış açısından mükemmel bir şekilde tasarlanan Mortal Sin, görselliği tamamen oyunculara bırakıyor. Tamamen elle inşa edilen ortamlarıyla karşımıza çıkan bu oyunda, renk paletlerini kendiniz seçebilir ve farklı bir görünüm tercih edebilirsiniz.

Mortal Sin İndir

Her biri kendine özgü yetenekleri bulunan sınıflar arasında tarzınıza uygun olanı seçin, yeteneklerde ustalaşın ve büyük bir kılıç ustası olun. Sürekli devam eden aksiyon, oyuncuları hızlı tempolu bir oynanışa itiyor. Bu nedenle, hızlı kontrollerle rakiplerinize saldırmalı ve aynı şekilde vuruşlardan kaçınmalısınız.

Siz de Mortal Sin indirin ve tatmin edici bir aksiyon roguelike deneyimi yaşayın!

Mortal Sin Sistem Gereksinimleri