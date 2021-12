My Town Games Ltd

My Town School APK

My Town School APK, çocukların hayal güçlerini harekete geçiren okul oyunu. Çocuk psikologlarının rehberliğinde hazırlanan ve önerilen bir mobil oyun.

My Town School APK, 3 - 13 yaş arası çocukların ebeveynlerinle güvenle oynayabileceği Android oyunlardan biri. 3 yaşındaki bir çocuğun oynayabileceği basitlikte, 12 yaşındaki çocukların keyif alacağı kadar heyecan verici mobil okul oyunu. My Town Okul APK Android oyunu, 9 harika yer, 11 çocuk, 7 yetişkin, 10 deney, 8 müzik aleti, 5 farklı top oyunu sunuyor. My Town School oynaması ücretsiz!

Çocukların hayal gücünü harekete geçiren mobil oyunlardan My Town School, sonsuz oyun alternatifi ve oyun oynanabilecek bir sürü oda ve karakter içeriyor. Okul oyunu neler mi sunuyor?

7 karakter - Fen öğretmeni, müzik öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, sınıf öğretmeni, okul müdürü ile anne ve baba

11 farklı çocuk - Tamamen farklı ve farklı kültürlere sahip öğrenciler, öğrenmeye, oynamaya ve öğretmenlerin başına bela olmaya hazır.

Sınıf - Çocuklar sabah sınıfında doğa, uzay gibi birçok konuyu, okumayı ve yazmayı öğreniyor.

Okul bahçesinde beden eğitimi dersi - Basketbol, voleybol, tenis, hatta badminton oynayın.

Müzik sınıfı - Her çocuk farklı bir enstrümandan hoşlanır. Okulun müzik sınıfında bir sürü müzik aleti var.

Fen laboratuvarı - Harika deneyler yapın, bitkiler hakkında bilgi edinin. Tesla ile denemeler bile yapabilirsiniz.

Saf eğlence, hayal gücü gerektiren çocuk oyunu, çocuk psikologlarının rehberliğinde hazırlanmış. Çocukların tek başlarına veya arkadaşları ya da aileleriyle birlikte oynamaları için geliştirilmiş. Unutmadan, süre sınırı, geçilmesi gereken puan veya yüksek puan almaya zorlama yok!