New Star Manager APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,548
- DOSYA BOYUTU 96.00 MB
- Üretici Five Aces Publishing Ltd.
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New Star Manager APK, mobildeki en popüler futbol oyunlarından New Star Soccer'ın yapımcılarına ait ücretsiz futbol menajerlik oyunu.
New Star Manager APK, BAFTA ödüllü popüler futbol oyunu New Star Soccer’ın yapımcıları tarafından hazırlanan futbol menajerlik oyunu.
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Ligden düşmüş bir takımın başına geçtiğiniz oyunda kulüp yönetimi tamamen sizin kontrolünüzde. Kulüp tesisleri inşa etme, antrenmanları belirleme, sponsor seçimi, kulüp çalışanı işe alma ve daha onlarca iş sizi bekliyor! Tek umutları siz olan New Star Futbol Kulübü’nün teknik direktörü olmaya hazır mısınız?
Sadece Android platformunda 10 milyonun üzerinde indirmeye ulaşan futbol oyunu New Star Futbol’un geliştiricilerinden yeni futbol menajerliği oyunu: New Star Manager. Mobil platformda kaliteli ve ücretsiz indirilip oynanabilen, aynı zamanda ufak boyutlu (100MB altı) tek futbol menajerlik oyunu diyebilirim. Ücretli futbol menajerlik oyunlarından hiçbir eksi özelliği yok. Komple kulüp yönetimi, tam takım oynanışı, gerçek futbol taktikleri, saha dışı davranışlar (oyuncuların sorunları, yönetim, basın, taraftarlar, mali durum vs.) New Star Manager’ın öne çıkan özellikleri arasında. Oyunda aldığınız takım; ligden düşmüş, en iyi kulüpler arasında yer almak isteyen New Star FC. Menajerlik yeteneklerinizi kullanarak bu futbol kulübü hakettiği konuma taşımanız gerekiyor. Sadece takım yönetmediğinizden sizi uzun, yorucu bir yolculuk bekliyor.
- Tam kulüp yönetimi - New Star Menager Android oyununda kulüp tesisleri inşa etmekten oyuncuların antrenman programlarını belirlemeye, sponsor seçiminden kulüp çalışanlarını işe almaya ya da kovmaya kadar birçok iş sizi bekliyor.
- Tam takım oynanışı - Her oyuncuyla önemli goller atabilirsiniz. Akıllı telefonlar ve tabletler için tasarlanmış yenilikçi kontrol sistemiyle sahada oynayın.
- Gerçek futbol taktikleri - Rüya takımınızı kurun, dizilişinizi seçin, taktiksel değişiklikler yapın ve devre arası motivasyonu için soyunma odasına girin.
- Global futbol - Dünyanın en büyük ligleri ve kupa turnuvalarının gerçekçi simülasyonlarını yaşayın.