Doğukan Çağlakpınar - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teknoloji geliştikçe insanların hayatı bir taraftan daha kolay ve eğlenceli bir hale geliyor, diğer yandan ise daha da tehlikeli bir hale geliyor. Her gün internette milyonlarca bilgisayara bulaşan virüsler kullanıcıların bilgilerini ve verilerini çalarken alınan çeşitli önlemlerde yetersiz kalmaya devam ediyor. Özellikle kullanıcıların banka ve hesap şifreleri internet üzerinden dünyanın dört bir yanına satılıyor. Günümüzde şifre belirlemekte bu belirlenen şifreyi hatırlamakta artık can sıkıcı bir hale geldi. İnsanlar birbirinden farklı şifreler oluşturup, şifreleri yazılı olarak saklamaya devam ederken, yeni geliştirilen NordPass Password Manager sayesinde şifre not alma işi tarihe karışıyor. Kullanıcılarına yüksek güvenlikli bir şifre saklama alanı sunan NordPass Password Manager ücretsiz olarak Android, iOS, MacOS ve Windows platformunda yayınlandı.

NordPass Password Manager Özellikleri

Yüksek güvenlikli bir şifre ortamı,

Uçtan uca şifreleme,

Otomatik doldurma,

Son teknoloji şifreleme algoritması,

Kolay bir şekilde şifre kaydetme,

Aynı hesaba farklı cihazlardan erişme ve şifreleri görüntüleme,

Android, MacOS, Windows ve iOS sürümler,

Karmaşık parolalar oluşturucu,

Sade bir tema ile kullanıcıların karşısına çıkan NordPass Password Manager, uçtan uca bir şifreleme algoritmasına sahip. Kullanıcılar NordPass Password Manager ile cihazlarında kolaylıkla şifrelerini kayıt altına alabilecek ve otomatik doldur özelliği ile gerekli yerlerde tek bir tıklama ile şifrelerine erişebilecekler. Şifre kaydetmenin yanı sıra kullanıcılarına farklı hesaplarda kullanabilmeleri için karmaşık şifrelerde oluşturma deneyimi sunan uygulama kullanıcılarına güvenli bir altyapı sunuyor. Çevrimiçi bir alanda şifreleri saklayan uygulama, farklı cihazlar üzerinden de bu şifrelere ulaşma imkanı veriyor. Son teknoloji şifreleme algoritması ile günümüzde milyonlarca kullanıcının şifresini saklayan NordPass Password Manager alanındaki en iyi uygulamalardan bir tanesi olma özelliğine sahip.

NordPass Password Manager İndir

Uygulama Android ve iOS için Google Play ve App Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanırken, bilgisayar platformu için ise resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam ediliyor. Uygulamayı hemen indirip şifrelerinizi güvenli bir ortamda saklamaya başlayabilirsiniz.