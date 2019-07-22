En İyi Sivilce Yok Etme ve Yüz Temizleme Uygulamaları

Günün her değerli anını ölümsüzleştirmek için akıllı telefonların yerel kamera uygulamasını kullanarak fotoğraf çekmek artık bizim için bir alışkanlık haline geldi. Akıllı telefonların yerel kamera uygulamaları, yüzdeki sivilceleri ve benzeri lekeleri temizlemek için çoğu zaman yeterli olmuyor.

Pürüzsüz bir tene sahip olmanız, birkaç kişi ile çekilen fotoğraflarda öne çıkmanız sizler için derlediğimiz uygulamalar sayesinde mümkündür. Instagram ve benzeri temel amacı fotoğraf paylaşmak olan sosyal medya platformlarına bu uygulamalar sayesinde kaliteli fotoğraflar atabilirsiniz.

Yerel kamera uygulamalarının yüz temizlemeye gücü yetmediğinde koşabileceğiniz alternatif uygulamalar vardır. Bu yazıda, en iyi sivilce yok etme ve yüz temizleme uygulamalarını öğreneceksiniz.

1. InstaBeauty (Android ve iOS)

InstaBeauty güzelliği öne çıkarmak için kullanmayı tercih edebileceğiniz en şık uygulamalardan biridir. Her gün onlarca fotoğraf çeken ve bu çekilen fotoğrafları incelerken kendini beğenmeyenler, InstaBeauty sayesinde istediği güzelliğe kavuşabilir.

InstaBeauty kullanarak direkt fotoğraf çekebilir veya galerinizdeki bir fotoğrafı düzenleyebilir, istemeyeceğiniz kadar çok filtreler ile yüzünüzdeki çil, ben, sivilce ve benzeri unsurları yok edebilir, fotoğraflarınızla bir çeşitli kolajlar oluşturabilirsiniz.

2. PhotoWonder (Android ve iOS)

PhotoWonder, kullanıcılarına sunduğu sonsuz özellikler ile Android ve iOS platformlarında yer alan en iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olabilir.

PhotoWonder ile fotoğrafları birleştirme, fotoğrafı kırpma, fotoğrafın yönünü değiştirme ve renk tonları ile oynama gibi temel düzenlemeler yapabilir; yüzü parlatabilir; yüz üzerindeki siyah noktaları, benleri, çilleri ve sivilce gibi ciltte istenmeyen unsurları yok edebilir; geniş efekt yelpazesinin içinden birini kullanarak fotoğrafınıza farklı bir görünüm katabilirsiniz.

3. BeautyPlus (Android ve iOS)

BeatyPlus yüzünüzdeki sivilceleri ve çeşitli pürüzleri silme konusunda size en iyi şekilde yardım etmek için kollarını sıvamaya hazır beklemektedir. Cildin en büyük düşmanı sivilcelerin sonunu getirmek ve sosyal medyada harika fotoğraf paylaşmak için BeatyPlus’ı bir an önce indirmelisiniz.

BeatyPlus, App Store’da da Play Store’da da ücretsizdir. Kusursuz fotoğraflar elde etmek ve görenleri kıskandıracak fotoğraflar oluşturmak için bu uygulamayı kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

4. Pimple Eraser (iOS)

Pimple Eraser, güzel çıktığınız fotoğraflarda sırıtan sinir bozucu sivilceleri yok etmek için birebir uygulamadır. Pimple Eraser sadece sivilceleri yok etmekle kalmıyor; ben, siyah nokta ve çeşitli nedenlerde yüzünüzde meydana gelen yaraları da ortadan kaldırıyor.

Pimple Eraser isimli uygulamayı edinebilmek için App Store’da ise 0.99$ gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor ancak bu ücreti vermek istemeyenler için uygulamanın bir de Pimple Eraser Lite isimli ücretsiz versiyonu vardır.