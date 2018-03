Telefonuna Kodlanmış Askeri Mesaj Gelen Genç ve Yaşadıkları

Son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alan bir olay herkesi şaşırtmayı başardı. Telefonuna durduk yere askeri bir ses kaydı gelen genç, bunu Twitter üzerinden paylaştı ve paylaşımın ardından ilginç olaylar yaşandı.

Normalde sesli mesaj almak her zaman yaşanabilecek bir şey ama Twitter kullanıcısı Ty takma isimi gence gelen sesli mesaj, öyle her zaman görebileceğiniz tarzda değil. İsmi belirsiz bir kişiden askeri kodlar kullanılarak kaydedilmiş bir mesaj alan Ty, oldukça korkutucu olan bu mesajı Twitter adresi üzerinden paylaşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Mesajı çözümleyen başka Twitter kullanıcıları, mesajın içeriğinin bir hayli ilginç olduğunu ortaya çıkarırlarken, ses kaydının daha fazla kişiye ulaşmasının ardından yaşananlar, daha da korkutucu hale geldi.

Askeri kodlar içeren mesajı paylaşmasının ardından Endazence tehdit mesajları alan ve mesajın çözümlenmesinin ardından askeri kodların Endonezya’nın Ace bölgesinde bir koordinatı işaret ettiğini gören Ty, arabasında yaşamaya başladı. İşte o gencin yaşadıkları:

Ty ilk olarak 13 Martta aşağıdaki ses kaydını paylaştı

“aldığım bu sesli mesajı hepinizin dinlemesini istiyorum... gsm servislerimi kapatıyorum.”

i really need yall to listen to this voicemail i just got...i am deactivating my cell phone service pic.twitter.com/G9MSwPTaM9 — Ty (@strayedaway) 13 Mart 2018

Dinlediğiniz sesli mesajda alpha, delta, Sierra, november gibi genellikle Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından kullanılan kodlama şekilleri duyulabiliyordu.

Sesli mesajın gündem olmasından sonra ilginç mesajlar aldı

“telefonundaki ses kaydı ile ilgili paylaşımlarını sonlandır.”

EXCUSE ME WHAT IS GOING ON pic.twitter.com/jFyKXHgYiQ — Ty (@strayedaway) 15 Mart 2018

Baha dili kullanılarak yazılan mesaj, Ty’nin daha da tedirgin olmasına ve arabada yaşamaya başlamasına sebep oldu.

3 gün önce evi fotoğraflanmış

“evimin yanındaki arabamda oturuyorum ve bir adam evimin fotoğraflarını çekmeye başladı? hem de flaş ile?? sonra yürüyüp gitti? bu ne sikim iş ki saat gece 3’tü bu gece öleceğim.”

Ok I am sitting in my car right in front of my house in my car and this guy started taking pictures of my house? With flash???? Then he walked away? Literally what the fuck it’s 3am I am going to die tonight — Ty (@strayedaway) 9 Mart 2018

Mesaj çözülüyor

- s danger sos it is dire for you to evacuate be cautious they are not human 042433964230 sos danger sos –

“tehlike sos tahliye etmek çok mühim dikkatli olun onlar insan değil 042433964230 sos tehlike sos”

This is what it says, pay close attention that there’s an “S” right before danger, meaning that’s the recording is on a continuous loop, it’s not a message set to play once it goes to voicemail pic.twitter.com/G77xkLVuKh — Uzumaki (@jvstinfox) 15 Mart 2018

Mesajı çözdüğünü söyleyen Uzumaki, kaydın başında yer alan “s” harfine dikkat çekerken, bunun askeri anlamda sürekli döngüde olan kayıtları ifade etmek için kullanıldığını söyledi. Yani mesaj direkt olarak Ty’ye gelmemiş, döngüde olan ses kaydı, bir şekilde Ty’nin telefonuna ulaşmıştı.

Kayıttaki koordinatlar ve işin çığırından çıkması

“malezya uçuşu 370’ın son radar kontağına bayağı yakın görünüyor.”

Kinda close to the last place the Malaysia Flight 370 was last primary radar contact..... pic.twitter.com/ac5LylWOJX — Erin Mahoney (@ErMahoney6) 14 Mart 2018

Kayıtlar kaybolan Malezya uçağına ait olabilir

Also @ErMahoney6 pointed out that the coordinates given are very close to where the Malaysian airplane went down, what if you’re hearing the black box recording???!?????? pic.twitter.com/iKwN8F9bPG — Uzumaki (@jvstinfox) 15 Mart 2018

Şifreli mesajı çözen Uzumaki, bu kayıtların Malezya uçağının kara kutusuna ait olabileceğini söylerken, olaya insan dışı bir canlının müdahale etmiş olabileceğini iddia etti.

Şu an korktuk

These are the numbers

20.8.5.25

1.18.5

20.1.11.9.14.7

15.22.5.18

The last one is 41818 and if you look it up it says April 18th 2018 is the next rapture pic.twitter.com/vh0h4eiAqn — breanna burris (@brburris5678) 16 Mart 2018

İlk mesajı tekrar çözümleyen bir başka Twitter kullanıcıysa bunun bambaşka bir şeye işaret ettiğini vurguladı. Mesajda “They are taking over 41818 (April 4th 2018)” yani “14 Nisan 2018’de kalkışa hazırlanıyorlar.” Yazdığınız söyleyen kullanıcı, biraz olsun bizi ürpertmeyi başardı.

Sonuç

Mesajın Ty’ye çeşitli sonar rüzgarlar ya da buna benzer yollarla ulaştığı dahi söylense de böylesine uçuk kaçık bir olayın yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu hatırlatalım. Muhtemelen oldukça başarılı şekilde kurgulanan bu olay, yine de bizlere ufaktan “olabilir mi acaba?” fikri doğurmuyor da değil.

Üstüne üstlük koordinat verilen bölgede yakın zaman önce 200’den fazla insanın kaybolması ve nereye gittiklerine dair bilgi edinilememesi işi körüklerken, hepsinin bir tesadüf olma ihtimalinin çok büyük olduğunu da tekrar söyleyelim.