NordPass Password Manager
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Nord Security
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NordPass Password Manager ile şifrelerinizi ücretsiz olarak tek bir platformda saklayabilirsiniz.
Teknoloji geliştikçe insanların hayatı bir taraftan daha kolay ve eğlenceli bir hale geliyor, diğer yandan ise daha da tehlikeli bir hale geliyor. Her gün internette milyonlarca bilgisayara bulaşan virüsler kullanıcıların bilgilerini ve verilerini çalarken alınan çeşitli önlemlerde yetersiz kalmaya devam ediyor. Özellikle kullanıcıların banka ve hesap şifreleri internet üzerinden dünyanın dört bir yanına satılıyor. Günümüzde şifre belirlemekte bu belirlenen şifreyi hatırlamakta artık can sıkıcı bir hale geldi. İnsanlar birbirinden farklı şifreler oluşturup, şifreleri yazılı olarak saklamaya devam ederken, yeni geliştirilen NordPass Password Manager sayesinde şifre not alma işi tarihe karışıyor. Kullanıcılarına yüksek güvenlikli bir şifre saklama alanı sunan NordPass Password Manager ücretsiz olarak Android, iOS, MacOS ve Windows platformunda yayınlandı.
NordPass Password Manager Özellikleri
- Yüksek güvenlikli bir şifre ortamı,
- Uçtan uca şifreleme,
- Otomatik doldurma,
- Son teknoloji şifreleme algoritması,
- Kolay bir şekilde şifre kaydetme,
- Aynı hesaba farklı cihazlardan erişme ve şifreleri görüntüleme,
- Android, MacOS, Windows ve iOS sürümler,
- Karmaşık parolalar oluşturucu,
Sade bir tema ile kullanıcıların karşısına çıkan NordPass Password Manager, uçtan uca bir şifreleme algoritmasına sahip. Kullanıcılar NordPass Password Manager ile cihazlarında kolaylıkla şifrelerini kayıt altına alabilecek ve otomatik doldur özelliği ile gerekli yerlerde tek bir tıklama ile şifrelerine erişebilecekler. Şifre kaydetmenin yanı sıra kullanıcılarına farklı hesaplarda kullanabilmeleri için karmaşık şifrelerde oluşturma deneyimi sunan uygulama kullanıcılarına güvenli bir altyapı sunuyor. Çevrimiçi bir alanda şifreleri saklayan uygulama, farklı cihazlar üzerinden de bu şifrelere ulaşma imkanı veriyor. Son teknoloji şifreleme algoritması ile günümüzde milyonlarca kullanıcının şifresini saklayan NordPass Password Manager alanındaki en iyi uygulamalardan bir tanesi olma özelliğine sahip.
NordPass Password Manager İndir
Uygulama Android ve iOS için Google Play ve App Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanırken, bilgisayar platformu için ise resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam ediliyor. Uygulamayı hemen indirip şifrelerinizi güvenli bir ortamda saklamaya başlayabilirsiniz.
NordPass Password Manager
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Nord Security
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Ücretsiz şifre yönetim uygulamalarından bir tanesi olan NordPass Password Manager güvenli altyapısı ile dikkat çekiyor.
Veri güvenliğinin hayati önem taşıdığı şu günlerde, yine çalınan veriler internet köşelerinde milyonlarca dolara satılmaya devam ediliyor. Yemek, kargo vb pek çok platform kötü niyetli hackerlar tarafından hedef haline gelirken, güvenliği yetersiz olan platformlarda da kullanıcı verileri çalınarak satılıyor. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin yanı sıra hesap şifreleri de hayati bir önem taşıyor. Kullanıcılara şifrelerini tek bir platform üzerinde saklama, diledikleri an bu şifrelere ulaşma fırsatı veren NordPass Password Manager günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Özel bir şifreleme metoduna sahip olan uygulama, ücretsiz yapısı ile adından söz ettiriyor.
NordPass Password Manager Özellikleri
- Basit kullanım,
- Sade tema,
- İngilizce dil,
- Windows, MacOS, Android ve iOS sürümler,
- Uçtan uca şifreleme,
- Özel şifreleme algoritması,
- Online bir ortamda şifre depolama,
- Farklı cihazlardan bu şifrelere ulaşma,
- Karmaşık şifreler oluşturma,
- Ücretsiz,
Nord Security tarafından geliştirilen NordPass Password Manager günümüzde dünyanın dört bir yanından kullanıcılara sahip. Kullanıcıların şifrelerini özel bir algoritma ile uçtan uca şifreleyen yapım, kullanıcılara güvenli bir şifre saklama alanı sunuyor. Şifrelerini NordPass Password Manager ile saklayan kullanıcılar, gerekli durumlarda bu şifrelere ile tek bir tıklama ile ulaştıkları gibi otomatik doldurma seçeceği ile kullanıcılarının daha hızlı giriş yapmalarını da sağlıyor. Beyaz ve sade bir temaya sahip olan ücretsiz şifre yönetici uygulaması güvenli yapısı ile kullanıcı kitlesini de sürekli artırıyor. İngilizce dil desteği ile kullanılan yapım, güncellemeler ile daha iyi bir hale gelmeye devam ediyor.
NordPass Password Manager İndir
Mobil ve bilgisayar platformu için lansmana çıkan uygulama, milyonlarca kullanıcı tarafından indirildi ve beğenildi. Aldığı güncellemeler ile daha güvenli ve kusursuz hale gelmeye devam edilen ücretsiz şifre yöneticisi, ülkemizde de kullanılıyor.
NordPass Password Manager
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 116.80 MB
- Üretici Nord Security
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NordPass Password Manager ile şifrelerinizi ücretsiz olarak yönetebilirsiniz.
Android ve iOS platformunda en iyi ücretsiz şifre yöneticilerinden bir tanesi olan NordPass Password Manager, geniş kitlesini ile başarısını gözler önüne seriyor. Mobil platforma ek olarak Windows platformunda da kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan uygulama, kullanıcı şifrelerini online bir altyapıda saklıyor. Şifreleri uçtan uca şifreleyerek üçüncü taraf kişilerin okumasını engelleyen platform ücretsiz olarak kullanılıyor. Kullanıcılar kaydettikleri şifrelere, diledikleri cihaz üzerinden anında erişebildikleri gibi otomatik doldur özelliği ile bilgilerini tek tek girmeden de şifrelerini gerekli alanlara kopyalayabiliyorlar. Nord Security tarafından geliştirilen NordPass Password Manager kitlesini artırmaya devam ediyor.
NordPass Password Manager Özellikleri
- Güvenli altyapı,
- Şık ve sade bir tema,
- İngilizce kullanım,
- Şifreleri uçtan uca şifreleme,
- Özel şifre algoritması,
- Karmaşık şifreler oluşturma,
- Şifrelere farklı cihazlardan erişme,
Kullanıcılar NordPass Password Manager ile şifrelerini saklamanın yanı sıra, çeşitli platformlarda kullanabilecekleri karmaşık şifrelerde oluşturabiliyorlar. Gerçek zamanlı olarak özel sunucularda muhafaza edilen kullanıcı şifreleri, farklı cihazlardan erişilebiliyor. İngilizce dil desteği ile kullanılabilen ücretsiz şifre yöneticisi pratik yapısı ile kullanıcılara saniyeler içerisinde şifrelerini saklama deneyimi sunan başarılı uygulama ücretsiz yapısı ile kısa süre de milyonlarca kullanıcıya erişti. Çeşitli güncellemeler ile daha da işlevsel bir hale gelen yapım, bu yönü ile daha gelişmiş bir yapı sunmaya çalışıyor.
NordPass Password Manager İndir
Uygulama bilgisayar platformu için resmi web sitesi üzerinden indirilmeye devam ederken, belirli bir şifre kaydetme sürecinden sonra ücretli yapıya kavuşuyor. Dileyen kullanıcılar uygulamanın tam ve sınırsız sürümünü cazip bir fiyat etiketi ile kullanmaya devam edebilirler. Dileyen mobil kullanıcıları da ilgili marketlerden içeriklere erişebilirler.