Outcast Tales: The First Journey

Outcast Tales: The First Journey, üç kişilik ekibinizi yönettiğiniz bir sıra tabanlı savaş oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her karakterin yeteneklerini ve zayıflıklarını göz önünde bulundurarak dengeli bir şekilde üç kişilik mürettebatınızı kurduğunuz Outcast Tales: The First Journey, her bölümde farklı stratejiler kullanarak ilerlemeniz gereken bir sıra tabanlı savaş oyunudur. Oyun yüzlerce bölümden oluşuyor ve her bölümde kullanmanız gereken karakterler değişiklik gösteriyor.

Robotlar, çöl akıncıları, mutantlar ve daha birçok karakterin özelliğini göz önünde bulundurarak farklı kombinasyonlar yapabilirsiniz. Bazı karakterlerin özelliği birleştirildiğinde çok daha fazla hasar verebilir. Her şey seçimlerinize bağlıdır.

Karakterleriniz her bölümde farklı bir zorlukla yüzleşmek zorunda kalacak ve bölümler gittikçe zorlaşacak. Pacifist karakteri konuşarak olayı çözmeye çalışırken, Daredevil ise her yeri uçurabilir!

Outcast Tales: The First Journey İndir

Bu tür sıra tabanlı savaş oyunları, derin taktiksel kararlara ihtiyaç duyabiliyor. İçerisindeki hikayeli yapıyla birleşen seviyeler, oyuna farklı bir hava katmış diyebiliriz. Her şeye rağmen dengeli bir ordu kurmalı ve zorlaşan savaşlarınızı kazanmalısınız.

Eğer siz de rogue-lite sıra tabanlı savaş deneyimi yaşamak istiyorsanız, Outcast Tales: The First Journey indirin ve size özgün olan bir sürgün hikayesi yazın.

Outcast Tales: The First Journey Sistem Gereksinimleri