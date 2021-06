60 oyunculu battle royale oyun NARAKA: BLADEPOINT Steam'de!

NARAKA: BLADEPOINT, oyunculara parkur ve borda kancasıyla inanılmaz hareket kabiliyeti, yakın ve menzilli silahları barındıran gelişmiş bir cephaneliği ve güçlü yeteneklere sahip bir dizi karakteri sunan 60 oyunculu battle royale oyunu. NARAKA: BLADEPOINT ücretsiz demo indirme seçeneğiyle Steam'de.

Yakın dövüş mücadelesinin battle royale ile buluşması hemen her şeyi değiştirir. Dikey harita tasarımı, gerçekten farklı karakter becerileri ve yepyeni bir yeniden doğuş sistemi. Naraka: BladePoint’te savaş alanında çarpışan bıçaklar ve uçan okların heyecanının tadını çıkarın. Dev bir budanın omzundan en yüksek dağ zirvelerine… İnteraktif harita tasarımı, Morus Adası’nda özgürce dolaşmanıza izin verir. Bulduğunuz her yolda ilerleyin, gördüğünüz her yere ulaşın, karşılaştığınız her rakibi ortadan kaldırın.

Her oyuncu herhangi bir yere, kimseye yönelik boğucu bir kanca ile donatılmıştır:

Saldırı - Engeller üzerinden zıplayarak hedefinize saldırın.

Pusu - Karanlıkta saklanın ve anı bekleyin. Kancanızı hazırlayın ve hedeflerinizi ölümcül uzun menzilli silahlarla şaşırtın.

Önleme - Kanca manevralarına yönelik yakalamayla savaşlardan hızlıca kaçın. Yakalama kancanızla her şeyi yapabilirsiniz.

Kan ve tozla birlikte dünyanın dört bir yanından gelen kahramanlar Morus Adası’nda toplandılar, sadece savaş var, sadece yaşamak ya da ölmek var. Sadece biri hayatta kalabilir.

Her bölümün eşsiz ve nefes kesici olduğu geniş, gizemli savaş alanını keşfedin. Naraka’nın dünyasının ve sonsuz savaşlarının gerçeğini öğrenin.

NARAKA: BLADEPOINT Sistem Gereksinimleri

NARAKA: BLADEPOINT oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar NARAKA: BLADEPOINT PC sistem gereksinimleri altında verilmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5 4. nesil veya AMD FX 6300 veya eş değer

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050TI veya eş değer

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri