mass-effect-serisi

Bilim kurgu türünü sevenlerin favori oyun serilerinden biri olan Mass Effect gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olarak kabul ediliyor. Rol yapma mekanikleriyle, karakterleriyle ve aldığımız kararların hikayeye olan etkisiyle bizlere unutulmaz bir oyun deneyimi yaşatan Mass Effect oyunları kesinlikle daha çok ilgiyi hak ediyor. Biz de bu yazımızda sizler için Mass Effect serisinden bahsedeceğiz.

Mass Effect oyunlarının geliştiriciliğini RPG konusunda tecrübeli, uzman ekip BioWare üstlendi. Mass Effect serisinin yayıncısı ise Electronic Arts oldu. En iyi hikayeli oyunlardan biri olan Mass Effect tek kişilik oyunları sevenlerin bayılacağı bir seridir.

Tüm Mass Effect Oyunları

Ana Mass Effect Oyunları

Mass Effect (2007)

Mass Effect 2 (2010)

Mass Effect 3 (2012)

Mass Effect: Andromeda (2017)

Mobil Oyunlar

Mass Effect Galaxy (2009)

Mass Effect Infiltrator (2012)

Derlemeler

Mass Effect Trilogy (2012)

Mass Effect Legendary Edition (2021)

Ana Mass Effect oyunları haricinde 2009 ve 2012 yılında çıkan oyunlar maalesef ki büyük kitlelere ulaşamadan piyasadan silindiler. 2012 yılında çıkan Mass Effect Trilogy derlemesi her ne kadar 3 oyunu bir arada bulunduran iyi bir paket olsa da asıl kayda değer gelişme 2021 yılında, Mass Effect Legendary Edition’ın çıkışıyla gerçekleşmişti.

Tamamen elden geçirilen ve güncel sistemlere optimize edilen Mass Effect oyunları çok daha iyi bir hale geldi. Eğer Mass Effect serisine giriş yapacaksanız ya da seriyi komple baştan oynamak gibi bir niyetiniz varsa Mass Effect Legendary Edition sizin için harika bir seçim olacak.

Yazımızın devamında Mass Effect’in ana oyunlarından bahsedeceğiz. Her bir oyunu kıymetli olan Mass Effect’ten biraz daha bahsedelim.

Mass Effect (2007)

2183 yılında, insanlığın diğer uzaylı ırklarla etkileşim içinde olduğu bir dönemde geçen bu oyun Mass Effect serisinin ilk oyunudur. 2007 yılı için oldukça iddialı bir oyun olan Mass Effect oyun dünyasında inanılmaz bir başarıya imza attı.

RPG oyunları konusunda tecrübeli bir ekip olan BioWare, kendini bir kez daha ama farklı bir isimle kanıtlamış oldu. Bilim kurgu ve RPG severler bu oyuna resmen bayıldı. Çıkışından kısa bir süre sonra da devam oyunu için kollar sıvandı.

Mass Effect 2 (2010)

Pek çok Mass Effect hayranı için serinin en iyi oyunu olan Mass Effect 2 bir RPG severin aradığı her şeyi bulabileceği bir yapım oldu. Commander Shepard'ın galaktik ölçekteki maceralarını daha da genişleten bu oyunda bizleri benzersiz bir hikaye bekliyor.

Hikaye olarak da farklı bir yapım olan Mass Effect 2’de Shepard'ın ölümcül bir intihar görevi için galaksinin en tehlikeli bireylerini bir araya getirmesini konu alınmış. Her bakımdan çok daha iyi bir oyun olan Mass Effect 2 son derece özel bir oyundur.

Mass Effect 3 (2012)

Commander Shepard'ın hikayesini tamamlandığı ve seriye nokta koyan olan Mass Effect 3, Reapers olarak bilinen eski bir mekanik ırkın galaksiye yönelik tam ölçekli istilasına odaklanan bir oyun. Galaksiyi yok olmaktan kurtarmak için son bir çabayla Reapers'a karşı koyan Shepard ve onun müttefiklerin maceraları bu oyunun ana konusu.

Her oyunu ile olay olan Mass Effect oyunları tadında bırakmak ve iyi anılmak için bu oyunla birlikte seriyi noktalıyor. Oynanış bakımından en iyi Mass Effect oyunu olan üçüncü oyun ilk defa çok oyunculu seçeneğe sahip bir oyun olarak seride bir ilke imza atmıştır. Oyunun sonu kimileri tarafından beğenildi kimileri tarafından beğenilmedi ama sonuç olarak üçlemeyi oynayan herkes Mass Effect serisinden genel olarak memnun kaldı.

Mass Effect: Andromeda (2017)

Maalesef Mass Effect: Andromeda tam bir facia oldu. Önceki üçlemenin olaylarından bağımsız bir hikayeye sahip olan Mass Effect: Andromeda bir dizi sorun ile birlikte çıktı. Hayranlar tarafından yerden yere vurulan ve rezil edilen bir oyun olan Mass Effect: Andromeda yıllar içerisinde unutulmak istenen bir oyun oldu.

Mass Effect: Andromeda seneler içerisinde durumu biraz olsun toparlasa da asla üçlemenin yerini tutamadı. Serinin çok sıkı hayraları ve ne kadar kötü olursa olsun Mass Effect adı altındaki yeni bir oyun deneyim etmek isteyenler bu oyuna şans verseler de aradıklarını bulamadılar. Bu oyun da ağızda kötü tat bırakan bir oyun olarak tarihe geçti.

Mass Effect serisi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Mass Effect serisindeki hangi oyunları oynadınız? Mass Effect serisi bundan sonra sizce nasıl devam etmeli? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.