Outworld Station, uzayda üretim tesisi kurduğunuz kapsamlı bir bilim kurgu strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 56 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Outworld Station, uzayda dev üretim hatları kurmaya ve kaynak yönetimi yapmaya odaklanan bilim kurgu strateji oyunudur.

Oyun; üretim zinciri kurma, kaynak taşıma ve verimlilik optimizasyonu gibi sistemleriyle Factorio ve Dyson Sphere Program tarzı otomasyon oyunlarına benzetiliyor.

Outworld Station ağırlıklı olarak tek oyunculu deneyime odaklanıyor.

Uzayda dev üretim hatları kurduğunuz Outworld Station, kaynak yönetiminin ön planda olduğu bir bilim kurgu strateji oyunudur. Asteroid madenciliği yaptığınız bu oyunda, kendi istasyonlarınızı oluşturun ve gitgide geliştirerek büyütün.

Trickjump Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Outworld Station, oyunculara sadece üretim içeriği sunmuyor. Aynı zamanda düşmanlara karşı savaşacak ve istasyonunuzu korumaya çalışacaksınız.

Her ne kadar üretim yapacağınız şey farklı olsa da, bir yandan yıldız gemileri de inşa etmelisiniz. Bu gelişmiş uzay gemileriyle düşmanlara karşı savaşın ve gezegen çapındaki filonuzu büyütün.

Outworld Station İndir

Uzaydaki asteroidleri parçalarayarak içerisindeki cevherleri çıkarın, işlerinizi otomasyona çevirin ve daha fazlasını yaparak istasyonlarınızı hedefe kolayca ulaştırın.

Uzaylılara karşı savaşmak, galakside üretim hattı kurmak ve uzayın mükemmel atmosferini gözlemlemek için kesinlikle Outworld Station indirin ve kendi istasyonunuzu yönetin!

Outworld Station Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

Windows 7 veya üzeri (64 bit) İŞLEMCI: Intel Core veya AMD Ryzen işlemci (3 GHz veya üzeri / 4 çekirdek veya üzeri)

Intel Core veya AMD Ryzen işlemci (3 GHz veya üzeri / 4 çekirdek veya üzeri) BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: GeForce GTX 1650 8GB VRAM (veya eşdeğeri) / AMD RX 560 8GB VRAM (veya eşdeğeri)

GeForce GTX 1650 8GB VRAM (veya eşdeğeri) / AMD RX 560 8GB VRAM (veya eşdeğeri) DEPOLAMA: 3 GB kullanılabilir alan

3 GB kullanılabilir alan İLAVE NOTLAR: Çevrimiçi çok oyunculu oyun için internet bağlantısı gereklidir.