My First Summer Car APK

My First Summer Car APK mobil oyuncular için geliştirilen bir araba restorasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz My First Summer Car APK'da, kötü haldeki arabaları toplayarak özelleştirebilir ve modifiye edebilirsiniz. Garajınıza havalı arabaları sokmak istiyorsanız, hemen işe koyulun ve 70'den fazla parçayı kullanarak araçlarınızı modifiye etmeye başlayın.

Arabalarınızı restore ederken harika detaylarla baş başa kalacaksınız. Parça seçimi, tamir, montaj, boyama gibi tüm şeyleri siz üstleneceksiniz. Yani bir arabanın baştan sona neyi eksikse, bu eksikliği siz tamamlayacaksınız.

Araçlarınızın parçalarını ve motorunu montajlarken zorlanabilirsiniz. Lakin oyun içerisinde verilen ipuçlarını kullanarak, parçaları nasıl kullanacağınızı ve nasıl monte edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu sayede görevlerinizi kolayca tamamlayabilir ve eşsiz bir araba ortaya çıkarabilirsiniz.

My First Summer Car: Mechanic APK İndir

Arablarınızı yükseltmek ve sıfırdan yapmak istiyorsanız, çalışıp para kazanmak zorundasınız. Peki nasıl mı? My First Summer Car: Mechanic içerisindeki kargo görevlerini ve bir takım işleri tamamlayarak para kazanabilir, parçalar satın alabilir ve araçlarınızı tamamlamak için gerekli olan her şeye sahip olabilirsiniz.

Aynı zamanda yaptığınız araçları sadece garajda tutmayabilirsiniz. İsterseniz test sürüşüne çıkabilir isterseniz de yoğun trafikte araba sürebilirsiniz. Yani bu oyun sadece geliştirme ve bırakma üzerine değildir.

Mobil oyuncular için bu tarz simülasyon oyunları çekici geliyordur elbet. Tabii daha çok araba severlerin bayılacağı türden olan My First Summer Car: Mechanic APK'yı indirerek, siz de araçlarınızı istediğiniz şekilde özelleştirip, trafiğe çıkabilirsiniz.

My First Summer Car: Mechanic Özellikleri