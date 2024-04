No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked ile fantastik bir ARPG deneyimine hazırlanın.

Ödüllü oyun geliştiricileri -Ori and the Blind Forest’ın geliştiricileri- olan Moon Studios GmbH tarafından yaratılan ve Private Division tarafından yayınlanan No Rest for the Wicked 2024 yılında erken erişim olarak yayınlandı. Pek çok hata ve eksikliklerine rağmen dikkat çekici bir çıkış yapan No Rest for the Wicked, ARPG türünde bir yapım.

Üstten bakış açısına sahip olan bu oyunda 841 yılındayız. Bin yıldır görülmemiş bir veba salgını ile mücadele etmek zorunda olduğumuz bu oyunda her şey hızla yozlaşmakta ve çürümektedir. Biz de Cerim olarak olağanüstü güçlere sahip bir kutsal savaşçıyız. Varımızı yoğumuzu ortaya koyarak veba ile savaşıp ülkeyi kötülükten kurtarmaya ve krallığın kaderini şekillendirmeye çalışıyoruz.

No Rest for the Wicked Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX Vega 56

: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX Vega 56 Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

: 35 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD Önerilir