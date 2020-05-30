Movepic Ekran Görüntüleri - 1
Yüzlerce efekti kullanarak animasyonlu videolar üretin.

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Movepic, çektiğimiz fotoğraflara muhteşem efektelr ve gif'ler getiriyor. Çeşitli animasyonlu efektler ve güzel filtreler ile döngü fotoğraflarınızı sosyal medyada göstermenin en yaratıcı yolu ve sosyal medyada öne çıkmanın en etkili yoludur.

Döngü fotoğrafları içindeki herhangi bir şeyi yalnızca çizerek canlandırın. Döngü fotoğraf animasyonunun hızını ayarlayın. Nehir akışını yapabilir, bulutları hareket ettirebilir ve hatta ateş dansı yapabilirsiniz!

Resminizde hayal gücünüzü açığa çıkarın ve gökyüzünün daha renkli hale gelmesi için sihirli gökyüzü efektlerini kullanın. Bu sihirli fotoğraf düzenleme ücretsiz işlevi ile videonuzu piksel sanatına dönüştürebilir ve sosyal medyaya damga vurabilirsiniz.