No Thanks APK

Firmalara boykot hareketinin devam ettiği bu süreçte, No Thanks APK'yı indirin ve hangi firmanın boykot listesi içerisinde olduğunu öğrenin.

Berkcan Aktürk - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

No Thanks APK uygulaması, boykot hareketini sürdüren kullanıcılar için geliştirilmiştir. Boykot halinde olan insanlar, uygulama içerisindeki barkod ve seri numarası okuma özelliğini kullanarak alışverişlerini rahatça yapabilirler. No Thanks APK'da, yüzlerce firma bulunuyor.

Bu firmaların arasında boykot hareketi için kırmızı listeye eklenen ürünler de çoğunlukla bulunuyor. Uygulama işte tam da burada devreye girerek, hangi markayı alacağınız konusunda işinizi kolaylaştırıyor. Telefonunuzun kamerasını kullanarak barkodları okutun ve hızla taramasını bekleyin.

No Thanks APK İndir

Sadece kamera kullanarak ürünleri okumanın yanı sıra, seri numaralarını girerek de ürünlerinizi kolayca seçebilirsiniz. Basit ve kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlanmış olan No Thanks APK'yı indirerek, siz de boykot hareketindeki ürünlerin hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz.

Uygulama cihazınızda minimum yer kaplar ve gizliliğinize önem verir. Her gün yenilenen firma listeleriyle birlikte de, giderek güncellenmeye ve unutulan firmaların kullanıcıya gösterilmesine olanak tanır. Ayrıca barkod taramanın haricinde, listedeki firmaları ürünleri okutmadan da görebilirsiniz. Listelenmiş firmalar bölümüne gelin ve hangi firmanın boykot içerisinde olduğuna bakın.

No Thanks Özellikleri