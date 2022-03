Okey Plus oynaması ücretsiz okey oyunudur. Facebook'taki milyonlarca kişi ve arkadaşlarınızla bedava okey keyfi için hemen Okey Plus yükleyin.

Can Erdil Şentürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Okey Plus, oynaması ücretsiz, her gün bedava çip veren, hile yapanların cezalandırıldığı okey oyunu. Facebook'ta milyonlarca kişinin oynadığı Okey Plus, mobil platformda da oldukça popüler. Sadece Google Play'de 10 milyon indirmeyi geçen online okey oyunu, Facebook ile girişi zorunlu kılmıyor, misafir olarak da giriş yapıp oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla veya Facebook'ta 1 milyondan fazla okey oyunu severle oynama şansı sunan Okey Plus, ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yukarıdaki Okey Plus İndir butonuna dokunarak oyunu telefonunuza yükleyebilirsiniz. Telefonunuzda Google Play yoksa veya indirmede sorun yaşıyorsanız, alternatif Okey Plus APK indirme linkini kullanmanızı öneririz. Milyonlarca gerçek okey oyuncusu ile oynama keyfi yaşamak için hemen Okey Plus yükleyin!

Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile Okey oynayabileceğinzi oyun içerisinde kaliteli grafik açıları yer alıyor. Ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı oyun içerisinde ses efektleri de yer alıyor. Taş sesleri oyuncuları gerçek bir Okey masasındaymış gibi hissettirecek.

Okey Plus Oyna

Okey oyunu ülkemizde yıllardır aile toplantılarının ve dost sohbetlerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Hem muhabbeti hem de eğlencesiyle oldukça beğenilen okey oyunları dijital ortamda da milyonlarca kişi tarafından oynanmaktadır. Okey Plus ise bu eğlenceyi Android cihazımıza taşıyor.

Okey Plus 2, 3 veya 4 kişiyle oynanabilmektedir. 3G, Edge, Wi-Fi gibi bağlantı şekillerini destekleyen uygulama arkadaşlarınızla veya 1.000.000'dan fazla kullanıcıyla eşleşmenize imkan vermektedir. Okey Plus'ta online olan arkadaşlarınızın masalarına tek dokunuşla kolayca katılabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlarınızla ve rakiplerinizle sohbet edebilmeniz de mümkündür.

Okey Plus seviyenize göre rakipler bulabilmenize de imkan tanımaktadır. Farklı seviyelerdeki oyuncuların bulunduğu odalardan birini seçerek daha eğlenceli okey karşılaşmaları yapabilirsiniz.

Eğer boş zamanlarınızı daha eğlenceli hale getirmek istiyorsanız ve okey oyununu seviyorsanız Okey Plus deneyebileceğiniz bir online okey oyunudur.

Okey Plus İndir

Facebook'ta 1 milyonun üzerinde kişinin oynadığı Okey Plus'ın mobil versiyonuna Facebook hesabınızla veya misafir olarak giriş yapabilirsiniz. En hızlı, en seri ve en sıradışı okey oyunu olan Okey Plus'da online olan arkadaşlarınızı görüp tek dokunuşla masalarına katılabilir, okey oynarken sohbet ederek sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Okey keyfini doya doya yaşamanız için ilk güne özel, sonrasında da her gün binlerce çip bedava!