Among Us Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
Bir dönemin en popüler oyunlarından biri olan Among Us’ı Türkçe olarak oynamak istiyorsanız bu yazımız tam size göre.
Oldukça popüler bir oyun olan Among Us arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en keyifli oyunlardan bir tanesi. Basit ve eğlenceli yapısından ötürü hemen hemen her platformda oynayabileceğiniz bir oyun olan Among Us bir dönem gerçekten çok popüler olmuştu.
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Daha önce hiç Among Us oynamamış bir kişi bile arkadaşlarıyla bu oyuna giriş yaptıktan kısa bir süre sonra oyunu hemen kavrayabilir. Maalesef ki oyunun Türkçe dil desteği yok. Oyundaki terimleri ana dilinizde görmek istiyorsanız Among Us Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Böylece oyunu oynamanız daha kolay bir hale gelir. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de Among Us Türkçe yama kurabilirsiniz.
Among Us Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?
- Yukarıdaki “İndir” yazısına tıklayarak Among Us Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.
- Ardından Among_Us_Turkce_Yama.exe isimli dosyaya çift tıklayın ve kuruluma başlayın.
- “Anlaşmayı kabul ediyorum” seçeneğine tıklayın ve 2 kere “Sonraki”yi seçin.
- “Gözat” seçeneğine tıklayarak oyunun kurulu olduğu dizini seçin ve kuruluma başlayın.
- Kısa bir süre içerisinde Among Us Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenecek.
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Among Us Nasıl Bir Oyun?
Innersloth tarafından geliştirilen ve yayınlanan Among Us 2018 yılında piyasaya sürüldü. Çıkış yaptığı dönem pek popüler olmayan, kendi halinde bir oyun olan Among Us 2020 yılında birdenbire aşırı popüler oldu ve herkesin bildiği bir oyun haline geldi. Pandemi sırasında herkesin eve kapandığı dönemde pek çok Twitch yayıncısının bu oyunu canlı yayınlarında oynaması sonucu Among Us hızla popülerlik kazandı. Çıkışından 2 yıl sonra bir anda popüler olan Among Us’ı herkes arkadaşlarıyla birlikte oynamak istedi.
Among Us Benzeri Eğlenceli 10 Oyun
İlk olarak 2018 yılında piyasaya sürülen Among US isimli video oyunu, SensorTower tarafından paylaşılan verilere göre hem App Store hem de Google Play Store'da en çok indirilen video oyunu oldu.
Among Us aslında temelinde bir vampir-köylü oyunudur. Basitçe anlatmak gerekirse rastgele seçilen bir ya da birkaç kişi katil rolünü üstlenir ve her el birilerini avlamaya çalışır. Her tur bittikten sonra oyuncular katilin kim olduğunu sorgulayarak bulmaya çalışır. Katil bulunana kadar ya da tüm oyuncular ölene kadar oyun devam eder. Among Us’dan önce de pek çok bu tarz oyun piyasaya sürülmüştür. Among Us’ın çokça popülerleşmesinden sonra da bir çok Among Us benzeri oyun yapıldı.
Among Us Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ne sıklıkla Among Us oynuyorsunuz? Among Us’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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