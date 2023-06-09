Gmail'de Klasör Oluşturma Nasıl Yapılır?

Dünya çapında en çok kullanılan e-posta hizmetlerinden biri olan Gmail, kişisel veya kurumsal olarak kullanılabiliyor. Kullanım amacı hangisi olursa olsun günümüzde mail kutularına gün içinde onlarca hatta yüzlerce mail geldiği olabiliyor.

Mail yağmuruna tutulduğunuz anlarda posta kutunuz karmakarışık bir hâle geliyorsa üzülmeyin. Çünkü bu sorunun çözümü oldukça basit!

Gmail posta kutularınızı daha düzenli ve kullanışlı hale getirecek bazı öneriler sunuyor. Örneğin, klasör (etiket) oluşturmak, gelen kutusunda biriken mailleri fonksiyonel bir şekilde organize etmenize imkân tanıyor. Nasıl mı?

İşte, Gmail’de klasör oluşturma ve posta kutusunu düzenli hale getirme konusunda bilmeniz gereken tüm detaylar!

Gmail’de Nasıl Klasör Oluşturulur?

Gmail’de klasör oluşturma işlemi aslında etiket sistemine dayalı olarak yapılıyor. Yani, oluşturduğunuz şey bir klasör değil etiket özelliği taşıyor. Böylece gönderiler tek bir klasörde bulunmak yerine birden fazla etiket içinde yer alabilme imkânına sahip oluyor.

Örnek vermek gerekirse Gmail’de oluşturacağınız ‘İş’ etiketini iş ile ilgili gelen mailleriniz için kullanabilirsiniz. Ancak hangi iş olduğunu tanımlamak için müşteri bazlı bir etiketleme daha yapmak isteyebilirsiniz.

‘X firmasının işi’ diye bir etiket daha oluşturduğunuzu varsayalım. X firmasından gelen bir mail’i hem ‘iş’ hem de ‘X firmasının işi’ etiketleri ile tanımladığınızda bu maili her iki etiket için açılan klasörde de görebilirsiniz. ‘Peki, etiket oluşturma işlemi nasıl yapılır?’ derseniz, işte adım adım Gmail’de etiket (klasör) oluşturmanın yolları:

Öncelikle Gmail’e giriş yapın.

Posta kutunuzun sol kısmında yer alan menüden ‘Etiketler’ başlığını bulun.

Etiketler’in yanında çıkan + simgesine tıklayın.

Bu kısımda yer alan boşluğa etiket adını yazıp "Oluştur"a basarak yeni bir klasör / etiket açabilirsiniz.

Mevcut bir etiketin altına alt etiket oluşturmak isterseniz yeni etiket ekranındayken ‘etiketi iç içe düzenle’ seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor.

Bu özelliği aktifleştirdiğinizde yeni oluşturacağınız etiketin hangi klasörün altında gözükmesini istiyorsanız, o klasörü seçmeniz isteniyor.

Bu seçimi yaptıktan sonra oluştur butonuna basarsanız yeni oluşturduğunuz etiket ilgili klasörün altında gözükmüş oluyor. Bu sayede alt etikette depolanan tüm iletiler aynı zamanda üst etiket’e tıkladığınızda da sıralanmış oluyor.

Gmail’de Etiketler Nasıl Düzenlenir?

Gmail’de klasör / etiket oluşturduysanız bu etiketin üstüne mouse ile gelip sağ tarafta beliren üç nokta şeklindeki simgeye tıkladığınızda karşınıza çeşitli işlemlerin yer aldığı bir menü çıkıyor. Bu menüden yapabileceğiniz işlemler şu şekilde sıralanıyor:

Etiket rengi belirlemek : İletilerinizi daha düzenli bir şekilde sınıflandırmanıza ve etiketleri farklı renklerle işaretlemenize yardımcı oluyor.

: İletilerinizi daha düzenli bir şekilde sınıflandırmanıza ve etiketleri farklı renklerle işaretlemenize yardımcı oluyor. Etiket listesinde göstermek / okunmamış varsa göstermek / gizlemek : Kullanım sıklığına göre etiketlerin bu listede kaplayacağı alanı organize etmenize imkân tanıyor. Yoğun bir şekilde etiketleri kullanıyorsanız pasif etiketlerin görsel açıdan düzensizliğe neden olmasını önlemek için çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz.

: Kullanım sıklığına göre etiketlerin bu listede kaplayacağı alanı organize etmenize imkân tanıyor. Yoğun bir şekilde etiketleri kullanıyorsanız pasif etiketlerin görsel açıdan düzensizliğe neden olmasını önlemek için çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. İleti listesinde göstermek / gizlemek : Oluşturduğunuz bir etikete bağlı olan içeriklerin ileti kutunuzu her kontrol ettiğinizde gözükmesini istemiyorsanız bu etiketi taşıyan mailleri gizleme şansı sunuyor. Böylece ilgili etikete bağlı postaları sadece etikete tıkladığınızda görüp inceleyebilirsiniz.

: Oluşturduğunuz bir etikete bağlı olan içeriklerin ileti kutunuzu her kontrol ettiğinizde gözükmesini istemiyorsanız bu etiketi taşıyan mailleri gizleme şansı sunuyor. Böylece ilgili etikete bağlı postaları sadece etikete tıkladığınızda görüp inceleyebilirsiniz. Etiketi kaldırmak : Bu butona basarak etiketi kolayca kaldırabilirsiniz.

: Bu butona basarak etiketi kolayca kaldırabilirsiniz. Etiketi düzenlemek : Düzenle seçeneğinden etiketi yeniden isimlendirebilir kategori ayarını düzenleyebilirsiniz.

: Düzenle seçeneğinden etiketi yeniden isimlendirebilir kategori ayarını düzenleyebilirsiniz. Alt etiket eklemek: Oluşturduğunuz etikete bağlı alt klasörler oluşturmak için bu butona tıklayıp yönlendirmeleri izleyebilirsiniz.

Daha detaylı bir düzenleme yapmak için ise Gmail’inizi açtığınızda sol tarafta yer alan menüdeki ‘Etiketleri Yönet’ butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu kısımda hızlı bir şekilde maillerinizi kategorize edebilirsiniz.

Gmail’de İletiler Klasörlere / Etiketlere Nasıl Taşınır?

Gmail’de size gelen bir mail’i etiketlemek istiyorsanız ileti açıkken üst kısımda yer alan araç çubuğundan yararlanmanız gerekiyor. Bu kısımda yer alan bayrak görünümlü ‘Etiket’ simgesine tıkladığınızda ‘Şu Etiketi Uygula’ ibaresi karşınıza çıkıyor.

Dilerseniz bu kısımda yer alan arama çubuğuna istediğiniz etiketi yazıp arama yapabilirsiniz. Bunun yerine alt kısımda sıralanan etiketlerden istediklerinizi de seçebilirsiniz. Eğer yeni bir etiket oluşturup bu gönderiyi yeni etikete taşımak istiyorsanız aynı menüde yer alan ‘Yeni Oluştur’ butonuna tıklayabilirsiniz.

Gmail’de Etiket Kaldırma / Klasörden Çıkarma Nasıl Yapılır?

Gmail’de size gelen postaları etiketlerken hata yapabilirsiniz. Zaman içinde bazı iletileri bazı etiketlerden kaldırmak isteyebilirsiniz. Bunun için söz konusu iletiyi açıp üst kısımda yer alan bayrak şeklindeki simgeye tıklamanız gerekiyor.

Açılan menüde silmek istediğiniz etiketlerin başında bulunan ‘tick’ işaretini kaldırmanız yeterli oluyor. Bu yöntemle herhangi bir iletiyi, bir etiketten ayırabilirsiniz.