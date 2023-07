Five Aces Publishing Ltd.

New Star Manager APK, mobildeki en popüler futbol oyunlarından New Star Soccer'ın yapımcılarına ait ücretsiz futbol menajerlik oyunu.

New Star Manager APK, BAFTA ödüllü popüler futbol oyunu New Star Soccer’ın yapımcıları tarafından hazırlanan futbol menajerlik oyunu.

Ligden düşmüş bir takımın başına geçtiğiniz oyunda kulüp yönetimi tamamen sizin kontrolünüzde. Kulüp tesisleri inşa etme, antrenmanları belirleme, sponsor seçimi, kulüp çalışanı işe alma ve daha onlarca iş sizi bekliyor! Tek umutları siz olan New Star Futbol Kulübü’nün teknik direktörü olmaya hazır mısınız?

Sadece Android platformunda 10 milyonun üzerinde indirmeye ulaşan futbol oyunu New Star Futbol’un geliştiricilerinden yeni futbol menajerliği oyunu: New Star Manager. Mobil platformda kaliteli ve ücretsiz indirilip oynanabilen, aynı zamanda ufak boyutlu (100MB altı) tek futbol menajerlik oyunu diyebilirim. Ücretli futbol menajerlik oyunlarından hiçbir eksi özelliği yok. Komple kulüp yönetimi, tam takım oynanışı, gerçek futbol taktikleri, saha dışı davranışlar (oyuncuların sorunları, yönetim, basın, taraftarlar, mali durum vs.) New Star Manager’ın öne çıkan özellikleri arasında. Oyunda aldığınız takım; ligden düşmüş, en iyi kulüpler arasında yer almak isteyen New Star FC. Menajerlik yeteneklerinizi kullanarak bu futbol kulübü hakettiği konuma taşımanız gerekiyor. Sadece takım yönetmediğinizden sizi uzun, yorucu bir yolculuk bekliyor.