Nobody Wants to Die

Nobody Wants to Die, geleceğe dönük grafikleri ve özgün hikayesiyle karşımıza çıkan bir aksiyon-macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Critical Hit Games tarafından geliştirilen ve PLAION tarafından yayınlanan Nobody Wants to Die, distopik evrende geçen bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Takvim 2329'u gösterirken, New York'un akılalmaz sokaklarında dolaşacak ve bir dedektif olarak vakaları çözeceksiniz.

Baktığımız zaman mükemmel grafiklere ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. 17 Temmuz 2024'te çıkış yapan Nobody Wants to Die, şimdiden oyuncular tarafından yüksek beğeni puanlarını toplamışa benziyor. Grafikleri, oynanışı ve içerisinde barındırdığı hikaye ilerlemesiyle gerçekten de keyif alacağınız bir yapım olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Hikayede ilerlerken dedektif rolünü üstlenecek ve yanınızdaki Sara adlı yardımcınızla maceralara atılacaksınız. Şehrin seçkinlerini hedef alan bir katil etrafta hala dolaşmakta. Katili yakalamak ve vakaları çözüme ulaştırmak sizin elinizde. İpuçlarını çözün, olay yerini iyi bir şekilde inceleyin ve cinayetlerin ardındaki korkunç gerçeği gözler önüne serin!

Nobody Wants to Die İndir

Ölümsüzlüğün başrolde olduğu bu hikayede ve ahlaki değerlerin çöktüğü bu dünyada, bir dedektif olarak doğru ile yanlışın sırlarını bulmaya çalışacaksınız. Geleceğe dönük bir yapım olsa da bazı alışılagelmiş yapıları oyun içerisinde gözlemlemeniz muhtemeldir.

Siz de son derece mükemmel olan grafikleri özgün bir hikayeyle birleştirmek istiyorsanız, Nobody Wants to Die indirin ve şehirdeki vakaları çözün!

Nobody Wants to Die Sistem Gereksinimleri