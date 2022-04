PS Plus Nedir? Ne İşe Yarar? Fiyatı Ne Kadar?

PlayStation Plus nedir? Ne işe yarar? PS Plus'a abone olmalı mısınız? Arkadaşlarınızla çevrimiçi oyun oynamak istiyorsanız, bir PS Plus aboneliğine kaydolmanız gerekecek ve bunun ne tür avantajlar getirdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu makalemizde PlayStation Plus'ın ne olduğunu açıklayacağız ve kaydolmaya değer olup olmadığına karar vereceğiz. İşte tüm detaylarıyla PlayStation Plus!

PS Plus Nedir?

PS Plus, kullanıcılara çevrimiçi çok oyunculu oyunlara, ayda bir ila iki ücretsiz PS5 oyununa, ayda iki ücretsiz PS4 oyununa, Paylaşımlı Oyun özelliği ve 100 GB'a kadar çevrimiçi depolamaya erişim sağlayan PlayStation 5 ve PlayStation 4'te sunulan bir abonelik hizmetidir. Bu sistem sayesinde özel verilerinizi buluta kaydedebilir, çeşitli tema ve avatarları sisteminize indirebiir, özel DLC ve PlayStation Store içeriğindeki indirimlerden yararlanabilirsiniz. Özellikle online oyun oynamayı seven oyuncuların PlayStation Plus aboneliğine sahip olması zorunludur.

Bir aylık, üç aylık veya tam 12 aylık paketlerle PlayStation Store üzerinden PS Plus üyeliğine kaydolabilirsiniz. PS Plus aboneliğinizin sona ermesine izin verirseniz, hizmetin sunduğu tüm avantajlara erişiminizi kaybedersiniz. Bu, indirdiğiniz ve ücretsiz olarak sunulan tüm PS5 ve PS4 oyunlarını da içerir. Ancak, PS Plus'a tekrar kaydolduğunuzda bunlara yeniden erişim kazanırsınız ve kaldığınız yerden oynamaya devam edebilirsiniz.

PS Plus Ne İşe Yarar?

PlayStation Plus'un yararlarına ve sunduklarına hemen aşağıda ulaşabilirsiniz.

Aktif bir PS Plus aboneliğiyle ayda bir ila iki ücretsiz PS5 oyunu size sunulur ve Sony, hizmete aylık olarak farklı türde oyunlar ekler. Bazen Japon devi, bir PS5 yükseltmesi mevcutsa iki ücretsiz PS5 oyunu da sunabilir.

PS Plus ile ayda iki ücretsiz PS4 oyunu size sunulur ve bu oyunlar yenileri sunulsa bile sizde kalmaya devam eder. PlayStation Plus'taki ücretsiz PS4 oyunlarının son örnekleri arasında Rise of the Tomb Raider, Erica ve NBA 2K20 yer alıyor.

PS Plus Collection, PS5 konsol sahiplerine God of War, Resident Evil 7: Biohazard ve Persona 5 dahil olmak üzere 20 ekstra PS4 oyununa ek ücret ödemeden erişim hakkı verir. Bu oyunlar aylık olarak yenilenmez. Her zaman aktif bir PS Plus üyeliği ile bu oyunları oynamaya devam edebilirsiniz.

PlayStation Plus çevrimiçi çok oyunculu oyunların keyfini çıkarmanız için bir internet bağlantısı aracılığıyla arkadaşlarınız ve ailenizle ekip oluşturmanıza olanak tanır. Çevrimiçi kooperatifte yan yana savaşabilir veya Grand Theft Auto V gibi çok oyunculu maçlarda dünyayı ele geçirebilirsiniz.

Oyun Yardımı, desteklenen oyunlarda takılıp kalan oyuncular için ipuçları ve püf noktaları sağlayan PS5 abonelerine özel bir özelliktir. Çözümü internette aramak yerine bir bulmacayı nasıl çözeceğinizi veya bölüm sonu canavarını nasıl yeneceğinizi anlatan bir videoya birkaç tuşa basarak ulaşabilirsiniz.

Share Play size TV ekranınızı bir arkadaşınızla paylaşma şansı verir, böylece onlar sizin oyununuzu izleyebilir veya oyunun kontrolünü ele alıp oyunu kendileri kontrol edebilirler. Ayrıca oyunun sadece bir kopyasıyla birlikte iki kişilik bir oyun oynayabilirsiniz.

100 GB'a kadar çevrimiçi depolama, kayıtlı verileriniz için asla endişelenmenize gerek kalmayacağınız anlamına gelir. PS4, kayıtlarınızı otomatik olarak buluta yükleyecektir, yani PSN hesabınıza giriş yaptıktan sonra bunları başka bir PS4 konsolundan indirebilirsiniz. Bu, temel bir PS4'ten PS4 Pro'ya yükseltme yaparken de yardımcı olur.

Temalar ve avatarlar, PSN hesabınız için profil resmi görevi gören belirli başlıklara veya avatarlara özel temalarla PS4 kontrol panelinizi özgürce özelleştirmenize olanak tanır.

Özel DLC paketleri, başka hiçbir yerde bulamayacağınız içeriği indirebileceğiniz anlamına gelir. Bunun son örnekleri arasında Call of Duty: Warzone ve Fortnite için çeşitli Plus içerik paketleri yer alıyor.

PS Plus üyeliği kapsamında PlayStation Store indirimlerinden yararlanılabilirsiniz. Ayrıca bu PS4 ve PS5 oyunlarına herkesten daha az ödeyeceğiniz anlamına gelir.

PS Plus Fiyatı Ne Kadar?

PlayStation Plus abonelik ücretlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1 Aylık PlayStation Plus Paketi: 40,00 TL

40,00 TL 3 Aylık PlayStation Plus Paketi: 100,00 TL

100,00 TL 12 Aylık PlayStation Plus Paketi: 240,00 TL

PS Plus Nasıl Alınır?

PlayStation Plus web sayfasını ziyaret edin ve bir abonelik seçin.

Aboneliğinizi ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ödeme için gerekli kredi kartı bilgilerinizi sisteme ekleyin.

Satın alımı onaylamak için PSN şifrenizi girin.

Tebrikler! Artık PlayStation Plus üyesisiniz!

Henüz satın alım yapıp yapmamak konusunda kararsızsanız 14 günlük ücretsiz deneme sürecinden yararlanabilirsiniz. 12 aylık bir abonelik size yılda 36 ücretsiz PS5 ve PS4 oyununa erişim sağlayacaktır. Bu, hizmetin maliyetini fazlasıyla karşılıyor ve ayrıca Call of Duty: Modern Warfare ve Overwatch gibi çok oyunculu maçlara da katılabiliyorsunuz. Bunun da ötesinde, PS5 ve PS4 kaydetme verileri otomatik olarak çevrimiçi depolama alanınıza yüklenmekte. Bu, PSN hesabınız oturum açtığı sürece farklı PS4 konsolları arasında tasarrufları aktarabileceğiniz anlamına gelir.

Bu özellik, bir arkadaşınızın evinde oyun oynarken veya temel PS4'ten PS4 Pro'ya veya bir PS4'ten PS4'e yükseltme yaparken kullanışlıdır. PS Plus üyeliği sayesinde ayrıca PlayStation Store'da ekstra indirimlere de erişebilirsiniz, yani daha fazla oyunu daha ucuza satın alabilirsiniz. PS Plus'a abone olmayanlar bir PS4 oyununda yüzde 35 indirim kazanabilirken, abone olanlar bazen yüzde 70 indirim kazanabilir. İndirimler değişebileceğinden bu sadece bir örnektir.

Genel olarak, PS Plus, tek başına indirebileceğiniz üç ücretsiz PS5 ve PS4 oyununa göre abone olmaya değer. Bununla birlikte, bu ilk avantajın üzerine diğer tüm bonusları eklediğinizde, bu, PS5 ve PS4'ün yanında önemli bir alım olan bir hizmet haline gelir. PlayStation Plus, arkadaşlarınızla çevrimiçi oynamanıza olanak tanır, PlayStation Store oyunlarında daha fazla indirim sunar ve her ay çok çeşitli oyunlara ücretsiz erişim sağlar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.