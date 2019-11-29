SoundCloud Hesabının Şifresi Nasıl Değiştirilir?

SoundCloud, dünyanın en popüler müzik ve podcast platformlarından bir tanesidir. SoundCloud'da zayıf bir şifre kullanıyorsanız, hesabınızı kırması kolaydır. Bunun olmasını istemiyorsanız, eski SoundCloud şifrenizi hemen daha güçlü bir şifre ile değiştirmelisiniz. Bu yazıda, SoundCloud hesabınızın şifresini nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz.

Web Tarayıcısı Üzerinden SoundCloud Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Tüm dünyada oldukça popüler olan SoundCloud platformunun şifresini değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

İlk olarak kullandığınız web tarayısı üzerinden Soundcloud’ın web sitesini açın ve hesabınıza giriş yapın. Daha sonra ekranın sağ üst kısmında yer alan üç nokta simgesine tıklayın ve açılan menü penceresi üzerinden “Settings” seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından ayarlar sayfası açılacaktır. Bu sayfa üzerinden “Account” sekmesine tıklayın. “Account” sekmesindeki “Password” yazısının altında yer alan “Send password-reset link” butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından SoundCloud’a kayıtlı olan e-posta kutunuza bir e-posta gönderilecektir. Facebook hesabınızı kullanarak SoundCloud'da oturum açtıysanız, şifre sıfırlama bağlantısı Facebook hesabınızla ilişkili e-posta adresine gönderilecektir. Daha sonra e-posta kutunuzu kontrol edin ve SoundCloud’dan gelen e-postayı bulun. SoundCloud tarafından gönderilen e-postayı açın ve “Click here to change your password” yazısına tıklayın. “Click here to change your password” yazısına tıkladıktan sonra şifre değiştirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Açılan sayfa üzerinden yeni şifrenizi girin ve ardından “Save” butonuna tıklayın.

SoundCloud Şifre Değiştirme E-postası Almadınız mı?

Bu durum, kullanıcıların şifrelelerini değiştirirken karşılaştığı çok yaygın bir konudur. SoundCloud hesabınız için şifre değiştirme e-postası almadıysanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. SoundCloud şifre değiştirmek için “Send password-reset link” yazısına tıkladıktan sonra bazen e-postayı almak normalden biraz daha uzun sürebileceğinden 5 ila 10 dakika bekleyin.

2. Şifre değiştirme e-postaları bazen spam veya önemsiz klasörüne gelebilmektedir. Dolayısıyla spam veya önemsiz klasörlerini kontrol edin.

3. E-postayı posta kutunuzda bulamamanız durumunda, “Reset your SoundCloud password” başlıklı e-postayı aramayı deneyin.

4. Hiçbir şey işe yaramazsa, isteği tekrar göndermeyi deneyin. Büyük olasılıkla, şifre değiştirme e-postası, birinci veya ikinci denemede gönderilecektir.