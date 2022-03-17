Okey Plus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 219,449
- DOSYA BOYUTU 26.00 MB
- Üretici Zynga
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Okey Plus oynaması ücretsiz okey oyunudur. Facebook'taki milyonlarca kişi ve arkadaşlarınızla bedava okey keyfi için hemen Okey Plus yükleyin.
Okey Plus, oynaması ücretsiz, her gün bedava çip veren, hile yapanların cezalandırıldığı okey oyunu. Facebook'ta milyonlarca kişinin oynadığı Okey Plus, mobil platformda da oldukça popüler. Sadece Google Play'de 10 milyon indirmeyi geçen online okey oyunu, Facebook ile girişi zorunlu kılmıyor, misafir olarak da giriş yapıp oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla veya Facebook'ta 1 milyondan fazla okey oyunu severle oynama şansı sunan Okey Plus, ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yukarıdaki Okey Plus İndir butonuna dokunarak oyunu telefonunuza yükleyebilirsiniz. Telefonunuzda Google Play yoksa veya indirmede sorun yaşıyorsanız, alternatif Okey Plus APK indirme linkini kullanmanızı öneririz. Milyonlarca gerçek okey oyuncusu ile oynama keyfi yaşamak için hemen Okey Plus yükleyin!
Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile Okey oynayabileceğinzi oyun içerisinde kaliteli grafik açıları yer alıyor. Ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı oyun içerisinde ses efektleri de yer alıyor. Taş sesleri oyuncuları gerçek bir Okey masasındaymış gibi hissettirecek.
Okey Plus Oyna
Okey oyunu ülkemizde yıllardır aile toplantılarının ve dost sohbetlerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Hem muhabbeti hem de eğlencesiyle oldukça beğenilen okey oyunları dijital ortamda da milyonlarca kişi tarafından oynanmaktadır. Okey Plus ise bu eğlenceyi Android cihazımıza taşıyor.
Okey Plus 2, 3 veya 4 kişiyle oynanabilmektedir. 3G, Edge, Wi-Fi gibi bağlantı şekillerini destekleyen uygulama arkadaşlarınızla veya 1.000.000'dan fazla kullanıcıyla eşleşmenize imkan vermektedir. Okey Plus'ta online olan arkadaşlarınızın masalarına tek dokunuşla kolayca katılabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlarınızla ve rakiplerinizle sohbet edebilmeniz de mümkündür.
Okey Plus seviyenize göre rakipler bulabilmenize de imkan tanımaktadır. Farklı seviyelerdeki oyuncuların bulunduğu odalardan birini seçerek daha eğlenceli okey karşılaşmaları yapabilirsiniz.
Eğer boş zamanlarınızı daha eğlenceli hale getirmek istiyorsanız ve okey oyununu seviyorsanız Okey Plus deneyebileceğiniz bir online okey oyunudur.
Okey Plus İndir
Facebook'ta 1 milyonun üzerinde kişinin oynadığı Okey Plus'ın mobil versiyonuna Facebook hesabınızla veya misafir olarak giriş yapabilirsiniz. En hızlı, en seri ve en sıradışı okey oyunu olan Okey Plus'da online olan arkadaşlarınızı görüp tek dokunuşla masalarına katılabilir, okey oynarken sohbet ederek sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Okey keyfini doya doya yaşamanız için ilk güne özel, sonrasında da her gün binlerce çip bedava!
- Hemen oynayın: İsterseniz Hemen Oyna'ya dokunarak hiç beklemeden sistemin belirlediği rastgele bir masada okey oynamaya başlayabilirsiniz.
- Oda seçin: İsterseniz farklı seviyelere göre oyuncuların bulunduğu özel odalardan birinde okey oynayabilir, her gün oynayarak en iyiler arasına girebilirsiniz.
- Masa açın: Bunlardan hiçbiri size göre değil mi? O zaman bahis miktarını kendiniz belirleyeceğiniz masalar açın.
- Arkadaşlarınızla oynayın: Arkadaşlar listenizden o anda online olan Facebook arkadaşlarınızı görebilir, doğrudan masalarına katılarak birlikte okey oynayabilirsiniz.
- Müzik keyfinden geri kalmayın: Oyun oynarken müzik dinlemeyi seviyor musunuz? Okey Plus'ta hem okey oynayın hem de seçtiğiniz müziklerle keyfi ikiye katlayın.
Okey Plus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,682
- DOSYA BOYUTU 24.70 MB
- Üretici Zynga
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Okey Plus, arkadaşlarınla veya hazırda bulunan masalarda Okey oynamanın keyfini çıkarabileceğiniz eğlenceli ve başarılı bir iOS uygulamasıdır.
Okey Plus, Facebook üzerinde 1 milyondan fazla kişinin oynadığı en hızlı, seri ve eğlenceli Okey oyununun iPhone ve iPad'leriniz üzerinden rahatça oynayabilmeniz için hazırlanmış olan uygulaması.
Okey severlerin bir araya gelerek ister gündüz evdeyken ister akşam işten geldikten sonra stres atmak için birlikte oyun oynadıkları güzel bir ortam olan Okey Plus ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Üstelik 2, 3 ve 4 kişi ile oynanan Facebook Okey'i sayesinde masalarda beklemenize gerekte kalmıyor.
iPhone ve iPad'iniz ile Okey oynamanın keyfini çıkartabilmek için cihazınızın internet bağlantısı olması gerekiyor. Uygulamayı ücretsiz olarak indirip kurduktan sonra, ister online olan arkadaşlarınız ile isterseniz hazırda olan oyun masalarına giriş yaparak hemen okey oynamaya başlayabilirsiniz. Oyun içerisinde sohbet imkanı tanıyan Okey Plus uygulaması ile yeni kişilerle sohbet edip tanışarak arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Oyuna Facebook hesabınız ile giriş yapmak istemezseniz, misafir olarak giriş yapabilmeniz uygulamanın artılarından bir tanesi.
Uygulamayı ilk indirdiğinizde ve düzenli olarak giriş yaptığınız her gün için bedava binlerce çip kazanarak, Okey oynamanın keyifini doya doya yaşıyorsunuz. Çipiniz olmadığı zamanlarda oyun içerisindeki mağazadan çip satın alabilirsiniz.
Okey bilmiyorsanız veya yeni yeni öğrenmeye başladıysanız üzülmenize gerek yok. Yeni başlayanlar için özel olarak oluşturulan masalarda oynayarak size denk rakipler ile birlikte rahatça usta olma yolunda ilerleyebilirsiniz.
Tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz Okey Plus ile gerçek bir Okey deneyimi yaşamak için mutlaka denemenizi tavsiye ederim.