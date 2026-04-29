MotoGP 26, yenilenen sürüş sistemi ve fizik yapısıyla karşımıza çıkan bir motor yarışı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler MotoGP 26, resmi lisanslı yapısıyla 2026 sezonundaki tüm takımlar, motosikletler, sürücüler ve pistleri içeriyor.

Bu yılki oyunda motosiklet kontrolü daha gerçekçi hale getirildi.

MotoGP 26, platformlar arası çapraz oyun desteği ile oyuncuların farklı cihazlardan birlikte yarışmasına imkan tanıyor.

Milestone tarafından geliştirilen ve yayınlanan MotoGP 26, yeni sezonuyla birlikte tekrardan karşımıza çıkıyor. Yenilenmiş özellikleriyle motosiklet hayranlarını heyecanlandıran MotoGP 26'da, gerçekçi MotoGP deneyimi yaşayacaksınız.

Sadece takım, sürücü ve genel istatistikler değil, aynı zamanda sürüş sistemi ve fizik yapısında da yenilenmiş özellikler bizleri bekliyor.

Sezonu birebir yaşamak isteyen yarış severler için hazırlanan bu oyunda, yenilenen oynanış sistemi oyunculara daha konforlu ve gerçekçi bir deneyim yaşatıyor. Ağırlık transferi, frenlemeler ve viraj çıkışları gibi anlarda daha doğal bir his alacaksınız.

Her seviyeden oyuncuya hitap eden MotoGP 26, iki farklı oyun modunu içerisinde barındırıyor. Arcade Experience modu daha kolay kontrol sistemi sunarken, Pro Experience modu daha zorlu ve gerçekçi bir sürüş hissiyatı sunmaktadır. Bu da, oyuncuların ilk aşamada alışmaları için iyi bir seçenek olmuş diyebiliriz.

Online tarafa gelecek olursak; turnuvalar, yarışlar ve kapsamlı olarak modlarda çok büyük bir değişikliğe gidilmemiş. Lakin, cross-play desteğinin gelmesiyle birlikte daha çok oyuncuya ev sahipliği yapacak olan rekabetçi arena, yarış seviyesini de bir hayli artıracaktır.

Motosikletlerden hoşlanıyorsanız ve MotoGP izleyicisiyseniz, MotoGP 26 indirin ve bu sezon gerçekçi bir yarış keyfi yaşayın!

MotoGP 26 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 11

İŞLEMCI: Core i5-9600K / Ryzen 5 2600X

BELLEK: 16 GB RAM

EKRAN KARTI: GeForce GTX 1660 / Radeon RX 580

DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 30 GB kullanılabilir alan