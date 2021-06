Noted. iPhone ve iPad kullanıcılarının kullanabildikleri bir tür iOS işletim sistemi için tasarlanmış not alma uygulaması olarak adlandırılabilir.

Ramazan Tugay Kahraman - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Noted. iOS işletim sistemi için tasarlanan, iPhone ve iPad modelleri üzerinde kullanılabilen, bir tür not alma uygulaması olarak mağazadaki yerini almaktadır.

Notlarınızı ve sesi Noted ile bir araya getirin. Noted, tam entegre bir ses kayıt ve not alma uygulamasıdır. Dersler, toplantılar, röportajlar ve konferanslar için mükemmel, yazdığınız her şey ses kaydınıza zaman damgalı olarak eklenir ve size tüm önemli ayrıntılara anında bir genel bakış sağlar.

Bunları bir araya getirdiğinizde, bir daha asla not sayfaları veya saatlerce sesli arama yapma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Sadece bir #Zaman Etiketi ekleyin, böylece önemli anlara anında dönebilir ve her şeyi düzenli ve düzenli tutabilirsiniz. iOS ve macOS için zahmetsiz not ve ses senkronizasyon uygulamasıyla not almayı kolaylaştırın.

DAHA AKILLI ÇALIŞMA

Derslerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Derslerde ve seminerlerde belirli anları etiketleyerek, hızlı bir şekilde bir etiket bırakın ve daha sonra boşlukları doldurmak için kullanın - Profesörünüzün hiçbir önemli noktasını bir daha asla kaçırmayacaksınız. Revize ederken, saatlerce kayıtları dinlemeye gerek yoktur. Etiketler sizi ihtiyacınız olan doğru ana götürecektir.

PROFESYONELLER İÇİN MÜKEMMEL

Daha iyi, daha verimli not alma ile üretkenliğinizi artırın. Noted, uzun iş toplantıları ve röportajlar sırasında tam olarak bağlı kalmanıza, ardından belirli noktaları gözden geçirmenize ve daha sonra iş arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanır. Akıllı senkronizasyon, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar; telefonunuzu kullanmanın profesyonellikten uzak görünebileceği anlar için idealdir.

KAYIT & OYNATMA

- Tüm sesi taramadan #Zaman Etiketi'ni kullanarak önemli bir anı arayın

- Ayarlanabilir oynatma hızı

- Gürültü azaltma

- Pil ömrünü korumak için enerji açısından verimli arka plan kaydı

AKILLI OYNATMA

Kaydınızın içeriğini anlamak için makine öğrenimini / CoreML'yi kullanan Noted, istenmeyen gürültüyü bir sonraki konuşma dizisine atlamayı bilir.

Sessizlik mahmuzlarını kesmek, alkışlar veya basit terimlerle kimse konuşmazken.

NOT ALMA

- Zengin metin düzenleyici: biçimlendirme araçları ve seçenekleriyle tamamlandı

- Referans olarak görüntüleri yakalayın veya içe aktarın

- Güzel vurgulayıcı aracıyla notlarınızdan en iyi şekilde yararlanın

- Metin ve resimleri düzenleyicinin etrafına sürükleyin

DİKTE

– Siz konuşun, biz yazalım!

- Dikte'yi kullanarak sesinizi metne dönüştürün.

- Mikrofona istediğiniz dilde konuşarak daha da zahmetsizce not alın - gerisini "zamanla" biz yaparız!

DÜZENLEME

- En önemli not defterlerini en üste sabitleyin

- Not defterlerini, notları ve #TimeTag'i kategorilere ayırın ve kolayca arayın

- Bireysel notları bir parola veya Dokunmatik Kimlik/Yüz Kimliği ile güvenli hale getirin ve kilitleyin

SENKRONİZE & PAYLAŞIM

- iCloud kullanarak birden fazla cihaz arasında sorunsuz ve güvenli senkronizasyon

- Metni .txt formatında dışa aktarın, ek olarak paylaşın

- Sesi .m4a formatında dışa aktarın, AirDrop aracılığıyla paylaşın ve daha fazlası

- Notunuzu arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla paylaşın

ÇOKLU GÖREV

- Diğer uygulamalardan ve web sitelerinden içeriği sürükleyip bırakın

- Bölünmüş görünümde diğer uygulamaları kullanırken yazın, kaydedin veya oynatın