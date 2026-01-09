New Etiket Online APK, ister tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir araba sürme simülasyonudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, sadece bir yarış oyunu değil, Türkiye'ye özgü "Etiket" modifiye tarzını (nadir aksesuarlar, krom detaylar, devasa antenler ve özel döşemeler) merkezine alan bir simülasyondur.

Araçlarınızı "basık" hale getirebilir, kamber ayarı yapabilir ve gerçekçi bir Air Süspansiyon sistemiyle aracınızı istediğiniz zaman alçaltıp yükseltebilirsiniz.

Oyunun haritaları, Türkiye'nin mahalle kültürünü yansıtan sokaklar, dükkanlar ve mimari yapılarla donatılmıştır.

Serinin yeni oyunu olan New Etiket Online APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Birçok oyun modunu içerisinde barındıran New Etiket Online: Multiplayer, çevrimiçi sürüş deneyimi de sunmaktadır. Arkadaşlarınızla birlikte şehirde dolaşabilir, yarışabilir ve gerçekçi şehir trafiğinin tadını çıkarabilirsiniz.

Oynanış ve modların yanı sıra gelişmiş modifikasyon özelliği, New Etiket Online oyununun en göze çarpan içeriklerindendir. Detaylı bir şekilde araçlarınızı modifiye edebilirsiniz. Araçların her parçası özelleştirme seçeneklerinde mevcuttur. Tek tek parçalara göz atın, araç içini özelleştirin ve en sevdiğiniz renklerle aracınızı boyayın.

New Etiket Online APK, sadece araç içinde değil, araç dışında da karakterinizi yönetmenize olanak tanıyor. Arabanızdan inin, şehirde gezin ve kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşayın.

Gerçek hayattaki otomobil modellerinin çoğu New Etiket Online'da bulunmaktadır. İstediğiniz herhangi bir aracı alıp sürmeye başlayabilirsiniz. Egzoz sesleri, araç içi dizaynı ve diğer tüm ayrıntılar otomobil modellerine uyumlu tasarlanmıştır.

Siz de New Etiket Online APK indirin ve ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla, harika bir araba sürme deneyimi yaşayın!

New Etiket Online: Multiplayer Oyunu Özellikleri

Android için araba sürme simülasyonu

Gelişmiş modifiye sistemi

Çevrimiçi modlar

Dinamik hava durumu

Kapsamlı şehir haritası

Gerçekçi motor ve egzoz sesleri

Akıcı ve gerçekçi şehir trafiği