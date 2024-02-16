Instagram'da Bir Kişinin Sizi Engellediğini Nasıl Anlarsınız?

Instagram’da takip ettiğinize emin olduğunuz birinin profilini artık görüntüleyemiyor musunuz? Bunun nedeni elbette bazı bağlantı veya sunucu sorunları olabilir ama ne yazık ki bir ihtimal daha var: Bu kişi sizi engellemiş olabilir!

Peki, bu kişinin sizi engelleyip engellemediğini nasıl anlayacaksınız? Acaba hesabını dondurdu veya kapattı mı? Yoksa size özgü bir durum mu? Gelin, Instagram’da birinin sizi engellediğini nasıl anlayacağınıza birlikte bakalım.

Instagram’da Engellendiğinizi Nasıl Anlarsınız?

Instagram’da arama yaptığınızda bazı hesaplar pasif gibi gözükür. Bu hesaplar ya gerçekten pasif / devredışıdır ya da sizi engellemiştir. Hangisi olduğunu nasıl anlayacağım? Diyorsanız bu püf noktalardan yararlanabilirsiniz:

Arama çubuğuna ilgili kişinin kullanıcı adını yazdığınızda önerilen hesaplar arasında bu kişinin adı çıkıyor mu? Eğer çıkıyorsa ve hesabı pasif bir görünüme sahipse bu kişi sizi engellememiş kendi hesabını devre dışı bırakmış olabilir.

Arama yaptığınızda istediğiniz hesabı göremiyorsanız muhtemelen sizi engellemiştir.

Diyelim ki bir şekilde bu kişinin profilini görüntülediniz. Eğer kişi sizi engellemişse profili gözükse bile paylaştığı gönderileri görüntüleyemezsiniz.

Sizi engellemiş olabileceğini düşündüğünüz kişinin profiline baktığında gönderi sayısı gözüküyor ancak alt kısımda ‘henüz hiç gönderi yok’ yazıyorsa kötü haber diyebiliriz. Bu da engellendiğinizde karşılaşabileceğiniz başlıca durumlardan birisidir.

Bir diğer ipucu ise önceden bu kişiden aldığınız etkileşimlerde gizlidir. Sizi engelleyen bir kişinin eskiden gönderilerinize yaptığı yorumlar ve beğeniler kaybolur.

Bu kişi ile ilgili gönderi geçmişinize dair detayları hatırlıyorsanız yorumların silinip silinmediğine bakabilirsiniz ancak bu noktada şunu da hatırlatmakta fayda var: Kalıcı olarak kapatılan hesapların da yorumları siliniyor.

Engellendiğinizi anlamanın en kolay yollarından biri ise bu kişiye mesaj atmayı denemektir. Eğer DM atabiliyorsanız bu kişi sizi engellememiştir. Çünkü Instagram’da engellediğiniz kişiden DM alamaz, bu kişilere DM gönderemezsiniz.

Mesaj konusunda da şunu bilmelisiniz: Bu kişi ile önceden oluşturulmuş bir sohbet geçmişinizi varsa aynı sohbet kutusuna girip mesaj yazabilirsiniz.

Eğer engellenmişseniz bu yazdığınız mesajlar (siz gönderebiliyor olsanız da) karşı tarafa iletilmeyecektir. Bu kişi anlık olarak engelinizi kaldırıp yazdıklarınızı okuyup tekrar sizi engelleyebilir.

Instagram’da Profil Engelleme Nasıl Yapılır?

Sizi engellediğini anladığınız birini siz de engellemek isterseniz yapmanız gerekenler oldukça basit. Bu adımları izleyerek siz de paylaşımlarınızı gizlemek istediğiniz kişileri engelleyebilirsiniz:

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra engellemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını arama çubuğuna yazın.

Bu kişinin profiline girin.

Sağ üst köşede yer alan üç nokta şeklindeki butona basın.

‘Engelle’ seçeneğine tıklayın.

Kullandığınız sürüme göre karşınıza iki farklı seçenek çıkabilir.

‘Bu kişiyi engelle’ diyerek sadece kişinin bu hesabını engelleyebilirsiniz.

Dilerseniz ‘Bu kişiyi ve oluşturabileceği yeni hesapları engelle’ diyerek daha kapsamlı bir tedbir alabilirsiniz.

Bazı sürümlerde ‘engelle’ dediğinizde otomatik olarak kişinin oluşturabileceği diğer hesaplar da engellenmiş olur.

‘Engelle ve şikayet et’ seçeneğine tıklayarak bu hesabı Instagram’a şikayet bile edebilirsiniz.

Instagram’la ilgili merak ettiğiniz başka neler var? Sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşın.