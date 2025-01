NINJA GAIDEN 4'ü indirerek efsanevi serinin en yeni macerasına katılın ve yüksek tempolu dövüş deneyimini yaşayın!

Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NINJA GAIDEN 4, PlatinumGames Inc., Team NINJA ve KOEI TECMO GAMES CO., LTD. tarafından geliştirilmiş ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanacak bir aksiyon-macera oyunudur. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan bu oyun, serinin köklü dövüş mekaniklerini modern dokunuşlarla birleştirerek oyunculara yenilikçi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

NINJA GAIDEN 4, Team NINJA'nın sağlam dövüş felsefesini PlatinumGames'in dinamik aksiyon oynanışıyla birleştirerek, oyunculara yüksek tempolu ve stilize bir hack and slash deneyimi sunuyor. Oyuncular, "Bloodbind Ninjutsu" gibi yeni yeteneklerle silahlarını dönüştürerek düşmanlarına karşı yıkıcı saldırılar gerçekleştirebilecekler.

Serinin klasik teknikleri olan "Izuna Drop" ve "Flying Swallow" gibi hareketler de geri dönüyor. Efsanevi ninja Ryu Hayabusa, yenilenmiş ancak tanıdık yetenek setiyle yeniden sahnede olacak. NINJA GAIDEN 4 özelleştirilebilir zorluk seviyeleriyle hem deneyimli oyunculara hem de seriye yeni katılanlara hitap etmeyi amaçlıyor.

NINJA GAIDEN 4 İndir

Efsanevi ninja aksiyon serisinin en yeni oyununu deneyimlemek için NINJA GAIDEN 4'ü indir ve yüksek tempolu dövüşlere katıl!

NINJA GAIDEN 4 Sistem Gereksinimleri

Henüz açıklanmadı.