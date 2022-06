Notepads App ile Windows bilgisayarınızda not tutabileceksiniz.

Günümüzde artık her detayı online platformlara taşır olduk. Artık alışverişlerimizi internet ortamından yapıyor, faturaları mobil ortamlarda yatırıyor ve kısaca interneti hayatımızın bir parçası haline getirmeye devam ediyoruz. Ülkemizde ve dünya da akıllı telefon ve tabletler yaygınlaşmaya devam ederken kağıt kalem de artık tarih olmaya başladı. Günümüzde insanlar en basit alışveriş notlarını bile akıllı telefonlarına not alırken yepyeni uygulamalar da geliştirilmeye devam ediliyor. Günümüzde artık her evde bir bilgisayar yer alırken çeşitli yazılımlar Windows ve Mac platformları için de yeni uygulamalar üretiyorlar. Bu uygulamalardan bir tanesi de Notepads App oluyor.

Notepads App Özellikleri

Sade bir arayüz,

Türkçe dahil 27 farklı dil desteği,

İşlevsel bir yapı,

Hızlı,

İnternet gerektirmez,

Basit kullanım,

Düzenli güncellemeler,

Windows platformu için Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Notepads App oldukça şık bir arayüze ev sahipliği yapıyor. Çoklu satır el yazısı desteği ile kullanıcılarına hızlı bir şekilde not tutma fırsatı veren ücretsiz uygulama, Jackie liu tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Microsoft Store üzerinden indirilip kullanılabilen yardımcı uygulama, şeffaf tasarımı ile Türk kullanıcıları da etkiliyor. Piyasadaki en hızlı not defterlerinden bir tanesi olma özelliğine sahip olan Notepads App indir, Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

İşlevsel yapısı ile beğenileri kazanmaya devam edilen uygulama, basit kullanımı sayesinde her kesimden kullanıcı tarafından da ilgiyle kullanılıyor.

Notepads App İndir

Windows platformu için yayınlanan Notepads App, Microsoft Store üzerinden indirilip ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce kullanıcıya sahip olan başarılı not tutma uygulaması yıllardır ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Uygulamayı hemen indirip not tutmaya başlayabilirsiniz.