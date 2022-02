My Town Games Ltd

My Town Hotel APK

My Town Hotel APK, 3 - 13 yaş aralığında çocukların kendi başlarına ve ebeveynleriyle oynayacağı otel macera oyunu. Çocuklar için tatil oyunu oynaması ücretsiz!

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

My Town Hotel APK, 3 - 13 yaş arası çocuklar için uygun otel macera oyunu.

My Town Hotel APK İndir

Dünyanın her yerinden çocukların oynayacağı gelişmeye açık ve yaratıcılığa teşvik eden dijital oyuncak bebek evi benzeri oyunlar tasarlayan My Town Games stüdyoyaya ait. Çocukların tablet veya telefon üzerinden ebeveynlerinle birlikte ve hatta kendi başlarına güvenle oynayacakları Android oyunlardan.

Çocuklar için tatil oyunu My Town Hotel’de her odasında eğlence ve macera olan büyük bir otele giriş yapıyorsunuz. Resepsiyon/lobi, tatilinizin başladığı yer, buradan otel odanızın anahtarını alabilirsiniz. Güzel pembe odada tatil için bavulunuzu açın, güzel kıyafetler giyin ve oteli gezmeye başlayın.

Hayvan desenli yatak takımları ve yeşil renkte Afrika tarzı süslenen Safari odası, hem kızların hem de erkeklerin çok sevdiği bir oda. Ailenizle vakit geçirebileceğiniz özel bir oda da var. Aile odasında yeni kıyafetler giyebileceğiniz büyük bir gardırop bulunuyor.

Restoranda kurabiye, makarna, sandviç, deniz mahsulleri, et ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz çeşit çeşit yiyecekleri tadacak ve lezzetli meyve suları içeceksiniz.

Oyun odası! Tatilinizde güzel bir oyuncak bebek eviyle oynayabilir veya gemide bir korsan olabilirsiniz. Arkadaş edinip onlarla oynayabilirsiniz. Terasta da harika bir yüzme havuzu var. Havuzun kenarında arkadaşlarınız ve ailenizle oynayabilir, bir şey içebilir veya suya atlayabilirsiniz.

Çocuklar için tatil oyunlarından My Town Hotel’de yeni karakterlere ek önceki oyunlardan sevilen karakterler bulunuyor. Çocuklar aile ve arkadaşlarıyla sanal tatil yapıyor. Çocuklara yönelik bu mobil oyunda öğrenmek süper eğlenceli.

My Town nedir? My Town oyunları küçük yaşta oyunculara hayal kurma ve saf oyun keyfi sunar. Dijital oyun evi oyunları dünyanın her yerinden çocuğun yepyeni maceralar yaşamasını sağlar. Oyunlar çocukların hayal gücünü geliştirir ve tek başlarına veya ebeveynleriyle oynarken stressiz bir şekilde eğlenmelerini sağlar.