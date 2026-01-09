New Etiket Online APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 310 MB
- Üretici EtiketGames
-
New Etiket Online APK, ister tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir araba sürme simülasyonudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, sadece bir yarış oyunu değil, Türkiye'ye özgü "Etiket" modifiye tarzını (nadir aksesuarlar, krom detaylar, devasa antenler ve özel döşemeler) merkezine alan bir simülasyondur.
- Araçlarınızı "basık" hale getirebilir, kamber ayarı yapabilir ve gerçekçi bir Air Süspansiyon sistemiyle aracınızı istediğiniz zaman alçaltıp yükseltebilirsiniz.
- Oyunun haritaları, Türkiye'nin mahalle kültürünü yansıtan sokaklar, dükkanlar ve mimari yapılarla donatılmıştır.
Serinin yeni oyunu olan New Etiket Online APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Birçok oyun modunu içerisinde barındıran New Etiket Online: Multiplayer, çevrimiçi sürüş deneyimi de sunmaktadır. Arkadaşlarınızla birlikte şehirde dolaşabilir, yarışabilir ve gerçekçi şehir trafiğinin tadını çıkarabilirsiniz.
Oynanış ve modların yanı sıra gelişmiş modifikasyon özelliği, New Etiket Online oyununun en göze çarpan içeriklerindendir. Detaylı bir şekilde araçlarınızı modifiye edebilirsiniz. Araçların her parçası özelleştirme seçeneklerinde mevcuttur. Tek tek parçalara göz atın, araç içini özelleştirin ve en sevdiğiniz renklerle aracınızı boyayın.
New Etiket Online APK İndir
New Etiket Online APK, sadece araç içinde değil, araç dışında da karakterinizi yönetmenize olanak tanıyor. Arabanızdan inin, şehirde gezin ve kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşayın.
Gerçek hayattaki otomobil modellerinin çoğu New Etiket Online'da bulunmaktadır. İstediğiniz herhangi bir aracı alıp sürmeye başlayabilirsiniz. Egzoz sesleri, araç içi dizaynı ve diğer tüm ayrıntılar otomobil modellerine uyumlu tasarlanmıştır.
Siz de New Etiket Online APK indirin ve ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla, harika bir araba sürme deneyimi yaşayın!
New Etiket Online: Multiplayer Oyunu Özellikleri
- Android için araba sürme simülasyonu
- Gelişmiş modifiye sistemi
- Çevrimiçi modlar
- Dinamik hava durumu
- Kapsamlı şehir haritası
- Gerçekçi motor ve egzoz sesleri
- Akıcı ve gerçekçi şehir trafiği
Sıkça Sorulan Sorular
Oyun tamamen ücretsiz mi?
Evet, oyunu indirmek ve oynamak ücretsizdir. Ancak oyun içi para kazanmak için reklam izleyebilir veya daha hızlı gelişim için uygulama içi satın almalar yapabilirsiniz.
Çevrimiçi (Online) modu var mı?
Evet, Etiket Tofaşk 2'de arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla aynı haritada buluşup konvoy yapabileceğiniz veya drift yarışları düzenleyebileceğiniz çok oyunculu (multiplayer) modu mevcuttur.
Araç sesleri gerçekçi mi?
Oyun, Tofaş kullanıcılarının aşina olduğu o kendine has motor sesini ve "çatara patara" diye tabir edilen egzoz patlatma seslerini gerçeğe yakın bir şekilde sunar.
Hangi kontrol seçenekleri mevcut?
Oyuncular tercihlerine göre direksiyon simidi, ok tuşları veya cihazı yan yatırarak (jiroskop) aracı kontrol edebilirler. Ayrıca vites seçenekleri (manuel/otomatik) de ayarlanabilir.
Düşük donanımlı telefonlarda çalışır mı?
Oyun mobil cihazlar için iyi optimize edilmiştir. Ancak en yüksek grafik ayarlarında ve kalabalık online odalarda akıcı bir deneyim için orta seviye bir Android cihaz önerilir.