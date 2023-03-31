Snapchat'te Fotoğraf ve Videolar Telefona Nasıl Kaydedilir?

Belirlediğimiz süre kadar görüntülenmesine izin verebildiğimiz fotoğraf ve videolar aracılığıyla arkadaşlarımızla mesajlaşmamızı sağlayan Snapchat, son zamanlarda en çok rağbet gösterilen uygulamalardan biri.

Ayrıca dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Snapchat birçok kişinin bilgisi üzerine telefon kameralarından iyi performans sergiliyor. Bu nedenle insanlar sosyal medya üzerinden çekeceği fotoğrafları ve videoları Snapchat kamerasını kullanarak çekiyor. Bu sayede insanlar çok daha kaliteli fotoğraflar elde edebiliyor. Peki, Snapchat’te çekilen fotoğraf ve videolar telefona nasıl kaydedilir? İsterseniz gelin yakından bakalım.

Snapchat Fotoğraf ve Video Kaydetme Nasıl Yapılır?

Snapchat’i açın.

Bir fotoğraf veya video çekin.

Sol alt kısımda bulunan; “Kaydet” seçeneğine basın.

Galerinizi açın.

Snapchat üzerinden çekilen içerik kaydedilmiş olacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Snapchat üzerinden fotoğraf kaydetmek oldukça basit bir işlemdir. Yazılımsal olarak Snapchat kamerası kimi zaman orijinal kameradan gerçekten de büyük farklar ortaya koyabiliyor. Öyle ki milyonlarca insan Snapchat kamerasını kullanıyor.

Üstelik Snapchat uzun yıllardır hayatımızın içinde bulunuyor ve birçok sosyal medya platformuna şekil veriyor. Başta; Instagram, Facebook olmak üzere birçok platform Snapchat’te bulunan hikaye özelliğini kendine taşıdı.

Snapchat, ne yazık ki telefonumuzda bulunan fotoğraf ve videoları paylaşmamıza izin vermiyor. Sadece uygulama üzerinden çekeceğimiz görüntüleri paylaşmamıza izin veren uygulamada, bu fotoğrafları kaydedebilmemiz mümkün hale getirilmiş.

Bu içeriğimizde Snapchat fotoğraf ve video kaydetme işlemini sizler için anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler Snapchat kamerasını normal kamera yerine tercih ediyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Snapchat nedir, nasıl kullanılır? Merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.