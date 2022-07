Elisa Lam Olayı Nedir?

Elisa Lam olayı, çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bir otelin su deposunda ölü olarak bulunan Lam'in çok gizemli bir hikâyesi bulunuyor. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve yıllardır gizemini koruyan olay hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel (Suç Mahalli: Cecil Hotel) isimli belgeseli izlemişseniz, Elisa'nın oldukça gizemli hikâyesine tanık olmuşsunuzdur. 4 bölümden oluşan belgesel dizisinde söz konusu olay işleniyordu.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Elisa, Los Angeles'ta yer alan Cecil Hotel'in su deposunda ölü bulundu. Birbirinden tuhaf ve ürkütücü olayların yaşandığı Cecil Hotel'in şu anda kapalı olduğunu belirtelim. Peki, Lam'in gizem dolu hikâyesi nedir?

Elisa Lam Olayı Nasıl Gerçekleşti?

Lam, Kanada'da yer alan Vancouver kentinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Los Angeles şehrine seyahat etti. Los Angelas'a geldikten sonra Cecil Hotel'de kalmaya başladı ve kısa süre içerisinde kayboldu.

Los Angeles Polis Departmanı, bir hafta boyunca ipucu aradıktan sonra Lam'in ölmeden önceki son görüntülerini içeren bir video yayımladı. Görüntüler, otelin asansörünün içerisinde yer alan güvenlik kamerasından elde edildi.

İnternette viral olan videoda Lam aynı anda birkaç katın butonuna basıyor ve asansörün içerisinden dışarı doğru bakıyor. Kısa süre sonra birden birkaç adım atarak kafasını asansörden dışarı çıkarıp sağ ve sola bakıyor. Bunu yaptıktan hemen sonra tekrar asansörün içerisine giriyor.

Elisa, sağ ve sola baktıktan sonra tıpkı korktuğu birini görmüş gibi asansörün köşesinde durarak saklanıyor. Belli bir süre boyunca saklandıktan sonra yavaşça asansörün kapısına doğru gidiyor ve bir süre burada bekliyor. Yavaşça bir adım attıktan sonra sol tarafa bakıyor.

Lam daha sonra bir adım sola, bir adım geriye ve bir adım sola gibi tuhaf davranışlar sergilemeye devam ediyor. Elisa, bir süre boyunca asansörün dışına çıkarak güvenlik kamerasının açısından çıkıyor.

Daha sonra tekrar asansörün içerisine giren Elisa, birkaç butonuna bastıktan sonra tıpkı bir kişiyle konuşuyormuş gibi tuhaf el hareketleri yapmaya başlıyor. Oldukça ilginç olan videoda Elisa, bir süre sonra dışarı çıkarak olay yerinden tamamen ayrılıyor ve asansörün kapısı birkaç kez kapanıp açılıyor.

Elisa'nın cesedi, kaybolduktan 19 gün sonra bulundu. Santiago Lopez isimli bir personel, oteldeki müşterilerin düşük su basıncı ve musluk suyunun tuhaf tadı hakkındaki şikayetleri üzerine 19 Şubat tarihinde su deposunun içerisine göz atmak istedi. Lopez, bunu yaptığında bir ceset ile karşılaştı.

Elisa'nın cesedinin su deposunun içerisinde bulunması, birçok soruyu beraberinde getirdi çünkü otelin su deposuna erişim pek kolay değildir. Binanın tepesinde konumlanan su deposuna erişmek için kilitli kapıyı açmak gerekir. Bu kapıların anahtarı ise yalnızca otel personellerinde yer alır.

Lam, çatıya çıkmak için yangın merdivenini kullanabilirdi fakat bu aktivite alamları tetikler. Otel personellerinin hiç alarm sesi duymaması, Lam'in yangın merdivenini kullanmadığını gözler önüne seriyor.

Lam'in bir şekilde çatıya eriştiğini varsayalım. Bu durumda yine mantıksız bir durum mevcut çünkü su depoları 3 metre yükseklikte. Dolayısıyla su deposuna ulaşabilmek için bir merdiven gerekir. Oysa o gece çatıda merdiven bulunmuyordu.

Elisa'nın kıyafetleri, saati ve oda anahtarı yanındaydı. Cep telefonu ise asla bulunamadı. Bu, cinayet şüphesini önemli ölçüde arttıran bir detaydı. Adli tıp raporuna göre Elisa, boğulma sonucunda hayatını kaybetti.

Elisa Lam Olayı Çözüldü mü?

Elisa'nin hikâyesi, yıllar geçmiş olmasına rağmen gizemini korumaya devam ediyor. Başka kimlerin olaya karışmış olabileceği ise bilinmiyor. Otel personeli, yetkililere, Lam'in otel çevresinde her zaman tek başına görüldüğünü söyledi.

Otopsi testi ile elde edilen toksikoloji raporu, Lam'in bipolar bozukluğu için olması muhtemel birtakım ilaçlar tükettiğini doğruladı fakat raporda alkol ya da yasa dışı maddelere ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadı.

Reddit üzerinden yapılan paylaşımda rapordaki bazı bilgilere dikkat çekildi. Lam o gün en az bir antidepresan aldı. İkinci antidepresanını ve duygudurum düzenleyici ilacını yakın zamanda almıştı fakat o gün almamıştı. Antipsikotik ilacını yakın zamanda tüketmemişti.

Bu sonuçlar bipolar bozukluk ve depresyon teşhisi konan Lam'in ilaçlarını düzgün bir şekilde almamış olabileceğini akıllara getirdi.

Bipolar bozukluğu tedavisinde ilaç kullanımı konusunda dikkatli olunmadığı takdirde bunun manik yan etkilere neden olma riski, dikkat edilmesi gereken önemli bir bulgudur. Bazı dedektifler bu detaya odaklandı ve Lam'in asansörde tuhaf davranışlar sergilemesindeki temel nedenin bu olabileceğini ileri sürdü.

Amy Price isimli otel müdürünün mahkemede verdiği ifade, söz konusu hipotezi güçlü bir şekilde destekliyor. Price, Lam'in başlangıçta hostel tarzı ortak odada başkalarıyla kaldığını fakat diğer kişilerin bir süre sonra Elisa'nın garip davranışlar sergilediğini ileri sürerek şikâyet ettiğini, bunun sonucunda ise Lam'in tek kişilik odaya geçmek durumunda kaldığını söyledi.

Elisa bazı psikolojik sorunlara sahip olsa bile nasıl hayatını kaybetti? Elisa, intihar etmek için kilitli kapıyı aşarak çatıya nasıl çıktı ve 3 metre yükseklikteki su deposunun içerisine nasıl girdi? Lam'in cep telefonu neden bulunamadı?

Lam'in vücudu çürüdüğünden ötürü kanda bazı incelemeler gerçekleştirilemedi ve bu nedenle tam bir inceleme yapılamadı. David ve Yinna Lam, kızlarının hayatını kaybetmesinden birkaç ay sonra Cecil Hotel'e dava açtı.

Otel ise itiraz ederek davanın reddini talep etti. Otelin avukatı, genç kızın otelin su depolarından bir tanesine girebileceğini düşünmek için hiçbir neden olmadığını savundu.

Lam'in cesedini ilk bulan Santiago Lopez, su deposuna erişmek için ne kadar çaba sarf etmesi gerektiğini mahkemede detaylı olarak anlattı. Lopez, merdivenlerden çatıya çıkmadan önce asansörle otelin 15. katına çıktığını söyledi.

Lopez, önce çatı alarmını kapatması ve otelin dört su deposunun yer aldığı çatıya tırmanması gerektiğini ifade etti. Daha sonra ana deponun üzerine çıkabilmek için başka bir merdiven kullanması gerektiğini söyledi.

Santiago Lopez, ana su deposunun kapağının açık olduğunu fark ettiğini ve deponun içerisine baktığında suyun üzerinde Asyalı bir kadın gördüğünü belirtti. Lopez'in ifadesi, Lam'in su deposunun üzerine kimsenin haberi olmadan tek başına çıkmasının oldukça zor olduğunu gösteriyor.

Otelde görevli olan mühendis Pedro Tovar, alarmlar çalmadan insanların otelin su depolarının bulunduğu çatı katına erişmesinin zor olduğunu açıkça ifade etti. Yalnızca otel çalışanları alarmı düzgün bir şekilde devre dışı bırakabilir. Eğer alarm tetiklenirse yani çalarsa, alarmın sesi en üstteki iki katın tamamına duyulur.

Elisa olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ölüm sebebi intihar mı yoksa cinayet mi?