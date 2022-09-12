Instagram Kaliteli Fotoğraf Yükleyemiyorum Nasıl Çözülür?

Instagram milyarlarca kullanıcıya sahip ve her gün Instagram üzerinden milyonlarca paylaşım da yapılmakta. Fakat, telefon üzerinde veya kamerada çekilen video ve fotoğraflar Instagram'a yüklendiği zaman görüntü kalitesi düşüyor. Bu durum fotoğraf ve videoları iyi olmasını engellemekte. Peki, Instagram'a fotoğraf ve video yüklerken görüntü kalitesi düşüyor sorunu nasıl çözülür gelin birlikte bakalım.

Instagram'a Fotoğraf Yüklerken Görüntü Kalitesi Düşüyor Nasıl Çözülür?

İlk olarak Instagram'ı cihazınızdan açın .

Daha sonra profil kısmına gelin.

Sağ yukarıda bulunan; "3 çizgi " seçeneğine dokunun.

Ayarlar seçeneğine gelin.

Hesap seçeneğine basın.

Aşağıda bulunan; "hücresel veri kullanımı" kısmına gelin.

Veri tasarrufu seçeneğini pasif halden aktif hale getirin.

Yüksek çözünürlüklü medya kısmını hücresel + Wi-Fi yapın.

Veri tasarrufunu kapatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırası ile uyguladıktan sonra Instagram'da kaliteli fotoğraflar paylaşabilir ve görüntü kaybı olmadan reels videolarını izleyebilirsiniz.

Instagram'a Video Yüklerken Görüntü Kaybı Yaşıyorum Nasıl Çözülür?

Cihazınızdan Instagram uygulamasını açın.

Profil kısmına dokunun.

Üst tarafta bulunan 3 çizgi butonuna gelin.

Ayarlar seçeneğine dokunun.

Hesap butonuna dokunun.

Hücresel veri kullanımı seçeneğini seçin.

Veri tasarrufu seçeneğini aktif hale getirin.

Daha sonra yüksek çözünürlüklü Medya kısmına basın.

Yüksek çözünürlüklü Medya ayarlarına girdikten sonra hücresel + Wi-Fi seçeneğini seçin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra Instagram'a görüntü kaybı olmadan videolar yükleyebilirsiniz.

Instagram'a fotoğraf veya video yüklerken kullanıcıların yaşadığı bir diğer sorun ise video veya fotoğraf boyutlarıdır. Örneğin: telefonunuzda dikey bir şekilde çekilen bir fotoğraf Instagram gönderisi olarak paylaşılmak istenilirse Instagram fotoğrafı kırpmak zorunda kalacaktır.

Bu nedenle fotoğraflarınızı paylaşmadan önce 1080 x 1080 boyutuna getirmek sizler için faydalı olacaktır aynı şekilde hikaye ve reels videoları için 1080 x 1920 boyutunda ayarlamak daha kaliteli fotoğraf ve video paylaşmanıza olanak sağlar. Eğer cihazınız çok daha fazla çözünürlükte fotoğraf ve video çekiyorsa aşağıdaki adımları uygulayarak Instagram fotoğraf ve video boyutlarını ayarlayabilirsiniz

Canva web sitesini ziyaret edin.

web sitesini ziyaret edin. Eğer üyeliğiniz yoksa bir üyelik oluşturun.

Tek seferlik Canva hesabı kullanacaksanız Temp mail adresinden e-posta alabilirsiniz.

adresinden e-posta alabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra tasarım oluştur seçeneğine tıklayın.

İlgili arama bölümüne Instagram gönderisi veya Instagram reels videosu yazın.

Karşınıza çıkan seçeneğe tıklayın.

Yeni açılan sayfada sol tarafta bulunan yükle kısmından gönderinizi Canva'ya yükleyin.

Yüklediğiniz gönderi sürükle-bırak yaparak ilgili kısmı yerleştirin.

Yukarıda bulunan indir seçeneğinden cihazınıza fotoğrafınızı indirebilirsiniz .

İşlem tamamlanmış olacaktır .

Bu içeriğimizde Instagram'a fotoğraf yüklerken görüntü kaybı yaşıyor sorunu nasıl çözülür anlatmış olduk. Sizler Instagram'a fotoğraf veya video yüklerken görüntü kaybı yaşadığınızda hangi çözümleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Instagram silinen mesajlar nasıl geri getirilir merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.