Dünyada En Çok Kullanılan Şifreler

En popüler şifre yöneticilerinden biri olan NordPass'in yaptığı gerçekleştirdiği araştırmayla beraber dünya genelinde en çok kullanılan şifreler belli oldu. Listenin tamamını tahmin edilmesi kolay şifreler oluşturuyor.

Dijital dünyada pek çok hizmeti kullanmak için hesap oluşturmak gerekiyor. Çoğu kullanıcı, hesap oluştururken hatırlanması kolay bir şifre belirliyor. Bu da güvenlik problemlerini beraberinde getiriyor. Peki, en yaygın kullanılan şifreler neler?

En Çok Kullanılan Şifreler Listesi

password

123456

123456789

guest

qwerty

12345678

111111

12345

col123456

123123

1234567

1234

1234567890

000000

555555

666666

123321

654321

7777777

123

NordPass, en fazla kullanılan şifreler hakkında araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmanın sonucu, insanların hesap oluştururken hâlâ tahmin edilmesi kolay parolalar belirlediğini gözler önüne seriyor.

3 TB boyutundaki veri tabanı değerlendirilerek hazırlanan listenin ilk sırasında password bulunuyor. Bir saniyeden daha kısa sürede kırılabilecek bir şifre olan password'u günümüzde milyonlarca kişinin tercih etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

Dünya genelinde en çok kullanılan parolalar listesinin ikinci sırasında ise tamamen sayılardan oluşan 12345 şeklinde bir şifre yer alıyor. Üçüncü sıradaki 123456789 şeklindeki şifre de tamamen sayılardan oluşuyor fakat ikinci sıradakine kıyasla daha uzun bir yapıya sahip fakat bu şifrenin zorluk seviyesine etki etmiyor.

Listenin ilk üç sırasında konumlanan şifreler, bilgisayar korsanları tarafından bir saniyeden daha kısa sürede kırılabilme ihtimali bulunuyor. İkinci sıradaki şifreyi 1 milyon 500 bini aşkın kişi, üçüncü sıradaki parolayı ise 400 binden fazla kişi tercih ediyor.

Dördüncü sırada guest şeklinde bir parola bulunuyor. 370 bini aşkın kişinin kullandığı bu parolayı kırmak için tahminen 10 saniye gerekiyor. Listenin devamında da tahmin edilmesi oldukça kolay şifreler bulunuyor.

NordPass tarafından yayımlanan listenin beşinci sırasında klavyede yan yana konumlanmış beş farklı tuşa basılarak kolayca oluşturulabilen qwerty yer alıyor. Altıncı, yedinci ve sekizinci sıralarında tamamen rakamlardan oluşan 12345678, 111111 ve 12345 parolaları mevcut.

Dokuzuncu sırada harf ve sayılardan oluşan col123456 şeklinde bir parola bulunuyor. 140 binden fazla kişi tarafından kullanılan bu şifrenin, bilgisayar korsanları tarafından 11 saniye civarında bir sürede kırılma ihtimali var.

Söz konusu şifreyi 123123, 1234567, 1234, 1234567890, 000000, 555555, 666666, 123321, 654321, 7777777 ve 123 şifreleri takip ediyor. Tamamen rakamlardan oluşan bu parolaların da bir saniyeden daha kısa sürede kırılma riski bulunuyor.

Güçlü Şifre Oluşturma Yolları Neler?

Sayıları ve harfleri karışık şekilde kullanın.

Özel günlerinizi şifreye dahil etmeyin.

Sözlükte yer alan kelimeleri kullanmayın.

Harf, sayı ve sembolden oluşan kombinasyonları tercih edin.

Güçlü şifre oluşturma işlemi için 1234, qwerty, 567 yapmak yerine sayıları ve harfleri karışık şekilde kullanmanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise özel günleri şifreye dahil etmemektir. Ayrıca evcil hayvan isminin yanı sıra iş ve hobi ile ilgili herhangi bir kelime da kullanılmamalıdır.

Hesabınızı ele geçirmeye çalışan kişiler, buna yardımcı olabilecek ipuçlarına ulaşabilmek için kişiyi çevrim içi ortamda araştırabilir. Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler göz önünde bulundurularak şifreler kırılmaya çalışabilir. Bu nedenden dolayı parolanızda kişisel herhangi bir ifadenin yer almaması, hesap güvenliği açısından önemlidir.

Hesap oluştururken güçlü bir şifre belirleyebilmek için harf, sayı ve sembolden oluşan bir kombinasyon tercih etmeniz gerekiyor. Sözlükte yer alan kelimeler yerine birden fazla kelimeyi karışık bir şekilde birleştirebilirsiniz. Hesabınızı güvende tutabilmek için her hesap için farklı bir şifre belirleyin.

Destekleyen hizmetlerde iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif edebilirsiniz. Bu özellik, hesap girişi için şifrenin yanı sıra bir güvenlik kodunu da gerekli hâle getirir. Dolayısıyla hesabınıza ek güvenlik katmanı ekler.

Bu yazıda en çok kullanılan şifreler listesinin yanı sıra güçlü şifre oluşturma işlemi için hangi yolların izlenmesi gerektiğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en güvenli mesajlaşma uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.