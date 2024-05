Out of Action

Hemen Out of Action indirin ve cyberpunk bir dünyada hızlı oynanışa sahip bu oyunu deneyimlemeye başlayın.

Out of Action yüksek tempolu bir aksiyon oyunudur. Bu tür oyunlar, genellikle dinamik savaş mekanikleri, taktiksel derinlik ve geniş bir oyun dünyası sunar. Oyunun geliştiricisi ve yayıncısı Doku Games LTD oyunun kısa bir demosunu da yayınlamışlar.

Çeşitli görevleri tamamlayarak, düşmanları alt etmek ve stratejilerini sürekli olarak geliştirmek için geniş bir silah ve yetenek yelpazesiyle donatıldığınız bu oyun cyberpunk bir dünyada geçer.

Hızlı oynanışa sahip, 90’ların karanlık animelerindeki gibi bir dünyada geçen oyunları seviyorsanız Out of Action tam size göre bir oyun olabilir. Tek oyunculu ve çevrimiçi PvP modu ile uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz bu yapım 2024 yılının 4. çeyreğinde çıkış yapacak.

Out of Action İndir

Out of Action indirilmeye henüz açılmadı. Eğer siz de aşırı hızlı bir FPS arayışındaysanız ve oyuna olan ilginizi belli etmek istiyorsanız Out of Action’ın Steam sayfasını ziyaret ederek oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz. Dilerseniz de oyunun demosunu oynayabilirsiniz.

Out of Action Sistem Gereksinimleri

Out of Action sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı