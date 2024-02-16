Windows Voice Clarity Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Microsoft'un Surface cihazlarına özel olarak sunduğu "Voice Clarity" özelliği, artık tüm Windows 11 kullanıcılarına açık. Bu sayede, PC kullanıcıları da gürültüsüz ve net sesli görüşme deneyimi yaşayabilecek.

Ses odaklı bir özellik olduğunu adından kolayca anlayabilsek de, tam olarak ne işe yaradığını merak ediyorsanız, Voice Clarity hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Voice Clarity Nedir?

Voice Clarity, sesli uygulamalarda, özellikle video görüşmelerinde daha gelişmiş ve yüksek kaliteli bir deneyim sunmayı amaçlayan, yapay zekanın gücünden yararlanan özel bir fonksiyon.

Arka plan gürültüsünü en aza indiren özellik, yankılanmaları da filtreleyerek görüşme sırasında sesinizin karşı tarafa çok daha pürüzsüz ve net bir şekilde iletilmesini sağlar. Mikrofondan uzaklaşsanız bile gerçek zamanlı algılama sistemi sayesinde ağzınızdan çıkan sözcükleri net bir şekilde karşı tarafa iletebiliyor.

Windows’ta Voice Clarity Nasıl Kullanılır?

Windows 11’de bu özellikten yararlanmak için işletim sisteminin belli bir sürümünün cihazınızda kurulu olması gerekiyor. Bu sürümün adı ‘Canary’. Bilgisayarınızın yazılımı güncel değilse, söz konusu özellik kullanıma açıldığında bile bilgisayarınızda göremeyebilirsiniz. Bu nedenle cihazınızın yazılımını güncel tutmanız önemli.

Öte yandan, Voice Clarity’nin şu an için sadece ARM temelli işlemcisi olan bilgisayarlarda kullanılabilir olacağı belirtiliyor. Bu iki kriteri sağladığınızda online görüşmelerde Microsoft’un yapay zekâ destekli doğal ve kaliteli ses deneyimi sunan özelliğinden yararlanabileceksiniz.

Voice Clarity özelliği aktif olduğunda birebir görüşmelerde, toplantılarda ve sunum şeklinde ilerleyen çoklu oturumlarda daha yüksek verim alabilirsiniz.

Hareket halindeyken yapacağınız görüşmelerde sesinizin fondaki gürültülerden arınmış, doğal ve net bir şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlayan bu özellik sayesinde tek bir mekâna bağlı kalmaksızın görüşmelerinizi sürdürebilirsiniz.

Görüşme esnasında ayağa kalkmanız gerektiğinde, bir ürün tanıtımında ya da proje sunumunda mikrofondan uzaklaştığınız anlarda aktarılan ses seviyesinde ve netliğinde bir azalma olmaması karşı tarafta dikkat dağınıklığı oluşmasına engel olacaktır.

Böylece daha kesintisiz, akıcı ve anlaşılır görüşmeler yapabilirsiniz.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Online görüşmelerde ses ile ilgili bu tarz problemler iletişiminizi olumsuz etkiliyor muydu? Voice Clarity ile bu sorunu çözmek ister miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.