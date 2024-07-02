Mac’te Uygulama Kaldırma Nasıl Yapılır? İstenmeyen Uygulamalardan Kurtulun!

App Store üzerinden yanlışlıkla uygulama indirilebilir. Aynı zamanda Mac’te depolama alanı da dolabilir. Böyle durumlarda Mac’te uygulama kaldırma işlemlerine başvurulmalı. Biz de bu rehberde “Mac’te uygulama kaldırma nasıl yapılır” sorusunu yanıtlayacağız.

Mac’te Uygulama Kaldırma Yöntemleri

Mac’te uygulama kaldırma yöntemleri şu şekildedir:

1. Launchpad Yöntemi

App Store’dan indirilen uygulamaların kolayca silinmesi için Launchpad yöntemi kullanılabilir. MacBook Launchpad uygulama silme yöntemleri için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak uygulama açıksa uygulamadan çıkılır.

Launchpad uygulaması, Dock simgesine tıklanarak ya da “Uygulamalar” klasöründen açılır. Başparmak ve üç parmakla kıstırma hareketi yani Mac’te Multi-Touch hareketi yapılabilir.

Uygulama Launchpad’de görünmüyor olabilir. Böyle bir durumda Launchpad uygulamasının üst kısmındaki arama alanına uygulama adı yazılır. Kaldırılmak istenen birden çok uygulama olabilir. Böyle bir durumda da ekran alt kısmındaki noktalara tıklanabilir. Aynı zamanda iki parmak sağa ve sola kaydırılıp sayfalar arasında geçiş yapılabilir.

Launchpad’te uygulama silinmeden önce klavyeden “Option” tuşuna parmak basılı tutulur. Uygulamalar titremeye başladığı zaman silinmek istenen uygulamanın sağ köşesinde konumlanan “X” yani “Sil” butonuna tıklanır.

Yukarıdaki adımların ardından Launchpad’te istenmeyen uygulamalar silinmiş olacak. Bir uygulama Launchpad’ten silinmiyorsa o zaman aşağıda belirtilen uygulama tercih edilmeli.

2. Finder Yöntemi

MacBook uygulama kaldırma işlemi için Finder şöyle kullanılır;

Finder açıksa öncelikle Finder’den çıkış yapılır.

Masaüstünden Dock’taki Finder butonuna basılır.

Silinmek istenen uygulama bulunarak akabinde üzerine sağ tıklanır. Uygulamaların çoğunluğu “Uygulamalar” klasöründe yer alıyor. Finder’in menü çubuğu üzerinden “Git > Uygulamalar” seçilir. Ayrıca Mac kullanıcısı dilerse uygulama konumunun bulunup gösterilmesi adına “Spotlight’i de” seçebilir.

Uygulama “Çöp Sepeti” içine de taşınabilir. Bunun içinde öncelikle uygulama “Çöp Sepeti” içine sürüklenir. Uygulama seçilip akabinde menü çubuğu üzerinden Dosya > Çöp Sepeti Taşı seçilir. En son da uygulama seçilip klavyeden “Komut-Delete” tuşlarına tıklanır.

Kullanıcı adı ve parolasının girilmesi gerekebilir. Böyle bir durumda da Mac’teki bir yönetici adı ve parolası girilmelidir. Genellikle bu ad ve parola, Mac’te oturum açma işleminde kullanılıyor.

Uygulama ya da uygulamalar “Çöp Sepeti” içine taşındıktan sonra menü çubuğu üzerinden “Finder > Çöp Sepeti’ni Boşalt” sekmesine basılır.

Finder uygulamasıyla macOS’in yüklediği Harita, Mail, Kitaplar, Müzik gibi uygulamalar silinemez. Ayrıca Mac’te bir uygulama açık olduğunda da silinemez. Uygulamanın açık olup olmadığına bakılmalı.

Gerek görüldüğü takdirde uygulama yeniden başlatılmalı. Uygulamalar “Güvenli Modda’da” başlatılabilir. Ücret ödeyerek abone olunan uygulamalar, Mac’te kaldırılsa dahi abonelikleri devam eder. Bu sebeple uygulama kaldırma işlemi abonelikten çıktıktan sonra yapılmalı.