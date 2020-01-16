Her hesap için farklı bir şifre kullanmak hesaplarınızın güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte hesaplarınızın şifresini hatırlamak oldukça zorlaşır. Tam da bu noktada şifre yöneticisi uygulamaları yardımınıza koşuyor. Şifre yöneticisi uygulamaları, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlar. Şifre yöneticisi uygulamaları sayesinde zor şifreler oluşturabilir ve şifrelerinizi saklayabilirsiniz. Bu yazıda, şifre yöneticisi kullanmanız için 5 nedeni derledik. İşte, şifre yöneticisi kullanmanız için 5 neden!

1. Hesabınıza Giriş Yaparken Her Defasında Şifre Yazmanıza Gerek Yoktur

Bir hesap oluştururken zor şifre oluşturmak oldukça önemlidir ancak hesabınıza giriş yaparken her defasında şifre yazmak biraz zahmetli olabilir. Bu sebepten dolayı şifre yöneticisi uygulaması kullanarak şifrenizi kopyalayabilir ve hesabınıza giriş yaparken yapıştırabilirsiniz. Şifre yöneticisi uygulamaları bu konuda oldukça kolaylık sağlar. Aynı işlemi kullanıcı isimleriniz için de yapabilirsiniz.

2. Güvenli Şifre Oluşturabilirsiniz

Çoğu şifre yöneticisi uygulaması, kullanıcıların hesap oluştururken ihtiyaç duyulan karmaşık şifreler oluşturmasına olanak sağlar. Aynı şifreyi asla birden fazla hesapta kullanmamalısınız. Bu sebepten dolayı bir şifre yöneticisi uygulaması kullanmak iyi bir seçenektir.

3. Şifrelerinizi Yedekleyebilirsiniz

Şifre yöneticisi uygulamaları, şifrelerinizi düzenleyebilmenizi sağlar. Kullanımı oldukça kolay olan şifre yöneticisi uygulamaları, şifre veritabanlarını yedeklemenizi, dışa aktarmanızı ve içe aktarmanızı sağlar. Örneğin, bilgisayarınıza format atmak gerektiğinde veya yeni bir bilgisayar satın almak istediğinizde şifre veritabanını yedekleyebilirsiniz. Yedeklediğiniz şifre veritabanı sayesinde tüm şifrelerinize erişebilirsiniz.

4. Şifrelerinize Hızlı Bir Şekilde Ulaşabilir ve Düzenleyebilirsiniz

Şifre Yöneticisi uygulamaları, şifrelerinizi bulmayı ve düzenlemeyi çok daha hızlı hale getiren şifre grupları oluşturmanıza olanak sağlar. Örneğin, iş ve oyun için beş adet Google hesabınız bulunuyor. Google ile ilgili bütün şifrelerinizi saklamak için bir adet grup oluşturabilirsiniz. Bu durum, ihtiyacınız olan şifreyi bulmanızı oldukça kolaylaştırır.

5. Şifrelerinize Her Yerden Erişebilirsiniz

Birçok şifre yöneticisi uygulaması birden fazla platformda yer alır. Bu durum, masaüstü bilgisayarınızda kullandığınız şifre yöneticisi uygulamasına, tabletiniz ve akıllı telefonunuz üzerinden de erişebileceğiniz anlamına gelir. Pek çok şifre yöneticisi uygulaması, bulut depolamaya olanak sağlar. Oluşturduğunuz şifre veritabanını bulut hizmetine kaydedebilirsiniz.